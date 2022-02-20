УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6606 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниВійна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
14 877 78
війна (56107) Денісова (874) Росія (47115) евакуація (1920)

Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Громадяни України, жителі окупованих районів донецької та Луганської областей, яких примусово евакуювали до Ростовської області РФ, позбавлені права на гідні умови життя.

На цьому наголошує уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну у неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити - зачинені.

Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Автобуси стоять по кілька годин. Діти змучені. Їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", - генконсул України в Ростові-на-Дону Малишевський про евакуацію

Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова 02

Російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами.

У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено у спортивній залі м. Таганрога Ростовської області", - вказує Денісова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Місць немає. Ми з вчорашнього вечора не їли, не спали", "Як можна так маніпулювати жінками та дітьми", - біженці з ОРДЛО нарікають на "теплий" прийом у Таганрозі. ВIДЕО

Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова 03

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадян України в РФ, надати необхідну допомогу, в тому числі безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.

Також Денісова звернулася до генерального комісара УВКБ ООН і світової спільноти "щодо негайного реагування на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта".

Також читайте: Мешканцям ОРДЛО приходять повідомлення про необхідність прибути до "військкоматів". Чоловіків із н.п. Стила примусово вивозять під приводом "призову", - Денісова

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+38
А скільки з них мають ксіву з" куркою "
показати весь коментар
20.02.2022 18:41
+22
Так поступали предки россиян - татаро-монголы. Невольничий рынок -здоровых баб и детей в рабство или бордель, мужиков, как мясо, на убой в войско Хана.
Найдите хоть одно отличие между Ордами
показати весь коментар
20.02.2022 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://youtu.be/Xjgqt3wt8wA
показати весь коментар
20.02.2022 19:44 Відповісти
Та и хег с ними …
показати весь коментар
20.02.2022 19:45 Відповісти
Денисова считает сепаров гражданами Украины? Денисова опомнись, они за 8 лет так и не соизволили переехать в другую область Украины, имеют давно рос. паспорта, а их мужья мобилизованы убивать украинцев. Денисова совсем уже без мозга. Украинцев защищай, которые в подвалах Пушилина и в концлагерях Путина. Дура дурой.
показати весь коментар
20.02.2022 21:41 Відповісти
Якось пох на тих гнид
показати весь коментар
20.02.2022 21:01 Відповісти
А скільки з них мають ксіву з" куркою "
показати весь коментар
20.02.2022 18:41 Відповісти
...іще доказ, що їх живими там ніхто не чекав
показати весь коментар
20.02.2022 18:54 Відповісти
усі мають аусвайси з куркою-мутантом. Без аусвайса не беруть = це раз, по друге ніхто їм материнський капітал в Раїське не заплатить - єта два, і руїських тугриків 10 косарєй не дали би.
показати весь коментар
20.02.2022 19:06 Відповісти
Фашисти так не робили.
показати весь коментар
20.02.2022 18:42 Відповісти
А рашистам - пох... Ща взорвут пару подьездов, разбрызгают свиную кровь, "найдут" портрет Бандеры - вуаля, гинацид налицо...
показати весь коментар
20.02.2022 18:56 Відповісти
Так поступали предки россиян - татаро-монголы. Невольничий рынок -здоровых баб и детей в рабство или бордель, мужиков, как мясо, на убой в войско Хана.
Найдите хоть одно отличие между Ордами
показати весь коментар
20.02.2022 18:57 Відповісти
До татаромонгол їм далеко. То була культура, вони були письмені. Але вони навіть татаромонголами не стали, так і залишилися козломордими.
показати весь коментар
20.02.2022 19:07 Відповісти
Ну да, как были андрофагами, так людоедами и остались
показати весь коментар
20.02.2022 19:11 Відповісти
З Геродотом не посперичаєшся
показати весь коментар
20.02.2022 19:23 Відповісти
Письменность у монгол или татар?
Если вы не историк тогда больше о козломордых, меньше о татарах
показати весь коментар
20.02.2022 19:45 Відповісти
Подивись на якій мові розписані шоломи кольчуги царів з російських музеїв. Нариклад шолом Олександра Невського. І зрозумієш, кому треба вчити історію.
показати весь коментар
20.02.2022 19:50 Відповісти
На монгольском? По татарски. Или на универсальном (по арабски)?
показати весь коментар
20.02.2022 20:09 Відповісти
Для кого і російська універсальна. Річ йшла про письменність. Була вона чи ні. То вийшло, що таки була, раз мова вже пішла про інше.
показати весь коментар
20.02.2022 20:13 Відповісти
Коли ти усвідомлюєш всю глибину своєї зради, буде вже пізно щось виправляти. Наша любов буде мертва…Слава Богу, що вони були не наші...





показати весь коментар
20.02.2022 18:42 Відповісти
Попали на Рубльовку !
показати весь коментар
20.02.2022 18:43 Відповісти
жаль, дети не виноваты что у них родители ватные идиоты .. и воспитают таких же.
показати весь коментар
20.02.2022 18:44 Відповісти
дiти почали отримувати потрiбну для подальшого нeзаражeння русским миром вакцину русскoй глупостью.
показати весь коментар
20.02.2022 18:48 Відповісти
Багатьом просто не були куди їхати. Чкурнули в першу чергу хто зрозумів, що це надовго.
показати весь коментар
20.02.2022 19:25 Відповісти
Зрадників ніхто не поважає.
показати весь коментар
20.02.2022 18:44 Відповісти
Дабро пажалавать в лапатний расєйській мір...
показати весь коментар
20.02.2022 18:45 Відповісти
Вони - заручники РФ з стокгольмським синдромом.
показати весь коментар
20.02.2022 18:46 Відповісти
А якщо б таку херню учудила Україна - вою було б
показати весь коментар
20.02.2022 18:47 Відповісти
ну так наши и должны выть. Хотя бы для показухи. Посмотрите что звери с рф творят...
показати весь коментар
20.02.2022 18:59 Відповісти
В данной ситуации мне только детей жалко, а безрогий ватный скот ни грамма
показати весь коментар
20.02.2022 19:01 Відповісти
детей, которые радовались "как красиво укропский самолет наши сбили"?
показати весь коментар
20.02.2022 19:03 Відповісти
Они повторяют за родителями. Ну не виноваты же они, что мама-папа имбецилы
показати весь коментар
20.02.2022 19:06 Відповісти
От осінкі - нє радятся апєльсінкі.
От глістов - можуть бути лише глисти. Тобто якщо вони самі ватани в третьому коліні - кацапи і фєєріческіє далбадятли, то дітки у них будуть кращі?? Люди -X ?? Да це неможливо , тому що фантастика.
показати весь коментар
20.02.2022 19:17 Відповісти
Глистів навела як приклад - паразитів.
показати весь коментар
20.02.2022 19:19 Відповісти
они-то повторяют, а потом берут оружие и тоже идут мочить укропов и бандеровцев
показати весь коментар
20.02.2022 19:19 Відповісти
Вату вивезли, чому не утилізували?
показати весь коментар
20.02.2022 18:48 Відповісти
Це лише питання часу. Вони вже всі покійники насправді...
показати весь коментар
20.02.2022 18:52 Відповісти
Зато монтажний пєной в трьохлєтні трусіки не насілуют.
показати весь коментар
20.02.2022 18:48 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 18:48 Відповісти
Таке саме стерво, як і Кобздон.
показати весь коментар
20.02.2022 19:04 Відповісти
Это фотошоп
показати весь коментар
20.02.2022 18:49 Відповісти
путен, введи!
показати весь коментар
20.02.2022 18:50 Відповісти
Піду краще я своїх котів погодую.
показати весь коментар
20.02.2022 18:51 Відповісти
які це громадяни України? де їхні чоловіки? "укропов косят"? жріть свій руський мір, не обляпайтеся
показати весь коментар
20.02.2022 18:51 Відповісти
Просили - "Путин введи". Вот он и вводит уже 8-й год.
Если бы эти дебилки, были при уме, то бежали бы в Украину. А если эти любительницы "узкого мира" поперлись на кацапщину, то и получили по заслугам. И своих несмышленышей на вечные муки в рабстве обрекли
показати весь коментар
20.02.2022 18:51 Відповісти
Премія Дарвіна їм в поміч.
показати весь коментар
20.02.2022 18:53 Відповісти
Не мы их туда посылали. Не мы обещали по 10 т. руб. Все те, кто с 14 года ехал сюда конечно цветами не встречали, но большинство осталось. У меня в доме в те годы 3 квартиры снимали, потом 2 квартиры купили в эти 2 последних года. Не наша то беда, своей тут хватает. Официально беспокоится на уровне уполномоченого по правам надо, но и всё. Там днями ковид косить начнёт. Пусть думают быстрее.
показати весь коментар
20.02.2022 18:53 Відповісти
Денісова!!! АКСТИСЬ!!! Вони давно вже не наші ГРОМАДЯНИ - отримали аусвайси з куркою-мутантом.
Краще би ти переймалась і ЕРЕПЕНИЛАСЬ з приводу наших ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ!!! Скільки там нашого люду по казематам катують!!! А ти за цих запроданців зараз пукан РВЕШ!!!
АСТАНАВІСЬ!!!
показати весь коментар
20.02.2022 19:04 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 19:06 Відповісти
и чего этими колоборантами "переймаються"?
показати весь коментар
20.02.2022 19:06 Відповісти
теж дивуюсь.
показати весь коментар
20.02.2022 19:08 Відповісти
чтоб другим наука была
показати весь коментар
20.02.2022 19:55 Відповісти
..взрослые, равнодушные или просто дебилы-зрадныки, должны получить по-максимуму.. жалко их детей.. может хоть они будут мудрее своих родителей-жлобов безродных..(
показати весь коментар
20.02.2022 19:19 Відповісти
Дeнис Казанський "Россия кинула нас, мы тут никому не нужны!" Жители Донбасса в шоке от фейковой "эвакуации"
https://www.youtube.com/watch?v=QFRZn-hmnFA
показати весь коментар
20.02.2022 19:32 Відповісти
В чому проблема? нехай там і живуть.....
показати весь коментар
20.02.2022 19:38 Відповісти
сидите, твари, терпите, твари.
срусский мир он такой.
показати весь коментар
20.02.2022 19:39 Відповісти
Діток жаль ! Для них це буде стрес і погані спогади на все життя... Казав Залужний -сидіть вдома !!!
показати весь коментар
20.02.2022 19:48 Відповісти
а мне абсолютно не жалко. такие детки в спину нашим воинам очень хорошо стреляли в Афгане....
показати весь коментар
20.02.2022 19:59 Відповісти
Мне наших деток жалко из за этих холуев рабов даунбаских они вынуждены выхватывать "прелести" войны. Это кодоссальная травма для наших детей. А их дети будут в метро теракты совершать как подраитут, хай там навсегда в Кацапстане и остаются живыми или мертвыми - наплевать
показати весь коментар
20.02.2022 20:03 Відповісти
все пройде, друже!
і це пройде.
показати весь коментар
20.02.2022 20:08 Відповісти
Ну что "кормильцы" накормили "рогулей". Позвали зло в свой дом, теперь хавайте. Сейчас уедете - останетесь и без кола, и без двора. Зато дочка Чепушилы в очередной раз оттянется в Дубаи
показати весь коментар
20.02.2022 19:53 Відповісти
Да и йух с ними и с их личинками...надо переживать за жителей подконтрольных территорий, куда их эвакуировать будете, где нашим людям укрываться от обстрелов и бомбежек, и тд и тп, а не о сепарах беспокоиться.
показати весь коментар
20.02.2022 19:56 Відповісти
В автобусах кстати удобно хоронить)
Кацапы сами же и замочат, скажут дядька Ярош с ПС , вот и визитки оставил.
показати весь коментар
20.02.2022 19:59 Відповісти
раися, приди! расисяяяя!
показати весь коментар
20.02.2022 19:59 Відповісти
Приехали, выходите
показати весь коментар
20.02.2022 20:01 Відповісти
Ехали бы домой, чё сидеть в автобусе вторые сутки?
показати весь коментар
20.02.2022 20:09 Відповісти
А домой нельзя,граница закрыта
Работают только на вьезд,выезд запрещен
показати весь коментар
20.02.2022 20:19 Відповісти
Хорошая информация и фото. Нужно вате в Украине под нос тыкать. Лучшей антирекламы и не придумаешь )) Я доволен. - Это называется - хочешь жрать - не мучай жопу ))
показати весь коментар
20.02.2022 20:19 Відповісти
В Дагестане их готовы всех принять. У них там много вакансий на предприятиях по производству строительных материалов.
показати весь коментар
20.02.2022 20:22 Відповісти
Похоже Мордор потихоньку ,под созданный шумок вывозит жителей ордло в свой необьятный гадюшник
Все уже вывезли с Донбасса,что можно,раздирибанили,осталось население.Рабы нужны .
Помыкаються люди,потом их отправят куда то в глухомань,будут рады,что пристроили.
А назад возвратиться-создадут препятствия....
Нахлебаються "русского мира",увидят во всей красе.
Зато без "бандер"
А те,кто переехали к "бандерам"в 14м году-уже имеют свое жилье(многие),работу и живут мирной жизнью.
показати весь коментар
20.02.2022 20:27 Відповісти
путя , вывизи их на камчатку , дебилов даунбаских
показати весь коментар
20.02.2022 20:36 Відповісти
Ну что дончане ? Вот вы и дома.
показати весь коментар
20.02.2022 20:39 Відповісти
им надо еще покричать: путин ввиди!
показати весь коментар
20.02.2022 21:08 Відповісти
потому что места временного размещения закрыты Источник: https://censor.net/ru/p3317470


РЖД , как всегда обосралась: теплушки еще не подвезли...
показати весь коментар
20.02.2022 21:17 Відповісти
Денег нет , но ви держитесь
показати весь коментар
20.02.2022 21:47 Відповісти
не отметишься - не получишь 10 тысяч рЖублей от пуйла...

тярпите, дамбабве и луганда!

сначала озолотитесь милостью Сцарька всея паРаши, ну а потом в Зимбабве! в добрый путь!
показати весь коментар
20.02.2022 23:07 Відповісти
хоть камни с неба, зато без биндер
показати весь коментар
20.02.2022 23:27 Відповісти
Ехай сюды https://sakhalin.info/news/217713
показати весь коментар
21.02.2022 19:06 Відповісти
 
 