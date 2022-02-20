Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Київські новини
У столиці пройшли заходи вшанування героїв Небесної Сотні.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, після віче на Майдані Незалежності біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відбулася міжконфесійна панахида, а згодом - із трьох локацій на алеї Героїв Небесної Сотні в небо "злетіли" 100 променів.
Інсталяція, яку традиційно запалюють щороку 20 лютого, за задумом авторів, символізує душі загиблих Героїв, які здіймаються у небеса. Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди.
Уздовж алеї обабіч дороги запалені також жовті й блакитні лампадки.
Нагадаємо, в Україні 20 лютого - День пам’яті Героїв Небесної Сотні.
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"В Финляндии посвятили Украине победу своей национальной сборной по хоккею над командой Олимпийского комитета России (ОКР) в финальном матче зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Так в паблике в Facebook HockeyDreams появилось сообщение с поддержкой Украины.
В комментарии к нему написано: "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной"."
ЗеЙумор. Сделал вам нарезочку, как зеКо-шобла шутила про Майдан.
На момент их шуток уже были проломленные головы, уже был разгон студентов и попытки разгона Майдана в декабре.
Янык в их прикольчиках веселый правильный пацан. Протестующие - лохи и неудачники.
"- Мы ж не изверги!",
"- Есстесстина!".
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2048411238789284