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обстріл (20945) Донецька область (5666)

Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У селищі Новогнатівка Донецкьої області російські окупаційні війська пошкодили 14 будинків мирних жителів, два з яких не підлягають відновленню. Крім того, жителі селища залишилися без електроенергії та газового постачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Під час обстрілу сьогодні вночі селища Новогнатівка Волноваського району Донецької області було пошкоджено 14 будинків мирних жителів, два з яких відновленню не підлягають", - написав Каплін.

Він додав, що також уламками пошкоджено один цивільний автомобіль, лінії електропередач і газопровід, уламками пошкоджено також трансформатор.

Жителі цього селища залишилися без електроенергії та газового постачання.

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"У цьому зв’язку температура в будинках падає, люди не можуть приготувати їжу. Осколками пошкоджено фасад, трубу від димоходу і покрівлю фельдшерського пункту. Близько двадцяти людей, включаючи дітей, провели ніч у необладнаному бомбосховищі, яке розташоване в підвалі Новогнатівської школі", - розповів Каплін.

За його словами, це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби. Минулої ночі під час обстрілу цього населеного пункту постраждали 19 домогосподарств, а в будівлі школи вибуховою хвилею повибивало шибки.

Команда Гуманітарної місії "Проліска" сьогодні побувала на місці обстрілу, і сім'ям, чиї будинки постраждали під час обстрілу, було видано матеріали для екстрених ремонтів.

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Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 01
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 02
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 03
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 04
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 05
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 06
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 07
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 08
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 09
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 10
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 11
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 12
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 13

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+13
Роман Москаль@RomanMoskal70

41 мин



Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
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20.02.2022 21:58
+10
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20.02.2022 22:24
+5
Смердючій мордор повинен бути зруйновано вщент...
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20.02.2022 22:03
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Роман Москаль@RomanMoskal70

41 мин



Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
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20.02.2022 21:58 Відповісти
С этими батареями без проблем справятся наши байрактары , но кроме этого мы еще в 14 и 15 годах , в ответ на такие обстрелы отвечали , по опорникам орков или их штабам со складами . Тема работает на 100% , сами же орки когда понимают , за что им достается , тут же успокаивают свою арту.
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20.02.2022 22:14 Відповісти
Там же сказано, что орки только и ждут нашего ответа по населенным пунктам. Для этого они собственно так и делают.
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20.02.2022 22:20 Відповісти
Как вспомню, как они наши танки не пропускали и прославляли Путина и не жалко их. Хотя может и не все там такие.
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20.02.2022 22:22 Відповісти
там такие же люди, им телевизором годами мозги засирали
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20.02.2022 23:19 Відповісти
Частина людей -адекватні -ще в 15му казали -..ребята,вы же нас не бросите?..та й бачили допомогу від наших вояків....
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21.02.2022 08:25 Відповісти
Смердючій мордор повинен бути зруйновано вщент...
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20.02.2022 22:03 Відповісти
Да на хер , надо , их надо разделить на отдельные страны и отобрать ЯО и пусть живут себе дальше и не кому не мешают жить. А если там начнется глобальная война и к нам прибежит 10 лямов кацапо беженцев , для нас это будет хуже ядерной бомбардировки.
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20.02.2022 22:17 Відповісти
Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.

Пишут о риске терактов в метро, ТЦ и ж/д вокзалах в Москве, Санки-Петербурге и на границе с Украиной.

Рекомендуют американцам быть готовыми к эвакуации из России.
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20.02.2022 22:08 Відповісти
"Апірация "Рязансахар 2.0"

Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи

https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST
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20.02.2022 22:22 Відповісти
Це в Пуйла план Б розв'язування війни з Україною. Якщо українська армія на провокації на Донбасі не поведеться - почнуться теракти на російській території, які якимось боком приплетуть до України. Пуйло жадає війни, а свого населення не шкодує - війна все спише.
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20.02.2022 22:38 Відповісти
Не будет никакой войны, никто за Путина воевать не будет. Это бряцанье ржавым металоломом, понты
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20.02.2022 23:25 Відповісти
Не знаю чого,а от жалю до них нема ,вони свою біду самі погукали,і нас згубили!
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20.02.2022 22:08 Відповісти
Смерть ворожій наволочі!
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20.02.2022 22:10 Відповісти
Ёсць леташняе відэа выступу Жырыка ў думе, у якім ён кажа, што раша стане зноў вялікай у 4 раніцы 22.02.2022.
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20.02.2022 22:16 Відповісти
мы хотим жить полноценной жизнью. орки мордора хотят, чтобы нас не было вообще. это оставляет немного места для "компромиссов" и "переговоров".
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20.02.2022 22:23 Відповісти
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20.02.2022 22:24 Відповісти
Суки дырявые когда вы угомонитесь ?? Куда вы и по кому пуляете ... Какая БлЕ вами рулит ? Я понял такая **** дырявая Мразь как и вы ... Мрази угомонитесь придет и к ваш черед.... А потом эту Мразь поймают в Украине возле пиво-генделя в пасти хвост селедки.. И оно будет говорить я столО на блокпосту....Заученный шлягер Мразей...
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20.02.2022 22:53 Відповісти
 
 