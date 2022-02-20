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"Ми не віддамо Україну": Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У неділю, 20 лютого, тисячі жителів Одеси вийшли на Марш єдності, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто й країну від можливого нападу агресора.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Всі учасники мирного маршу прийшли з українською символікою. Вони стартували опівдні від Соборної площі та через Дерибасівську пройшли до пам'ятника Дюку де Рішельє.

Учасники маршу розгорнули Прапор України на Потьомкінських сходах.

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За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність, пише "Радіо свобода".

"Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо", – заявила Михайленко.

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Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 01
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 02
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 03
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 04
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 05
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 06
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 07
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 08

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+63
Символічне відео з Одеси. Маленька дівчинка на плечах у батька скандує "Україна понад усе!"... люди підхоплюють.
https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
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20.02.2022 22:27
+49
"Именно в славном Украинском городе Одесса захлебнулась собственной кровью и желчью прокаженная "рузкая весна".
При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
Из просторов Интернета, 2015 год.
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20.02.2022 22:40
+45
Одеса молодці!

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20.02.2022 22:29
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"Именно в славном Украинском городе Одесса захлебнулась собственной кровью и желчью прокаженная "рузкая весна".
При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
Из просторов Интернета, 2015 год.
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20.02.2022 22:40 Відповісти
Символічне відео з Одеси. Маленька дівчинка на плечах у батька скандує "Україна понад усе!"... люди підхоплюють.
https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
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20.02.2022 22:27 Відповісти
...Нам усім важко повірити, що в центрі Європи, в ХХІ столітті якийсь знавіснілий фюрер путін може безкарно і безперешкодно розгорнути новий наступ проти України, призвівши до вбивства невинних людей.

Ми бачимо, як кривавою слиною заходяться його опричники і пропагандисти. Як зухвало погрожують нам своєю зброєю і дивізіями.

Вони вже давно б хотіли стерти Україну з землі. Вони вже давно б хотіли ввірватися до нашого дому.

Це не сталося завдяки спокою наших людей, завдяки нашій армії, завдяки реальній допомозі Заходу.

Ці три обставини жодним чином не змінилися за останні дні.

Зараз Кремль йде на фінальну ескалацію, бо сподівається, що здригнуться політики.

Тому зараз найважливіше - не здаватися. Ані стосовно російських ультиматумів на Донбасі, ані стосовно Криму, ані стосовно членства в НАТО, ані стосовно самого суверенного майбутнього України.

Не здаватися. Це те, що має зробити влада і політики.

Вистоїмо зараз - буде Україна. - Бєрєзовєц
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20.02.2022 22:38 Відповісти
такі як ця маленька україночка є майбутнім України...
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20.02.2022 22:41 Відповісти
Блин...Аж до слез....
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21.02.2022 09:47 Відповісти
Запрошують вату на шашлики!
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20.02.2022 22:29 Відповісти
"шашлык из сепара" фирменное блюдо одесситов
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20.02.2022 23:02 Відповісти
Подія, насправді, жахлива. Проте зараз Одеса вільне місто з вільними людьми.
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21.02.2022 05:38 Відповісти
Одеса молодці!

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20.02.2022 22:29 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?s=20&t=0L8tQF9-xD-esG88LWt-4Q
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20.02.2022 22:30 Відповісти
В когось ще є питання? і це ще багато хто не вийшов місто-герой просто так не дають
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20.02.2022 22:31 Відповісти
22 июня ровно в четыре часа...
Послушайте, шо мелет жириновский, придворный шут *****.
22 февраля в 4 часа. В конце декабря 21 года смолол...
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20.02.2022 22:33 Відповісти
Вы правы, посмотрите на дату - сбор по 21.02.2022. Развешано по всей "ДНР"
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20.02.2022 23:00 Відповісти
Погонят как скот на пулемёты, а сзади, не спереди будут заградотряды *****.
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20.02.2022 23:20 Відповісти
непонятно что там делал рыговский недобиток гончаренко
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20.02.2022 22:36 Відповісти
Замість вас на проукраїнський мітинг ходив.
Хтось же мусить.
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20.02.2022 22:37 Відповісти
Чомусь не помітив вас на цих фото. Біда яка - не влізли в кадр?
Чи просто часу не вистачило, дуже кортіло клавіатуру в цей час потоптать?
То до чого тоді це ваше порожнє баламутство?
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21.02.2022 06:20 Відповісти
Я, наприклад, помітив - світловолосу жінку в десятому ріду на фото.. Хоча людей багато і не всіх можна роздивитись.
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21.02.2022 15:24 Відповісти
Та этот поц везде уже, на него никто внимание уже не обращает
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20.02.2022 22:39 Відповісти
ну ты ж, шлемазл, таки обратил внимание? )))
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21.02.2022 05:36 Відповісти
Вот это российское гимно - будущее 200 уже делит наших украинских женщин - "украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским победителям. Поедешь в новую семью в Сибирь"
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20.02.2022 22:41 Відповісти
Судя по роже, воно больше на мужчин наших посматривает, но ему гляделку быстро отобъют...
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20.02.2022 22:46 Відповісти
Вот что пишет этот будущий 200 или 300, который потом поедет без рук и ног к своей мамаше в мухосранск про украинских женщин.
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20.02.2022 22:46 Відповісти
етот калашников сидит на бутылке и кукарекает, ничего скоро будет удобрять украинский чернозем
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20.02.2022 23:06 Відповісти
Так тим Кук открытый гей)))) чего он айфон в руках держит)))) лояльный? .... Дурачок сгоришь в танке)))) поедешь в рефере на Росто
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22.02.2022 03:34 Відповісти
про женщін, коториє дєлят русню на 200

Ukraine DIY@Vlad_Underwood·18 февр.

Все дуже просто.
Прийшли у військомат, поспілкувалися, розповіли, що вміємо та що ще хочемо проходити медкомісію. Записали дані, сказали, щоб чекали виклику з військомату. Все)
А, ще купу компліментов отримали)❤
І чергу зробили)

Записалися з донькою до лав територіальної оборони. Через військомат на загальних підставах. 3 категорія, добровольці.
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20.02.2022 22:47 Відповісти
може він верзе про українок що в окупованих Криму і на Донбасі ?
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20.02.2022 22:53 Відповісти
Якесь воно підарастичне

Певно хоче щоб його тут в 21 чпокнули
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20.02.2022 22:56 Відповісти
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20.02.2022 22:43 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 22:44 Відповісти
Проговорився))))) получил билет на концерт ))
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22.02.2022 03:29 Відповісти
В Донецьку так саме бул
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20.02.2022 22:55 Відповісти
одиночные пикеты в России...



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20.02.2022 22:55 Відповісти
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаправленно уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот .
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20.02.2022 22:56 Відповісти
Вата и куйло могут выкусить....
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20.02.2022 23:01 Відповісти
❤️❤️❤️
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20.02.2022 23:09 Відповісти
А де анонси таких подій. Більшість, хто хотів би взяти участь ніколи про них не знають зарання.
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20.02.2022 23:16 Відповісти
За своє найпрекрасніше у світі місто - за українську перлину біля моря, за свою найкращу у світі країну🇺🇦 я готовий битися до останнього.. І навіть якщо мене не стане - я вірю : Україна вистоїть і переможе.
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20.02.2022 23:19 Відповісти
Как гаварила тетя Циля из Одессы в своём письме к *****:
«Только не надо присылать к нам своих бурятов и черносотенцев. От нашего климата у них могут выгореть на солнце все танки».
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20.02.2022 23:26 Відповісти
Это конечно очень хорошо, но время перформансов уже увы прошло..
Дальше только война с русней в онлайн.
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21.02.2022 00:49 Відповісти
для тех, кто сейчас на передовой

https://www.youtube.com/watch?v=5CExJwYz1Ww
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21.02.2022 04:44 Відповісти
Дякую! Ми разом. СЛАВА УКАЇНІ!!!
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21.02.2022 05:32 Відповісти
ТАК НАДО ТРУХАНОВА ИДТИ ПЗДИТЬ С ГАЛАНТЕРНИКОМ !?)
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21.02.2022 12:14 Відповісти
У неділю, 20 лютого, тисячі жителів Одеси вийшли на Марш єдності, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто й країну від можливого нападу агресора. Джерело: https://censor.net/ua/p3317494


КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК У ШОЦІ РАЗОМ З РОСІЯНАМИ - КЛАЛА УКРАЇНА НА МОСКВУ
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21.02.2022 12:24 Відповісти
В Италии пишут и говопят: Одесса - город руссофобов! И ещё критикуют это кацапское выражение "срюцкий мир".
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04.03.2022 13:59 Відповісти
 
 