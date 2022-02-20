"Ми не віддамо Україну": Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У неділю, 20 лютого, тисячі жителів Одеси вийшли на Марш єдності, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто й країну від можливого нападу агресора.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Всі учасники мирного маршу прийшли з українською символікою. Вони стартували опівдні від Соборної площі та через Дерибасівську пройшли до пам'ятника Дюку де Рішельє.
Учасники маршу розгорнули Прапор України на Потьомкінських сходах.
За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність, пише "Радіо свобода".
"Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо", – заявила Михайленко.
Будь ласка, зачекайте...
При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
Из просторов Интернета, 2015 год.
https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
Ми бачимо, як кривавою слиною заходяться його опричники і пропагандисти. Як зухвало погрожують нам своєю зброєю і дивізіями.
Вони вже давно б хотіли стерти Україну з землі. Вони вже давно б хотіли ввірватися до нашого дому.
Це не сталося завдяки спокою наших людей, завдяки нашій армії, завдяки реальній допомозі Заходу.
Ці три обставини жодним чином не змінилися за останні дні.
Зараз Кремль йде на фінальну ескалацію, бо сподівається, що здригнуться політики.
Тому зараз найважливіше - не здаватися. Ані стосовно російських ультиматумів на Донбасі, ані стосовно Криму, ані стосовно членства в НАТО, ані стосовно самого суверенного майбутнього України.
Не здаватися. Це те, що має зробити влада і політики.
Вистоїмо зараз - буде Україна. - Бєрєзовєц
Послушайте, шо мелет жириновский, придворный шут *****.
22 февраля в 4 часа. В конце декабря 21 года смолол...
Хтось же мусить.
Чи просто часу не вистачило, дуже кортіло клавіатуру в цей час потоптать?
То до чого тоді це ваше порожнє баламутство?
Ukraine DIY@Vlad_Underwood·18 февр.
Все дуже просто.
Прийшли у військомат, поспілкувалися, розповіли, що вміємо та що ще хочемо проходити медкомісію. Записали дані, сказали, щоб чекали виклику з військомату. Все)
А, ще купу компліментов отримали)❤
І чергу зробили)
Записалися з донькою до лав територіальної оборони. Через військомат на загальних підставах. 3 категорія, добровольці.
Певно хоче щоб його тут в 21 чпокнули
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
«Только не надо присылать к нам своих бурятов и черносотенцев. От нашего климата у них могут выгореть на солнце все танки».
Дальше только война с русней в онлайн.
https://www.youtube.com/watch?v=5CExJwYz1Ww
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