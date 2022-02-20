"Ми не віддамо Україну": Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 20 лютого, тисячі жителів Одеси вийшли на Марш єдності, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто й країну від можливого нападу агресора.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Всі учасники мирного маршу прийшли з українською символікою. Вони стартували опівдні від Соборної площі та через Дерибасівську пройшли до пам'ятника Дюку де Рішельє.

Учасники маршу розгорнули Прапор України на Потьомкінських сходах.

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За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність, пише "Радіо свобода".

"Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо", – заявила Михайленко.

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