УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3865 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном
56 905 190
армія РФ (13443) Росія (47133)

Сплять на брудній підлозі та голодують: На кордоні з Україною застрягла сотня військових РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

В селі Весела Лопань (Бєлгородська область) на вокзалі станції Долбіне вже 5 днів живе велика кількість військових РФ. Солдати харчуються за власні кошти, пайків їм не підвозять.

Про це повідомляє Асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників - "Комітет солдатських матерів" РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканці села Весела Лопань повідомили, що на вокзалі станції Долбіне, що поблизу їхнього села, знаходиться велика кількість військовослужбовців - контрактники зі строковиками (більше 100 осіб) з Таманської дивізії. Хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за власні кошти. У когось гроші вже закінчилися (грошове забезпечення терміновиків становить близько 2 тисяч рублів. - Ред.), а сухпайків у вічі ніхто не бачив. Коли буде відправлення, теж невідомо.

"На підтвердження слів мешканці надіслали фото. На ньому видно скільки бійців знаходиться в маленькому приміщенні сільського вокзалу. Розташувалися як змогли – як оселедці у банці. Спати доводиться прямо на кахельній підлозі. Хтось змушений сушити промоклу форму на батареї. Натяків на їжу взагалі не видно. Води також немає. Ні питної, ні щоб помити руки", - йдеться в повідомленні.

Сплять на брудній підлозі та голодують: На кордоні з Україною застрягла сотня військових РФ 01
Сплять на брудній підлозі та голодують: На кордоні з Україною застрягла сотня військових РФ 02
Сплять на брудній підлозі та голодують: На кордоні з Україною застрягла сотня військових РФ 03

Питання харчування (в т.ч. гарячого) і води так і залишається невирішеним. До місця розташування хлопців ідуть місцеві жителі зі своїми харчовими запасами. Але на всіх їжі не вистачає.

"У штабі прокоментували, що їх відправили до пункту призначення. Проте з'ясувалося, що не всіх. Це підтверджують місцеві жителі. Більше того, посадовці (як повідомляє джерело) вишикували хлопців і сфотографували з порожніми коробками сухпайків. Далі зв'язок із джерелом перервався", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від джерела, сьогодні, 21 лютого, повинні вивезти військовослужбовців, які залишилися.

Читайте: Росія сконцентрувала біля кордонів України 147 тисяч військових. Рівень загрози - високий, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+75
показати весь коментар
21.02.2022 10:41
+73
Слёзы мешают писать😂
показати весь коментар
21.02.2022 10:39
+69
У нас в плену лучшие условия для них будут
показати весь коментар
21.02.2022 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вони ж від безсилля і простуди кірзаки не зможуть волочити... Як цей малолітній ублюдок збирається воювати?!
показати весь коментар
21.02.2022 11:07 Відповісти
ХРюські свині в своєму природньому стані- все як вони звикл
показати весь коментар
21.02.2022 11:07 Відповісти
Асвабадітєлі йдуть освобождать Європу від загниваючого капіталізму !
показати весь коментар
21.02.2022 11:07 Відповісти
Как для морга, то фотки были бы зачётные !
показати весь коментар
21.02.2022 11:08 Відповісти
хоть бы один с омикроном....
показати весь коментар
21.02.2022 11:08 Відповісти
кормят вшей, ******** и грибок) там cрусью пахнет✌️💩
показати весь коментар
21.02.2022 11:09 Відповісти
по классике жанра зеленая мордва скоро начнет грабить своих соплеменников.
показати весь коментар
21.02.2022 11:09 Відповісти
зачем? пускай эти хирои сунутся.
показати весь коментар
21.02.2022 11:15 Відповісти
Тепер є техніка для дистанційного розмінування, у нас немає а у РФ є, кидають заряди міни детонують... тому це неефективно як ї їжаки... хіба рови копати...
показати весь коментар
21.02.2022 11:45 Відповісти
А я ездил Харьков- Уссурийск. Тоже не очень близко, 17 суток добирался до части (еще 100 км от Уссурийска). До сих пор не знаю, нахрена я там нужен был и почему не могли обойтись там без меня.
показати весь коментар
21.02.2022 11:47 Відповісти
Нічого дивного, бо ніде в світі худобу перед забоєм не масажують, не кормлять, не оргаізовують їй джакузі...
показати весь коментар
21.02.2022 11:10 Відповісти
Вначале глянул только на фото. По расположению тел чем-то напомнило знаменитое фото с ихтамнетами из донецкого морга 2014 года. Но ничего, все постепенно
показати весь коментар
21.02.2022 11:11 Відповісти
Хай перекажуть місцевим, щоби годували краще тих вояків. Інакше добрива неякісні будуть!
показати весь коментар
21.02.2022 11:12 Відповісти
У таких военных мотива воевать 0. Проще отдать оружие и в плен уйти.
показати весь коментар
21.02.2022 11:12 Відповісти
Или злее будут
показати весь коментар
21.02.2022 11:32 Відповісти
Вопрос только, на кого.
показати весь коментар
21.02.2022 11:36 Відповісти
підарусский мир во всей красоте! І оці асвабадітєлі несуть благадєнствіє, мир і достаток.
показати весь коментар
21.02.2022 11:12 Відповісти
Ніпабідімая і лєгєндарная...
показати весь коментар
21.02.2022 11:14 Відповісти
Великие воины от которых даже глава МИД Канады спетляла из Франции на Родину. Ну что за треш?
показати весь коментар
21.02.2022 11:14 Відповісти
о! так они уже от меня недалеко.. казачья лопань.... ждем . Nlaw готов, патронов хватит!
показати весь коментар
21.02.2022 11:14 Відповісти
Координати повинні бути одні і ті ж і для наших і для їхніх 50° 29′ 35.97″ N, 36° 22′ 50.16″ E
50.493325°, 36.3806°,ну як з Первомайськими.
показати весь коментар
21.02.2022 12:28 Відповісти
Привыкают к земле.
показати весь коментар
21.02.2022 11:15 Відповісти
пусть скажут спасибо, что живые..., пока...
показати весь коментар
21.02.2022 11:15 Відповісти
Там на фото не полный натюрморт! Там не хватает большой, украинской, доброй гранаты! Чтобы всех и сразу. А то прям мучеников из них делают… нам их что, согреть и накормить? Эти твари по приказу пойдут нас убивать! Такие же мрази в 14 году расстреливали Иловайск, ДАП и прочие места… их убивать надо, и чем больше - тем лучше. Дабы охоту отбить к нам ехать воевать
показати весь коментар
21.02.2022 11:16 Відповісти
Злий ви! Вони потребують негайної допомоги: нам потрібно організувати, на москаляндії, збір коштів їм на квитки на мухосранськ. )))
показати весь коментар
21.02.2022 12:04 Відповісти
Я не злой! Я справедливый!)
показати весь коментар
21.02.2022 12:06 Відповісти
Да, граната там бы не помешала !!!
показати весь коментар
21.02.2022 12:18 Відповісти
Они суда отжираться приехали. Им вечерний м-звон и сливной бачек обещали, что их в Украине цветами встречать будут, что хлеб соль, самогон уже ждут их. Плюс рассказы, о том как можно хорошо на войне в Украине "подняться"
показати весь коментар
21.02.2022 11:16 Відповісти
А куда их отправить то собирались из этой Веселой Лопани?
Если в ЛДНР, то възд в народные республики закрыт.
показати весь коментар
21.02.2022 11:18 Відповісти
А где оружие? И где командиры? Или это военные туристы? Не дай Бог, какой-то идиот бросит туда факел или гранату и всё - это хохлы-диверсанты(!!!) вычислили их брошенных на произвол голодных побратушек, вот Вам и повод начать наступление.
показати весь коментар
21.02.2022 11:18 Відповісти
який там смрад стоїть !
показати весь коментар
21.02.2022 11:19 Відповісти
И снится им такой сон

показати весь коментар
21.02.2022 11:20 Відповісти
Эээх ,гранат бы туда штучек десять ...
показати весь коментар
21.02.2022 11:22 Відповісти
Вони помруть від коронавірус!
показати весь коментар
21.02.2022 11:22 Відповісти
Так это поза «братская могила», самая любимая поза «освободителей».
показати весь коментар
21.02.2022 11:22 Відповісти
Ну от плять сцук, ну от типичная же орда азиатская. Тут даже не в смысле обидеть этих свинособак. Ну тупо ж факт!
показати весь коментар
21.02.2022 11:23 Відповісти
Цих навіть в раби не хочу.
показати весь коментар
21.02.2022 11:27 Відповісти
Ничего вы не понимаете. Это они на жалость давят, думают что нам жалко их будет убивать. Наивные...
показати весь коментар
21.02.2022 11:28 Відповісти
Саме так вони у морзі виглядатимуть.
показати весь коментар
21.02.2022 11:29 Відповісти
Генеральна репетиція перед моргом.
показати весь коментар
21.02.2022 11:31 Відповісти
Це фото не з вокзалу, а з моргу, то 200-ті.
показати весь коментар
21.02.2022 11:31 Відповісти
русишвайне солдатен должен преодолевать тяжести и лишения
показати весь коментар
21.02.2022 11:33 Відповісти
Одічалиє одне одного почнуть їсти.
показати весь коментар
21.02.2022 11:33 Відповісти
І Ковід не бере?
показати весь коментар
21.02.2022 11:34 Відповісти
пусть лучше там на полу чем в Украине под
показати весь коментар
21.02.2022 11:35 Відповісти
Gde to 20 evro v mesiac u ordi polucajet soldati
показати весь коментар
21.02.2022 11:38 Відповісти
Гарматне м'ясо
показати весь коментар
21.02.2022 11:38 Відповісти
ДУМАЛИ ЧТО, ПЕРЕЙДУТ ГРАНИЦУ ОРДОЙ, И НАЧНЁТСЯ, МАТКА ЯЙКИ, МЛЕКО
показати весь коментар
21.02.2022 11:42 Відповісти
представляю, какая там вонища стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.02.2022 11:47 Відповісти
. .
показати весь коментар
21.02.2022 11:50 Відповісти
Русскій Іван! сдавайся! і такда тібє нє нужна будіт гаваріть па русскі!
показати весь коментар
21.02.2022 12:09 Відповісти
все нормально - к земле привыкают, а в атаку вате надо идти с пустым брюхом - неча харчи на жмуров переводить
показати весь коментар
21.02.2022 11:51 Відповісти
к земле привыкают.....
показати весь коментар
21.02.2022 11:53 Відповісти
Приблизно так будуть виглядати кацапськи морги.
показати весь коментар
21.02.2022 11:53 Відповісти
Воші їм в підгузники!
показати весь коментар
21.02.2022 11:58 Відповісти
Мнимая кацапская военная угроза
показати весь коментар
21.02.2022 11:59 Відповісти
Ну это же лутше, чем лежать в земле украинской))
показати весь коментар
21.02.2022 12:00 Відповісти
Нахрена их кормить? В случае войны, они и так уже все трупы.
показати весь коментар
21.02.2022 12:04 Відповісти
вот-вот ...
кто не кормит свою армию
тот дождётся вот эту орду
которая придёт немытой , голодной , злой и жестокой
дом разрушит
хозяина убьёт
жену и дочку трахнет
а сына уведёт в свою армию
и заставит идти на мины
-впереди себя
тчк.
показати весь коментар
21.02.2022 13:19 Відповісти
Главная тактика кремля, мучать свой народ так чтобы война и захват чужих стран ему казались праздником. Ети росийские бомжи с удовольствием будут убивать и грабить чужой народ и поселяться в ихних домах.
показати весь коментар
21.02.2022 12:06 Відповісти
https://vk.com/wall-123538639_2193113


Можна почитати суперечку кацапів під цими фото вброс/не вброс. Суперечки про те, чому вони там під кордоном сплять, немає. Група підтримки чекає звільнену житлплощу.



Andrej Obnorski

Отправка куда когда будет? В небесную Новороссию?




Aleksej Gontsjaroek

Ты лучше адрес свой напиши, чтоб структуры знали, кто первый тебя дербанить будет)



показати весь коментар
21.02.2022 12:06 Відповісти
лучший кацап-мёртвый кацап!
показати весь коментар
21.02.2022 12:14 Відповісти
МОЛОДЫЕ !!! МОЖНО ИХ ПЕРЕУБЕДИТЬ, РАЗВЕРНУТЬ И НА МОСКВУ ОТПРАВИТЬ !)
показати весь коментар
21.02.2022 12:17 Відповісти
Русо фашисто... Увага, увага! Здайте зброю і лишитеся живі... Хто не складе зброю буде знищений доблесною українською армією
показати весь коментар
21.02.2022 12:21 Відповісти
ниимеющаяаналагаф...
показати весь коментар
21.02.2022 12:36 Відповісти
Названия Долбино и Веселая Лопань никого не смущают?
показати весь коментар
21.02.2022 12:56 Відповісти
Грозная армия, я рыдал
показати весь коментар
21.02.2022 13:02 Відповісти
Неподобство! Розбудити й примусити вимити підлогу!
показати весь коментар
21.02.2022 13:10 Відповісти
пацанва собралась в рай
(на пол ляг и помирай) ...

во дворце в геленджике
да с "мадам клико" в руке -
зрит фуйло своих солдат
с тёлкой в сауне ...
он - рад...
показати весь коментар
21.02.2022 13:15 Відповісти
Хотелось бы от служивых хоть один комент прочитать.
показати весь коментар
21.02.2022 13:26 Відповісти
Подивіться на останній світлині солдат прикрив п´яту точку чимось . Чого він боїться?)))))))))))) Пишіть.
показати весь коментар
21.02.2022 13:29 Відповісти
Поручик Голицин, а может вернемся ?Зачем нам ,поручик, чужая земля? Ілюстрація
показати весь коментар
21.02.2022 13:35 Відповісти
каждый руский солдат должен знать, что если он ступит на украинскую землю и сдаст оружие, то его ждёт вкусный борщ и бутылка хенесси с последующим вступлением в войска НАТО, где он будет получать от 2000 евро
показати весь коментар
21.02.2022 13:39 Відповісти
В кірзачах й онучах. 'космічіскіє войска'
показати весь коментар
21.02.2022 13:44 Відповісти
распластались в сладкой неге
половцы и печенеги,
кто с улыбкой на лице
кто с мечтою о конце
(видит будто умирает ...)
и забиты все сараи-
руцкими иванами,
часто каждому ивану
снится царь дворец и ванна
с золотыми кранами,
и перина - словно пух ,
тёлка, жрачка, тёплый юг...
но,
царь ложил на быдло -йух !
показати весь коментар
21.02.2022 14:04 Відповісти
Асвабадітєлі від біндєравцев,а фулі ви хотіли...
показати весь коментар
21.02.2022 14:45 Відповісти
ПОЧЕМУ????? Почему ВСУ не предложили им сдаться???? Это бесчеловечное отношение к будущим пленным!!!!
показати весь коментар
21.02.2022 14:45 Відповісти
Надеюсь на скорое начало каннибализма в армии РП
показати весь коментар
21.02.2022 15:01 Відповісти
>Ребята живут там уже 5 дней

ребята мать вашу РЕБЯТА
показати весь коментар
21.02.2022 15:03 Відповісти
называть солдат которые собрались для нападения на нас ребятами - это дно нашей журналистики
показати весь коментар
21.02.2022 17:07 Відповісти
Тремти НАТО ,голодний касап в китайських калошах вже на підході...
показати весь коментар
21.02.2022 17:15 Відповісти
Вот эти будут во всю мародерствовать и насиловать, потому что скоты, живут как скоты и сдохнут как скоты.
показати весь коментар
21.02.2022 17:57 Відповісти
именно так и выглядит скот.....
показати весь коментар
21.02.2022 18:43 Відповісти
Срочно распространить эти фото по всему миру.Пусть у перепуганных отляжет.😂
показати весь коментар
22.02.2022 00:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 