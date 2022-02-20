Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова. ФОТОрепортаж

Громадяни України, жителі окупованих районів донецької та Луганської областей, яких примусово евакуювали до Ростовської області РФ, позбавлені права на гідні умови життя.

На цьому наголошує уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну у неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити - зачинені.

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Російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами.

У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено у спортивній залі м. Таганрога Ростовської області", - вказує Денісова.

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Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадян України в РФ, надати необхідну допомогу, в тому числі безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.

Також Денісова звернулася до генерального комісара УВКБ ООН і світової спільноти "щодо негайного реагування на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта".

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