УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10615 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниКиївські новини
4 439 9
Київ (13826) Небесна Сотня (383) Богачук Олег (1426)

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

У столиці пройшли заходи вшанування героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, після віче на Майдані Незалежності біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відбулася міжконфесійна панахида, а згодом - із трьох локацій на алеї Героїв Небесної Сотні в небо "злетіли" 100 променів.

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 01
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 03
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 04
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 05

Також дивіться: Віче "Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні" відбувається на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інсталяція, яку традиційно запалюють щороку 20 лютого, за задумом авторів, символізує душі загиблих Героїв, які здіймаються у небеса. Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди.

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 06
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 07
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 08
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 09

Дивіться також: Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 10
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 11
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 12
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 13

Дивіться: "Помер ... помер ... помер ...", - Ірина Геращенко опублікувала журнал реєстрації пацієнтів 17-ї лікарні Києва за 20 лютого 2014 року. ФОТО

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 14
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 15
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 16

Уздовж алеї обабіч дороги запалені також жовті й блакитні лампадки.

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 17
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 18
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 19
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 20
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 21
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 22
Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, в Україні 20 лютого - День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.02.2022 21:20 Відповісти
Онуфрій приймав участь у панахиді?! Вічна память загиблим...
показати весь коментар
20.02.2022 21:27 Відповісти
Фінам - респект !
"В Финляндии посвятили Украине победу своей национальной сборной по хоккею над командой Олимпийского комитета России (ОКР) в финальном матче зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Так в паблике в Facebook HockeyDreams появилось сообщение с поддержкой Украины.

В комментарии к нему написано: "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной"."
показати весь коментар
20.02.2022 21:27 Відповісти
Щира подяка, глибокий уклін і вічна шана тим, хто дав нам наснаги боротись далі. Вічна пам"ять Воїнам. Герої не вмирають.
показати весь коментар
20.02.2022 21:28 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 22:06 Відповісти
Герої не вмирають!
показати весь коментар
21.02.2022 00:58 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 01:46 Відповісти
Джон Сміт

ЗеЙумор. Сделал вам нарезочку, как зеКо-шобла шутила про Майдан.

На момент их шуток уже были проломленные головы, уже был разгон студентов и попытки разгона Майдана в декабре.

Янык в их прикольчиках веселый правильный пацан. Протестующие - лохи и неудачники.

"- Мы ж не изверги!",

"- Есстесстина!".

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2048411238789284
показати весь коментар
21.02.2022 01:47 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 12:30 Відповісти
 
 