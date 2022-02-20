Віче "Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні" відбувається на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
20 лютого – день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня о 16.30 українці зібралися на Майдані для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Проросійський режим Януковича цинічно і жорстоко розстріляв учасників Революції Гідності. Герої Небесної Сотні віддали своє життя за незалежність України, за європейське майбутнє, за свободу. Сьогодні ворог знову хоче забрати нашу свободу та знищити нашу державу. Шляхом збройного шантажу Москва вимагає від нас капітуляції та відмови від євроатлантичного курсу. Таким чином Путін хоче отримати реванш за поразку проросійського режиму Януковича та повернути Україну під свій контроль. Але українці чинитимуть опір і агресору, і всім спробам капітуляції", - зазначають оргнанізатори акції.
20 лютого 2014 року, згідно з українським законодавством, є також днем початку російської агресії. Росія почала війну з вбивств Героїв Небесної Сотні. Зафіксовані беззаперечні факти участі спецпризначенців та спецслужб Росії у розправі над Майданом.
"Революція Гідності врятувала Україну від російської окупації. Тепер час знову дати відсіч агресії Кремля та захистити надбання Майдану рясно политі кров'ю Героїв", - йдеться в анонсі.
ВІДЕО та ФОТО: Богачук Олег
Будь ласка, зачекайте...
2 ч.
День, який змінив історію.
(Не тільки України - людства, як то стає дедалі очевидніше з кожним роком...)
Найстрашніший день у моєму житті - прожитий у місті, де на виду в цілого світу йде сафарі на людей (чи не звідти пізніше, весною, фотки веселих потвор з автоматами з московських глибинок, земля їм бетоном: "еду в Донбасс, на сафари на х@хлов!"). Де щопівгодини, з регулярністю капаючої води, приходить повідомлення про нового вбитого. Де небо здається впалим на землю.
"Чому ж ви не розбігаєтесь?" - розпитував мене (вже наступного дня) по телефону один "кріт" із одного (західного) ЗМІ, потвердивши те, що й так, інтуїтивно, було зрозуміло кожному на Майдані про їхній диявольський сценарій: розстріл - втеча - паніка - хаос (ах як же вони хотіли викликати в Києві той хаос, ах як же старанно над ним потім іще 2 тижні працювали, і все намарно!) - дебоші-розбої-пожари, "отпирайте етажи, нынче будут грабежи", "страна в огне гражданской войни" - а далі входять "миротворчі" російські війська, і світ полегшено зітхає, передавши цю фейлд-стейт, "європейське Сомалі", під юрисдикцію "старшого в домі"...
А Майдан не розбігся. Лишився стояти. І ті, всі як на підбір такі неймовірно красиві на своїх розсміяних світлинах, хто першим зупинив тоді ворога, прийнявши кулю, фактично закрили країну власними тілами. Живим щитом.
2 тижні потому Київ лишався - містом високої жалоби, одним суцільним Майданом духа - нечисті задуми були над ним просто не владні. І поштовхи від того потрясіння розійшлися по цілій країні. Країна здригнулась, але вистояла.
Так ми взнали, що так буває. Що все, писане в історії культури про "смертію смерть поправши", і "за люди своя", і страшне й незрозуміле доти "і явивсь мені Господь /у крові моїх братів", - це правда. Це було, сталося з нами, в цьому часі, тепер і тут, у стольному граді Києві, Року Божого 2014-го.
Ми не забудемо. І ми перекажемо далі.
20 лютого день народження батька, помер в 2019.
А тоді ми всі зібралися за столом для вітання. І тут... почалося. Все шкереберть пішло. Від екрану не відривалися. Прикіпіли. Як таке можливо? Вбивати людей! Не вірилося.... отаке застілля вийшло.
Вічна пам'ять загиблим!
https://www.youtube.com/watch?v=FJCyypSzbX0