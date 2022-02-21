Сплять на брудній підлозі та голодують: На кордоні з Україною застрягла сотня військових РФ. ФОТОрепортаж

В селі Весела Лопань (Бєлгородська область) на вокзалі станції Долбіне вже 5 днів живе велика кількість військових РФ. Солдати харчуються за власні кошти, пайків їм не підвозять.

Про це повідомляє Асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників - "Комітет солдатських матерів" РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканці села Весела Лопань повідомили, що на вокзалі станції Долбіне, що поблизу їхнього села, знаходиться велика кількість військовослужбовців - контрактники зі строковиками (більше 100 осіб) з Таманської дивізії. Хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за власні кошти. У когось гроші вже закінчилися (грошове забезпечення терміновиків становить близько 2 тисяч рублів. - Ред.), а сухпайків у вічі ніхто не бачив. Коли буде відправлення, теж невідомо.

"На підтвердження слів мешканці надіслали фото. На ньому видно скільки бійців знаходиться в маленькому приміщенні сільського вокзалу. Розташувалися як змогли – як оселедці у банці. Спати доводиться прямо на кахельній підлозі. Хтось змушений сушити промоклу форму на батареї. Натяків на їжу взагалі не видно. Води також немає. Ні питної, ні щоб помити руки", - йдеться в повідомленні.







Питання харчування (в т.ч. гарячого) і води так і залишається невирішеним. До місця розташування хлопців ідуть місцеві жителі зі своїми харчовими запасами. Але на всіх їжі не вистачає.

"У штабі прокоментували, що їх відправили до пункту призначення. Проте з'ясувалося, що не всіх. Це підтверджують місцеві жителі. Більше того, посадовці (як повідомляє джерело) вишикували хлопців і сфотографували з порожніми коробками сухпайків. Далі зв'язок із джерелом перервався", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від джерела, сьогодні, 21 лютого, повинні вивезти військовослужбовців, які залишилися.

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