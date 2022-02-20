Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Громадяни України, жителі окупованих районів донецької та Луганської областей, яких примусово евакуювали до Ростовської області РФ, позбавлені права на гідні умови життя.
На цьому наголошує уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну у неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити - зачинені.
У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено у спортивній залі м. Таганрога Ростовської області", - вказує Денісова.
Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадян України в РФ, надати необхідну допомогу, в тому числі безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.
Також Денісова звернулася до генерального комісара УВКБ ООН і світової спільноти "щодо негайного реагування на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта".
Будь ласка, зачекайте...
Найдите хоть одно отличие между Ордами
Если вы не историк тогда больше о козломордых, меньше о татарах
От глістов - можуть бути лише глисти. Тобто якщо вони самі ватани в третьому коліні - кацапи і фєєріческіє далбадятли, то дітки у них будуть кращі?? Люди -X ?? Да це неможливо , тому що фантастика.
Если бы эти дебилки, были при уме, то бежали бы в Украину. А если эти любительницы "узкого мира" поперлись на кацапщину, то и получили по заслугам. И своих несмышленышей на вечные муки в рабстве обрекли
Краще би ти переймалась і ЕРЕПЕНИЛАСЬ з приводу наших ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ!!! Скільки там нашого люду по казематам катують!!! А ти за цих запроданців зараз пукан РВЕШ!!!
АСТАНАВІСЬ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=QFRZn-hmnFA
срусский мир он такой.
і це пройде.
Кацапы сами же и замочат, скажут дядька Ярош с ПС , вот и визитки оставил.
Работают только на вьезд,выезд запрещен
Все уже вывезли с Донбасса,что можно,раздирибанили,осталось население.Рабы нужны .
Помыкаються люди,потом их отправят куда то в глухомань,будут рады,что пристроили.
А назад возвратиться-создадут препятствия....
Нахлебаються "русского мира",увидят во всей красе.
Зато без "бандер"
А те,кто переехали к "бандерам"в 14м году-уже имеют свое жилье(многие),работу и живут мирной жизнью.
РЖД , как всегда обосралась: теплушки еще не подвезли...
тярпите, дамбабве и луганда!
сначала озолотитесь милостью Сцарька всея паРаши, ну а потом в Зимбабве! в добрый путь!