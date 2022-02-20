Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У селищі Новогнатівка Донецкьої області російські окупаційні війська пошкодили 14 будинків мирних жителів, два з яких не підлягають відновленню. Крім того, жителі селища залишилися без електроенергії та газового постачання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.
"Під час обстрілу сьогодні вночі селища Новогнатівка Волноваського району Донецької області було пошкоджено 14 будинків мирних жителів, два з яких відновленню не підлягають", - написав Каплін.
Він додав, що також уламками пошкоджено один цивільний автомобіль, лінії електропередач і газопровід, уламками пошкоджено також трансформатор.
Жителі цього селища залишилися без електроенергії та газового постачання.
"У цьому зв’язку температура в будинках падає, люди не можуть приготувати їжу. Осколками пошкоджено фасад, трубу від димоходу і покрівлю фельдшерського пункту. Близько двадцяти людей, включаючи дітей, провели ніч у необладнаному бомбосховищі, яке розташоване в підвалі Новогнатівської школі", - розповів Каплін.
За його словами, це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби. Минулої ночі під час обстрілу цього населеного пункту постраждали 19 домогосподарств, а в будівлі школи вибуховою хвилею повибивало шибки.
Команда Гуманітарної місії "Проліска" сьогодні побувала на місці обстрілу, і сім'ям, чиї будинки постраждали під час обстрілу, було видано матеріали для екстрених ремонтів.
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Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
Пишут о риске терактов в метро, ТЦ и ж/д вокзалах в Москве, Санки-Петербурге и на границе с Украиной.
Рекомендуют американцам быть готовыми к эвакуации из России.
Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи
https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST