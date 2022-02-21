Сплять на брудній підлозі та голодують: На кордоні з Україною застрягла сотня військових РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
В селі Весела Лопань (Бєлгородська область) на вокзалі станції Долбіне вже 5 днів живе велика кількість військових РФ. Солдати харчуються за власні кошти, пайків їм не підвозять.
Про це повідомляє Асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників - "Комітет солдатських матерів" РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Мешканці села Весела Лопань повідомили, що на вокзалі станції Долбіне, що поблизу їхнього села, знаходиться велика кількість військовослужбовців - контрактники зі строковиками (більше 100 осіб) з Таманської дивізії. Хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за власні кошти. У когось гроші вже закінчилися (грошове забезпечення терміновиків становить близько 2 тисяч рублів. - Ред.), а сухпайків у вічі ніхто не бачив. Коли буде відправлення, теж невідомо.
"На підтвердження слів мешканці надіслали фото. На ньому видно скільки бійців знаходиться в маленькому приміщенні сільського вокзалу. Розташувалися як змогли – як оселедці у банці. Спати доводиться прямо на кахельній підлозі. Хтось змушений сушити промоклу форму на батареї. Натяків на їжу взагалі не видно. Води також немає. Ні питної, ні щоб помити руки", - йдеться в повідомленні.
Питання харчування (в т.ч. гарячого) і води так і залишається невирішеним. До місця розташування хлопців ідуть місцеві жителі зі своїми харчовими запасами. Але на всіх їжі не вистачає.
"У штабі прокоментували, що їх відправили до пункту призначення. Проте з'ясувалося, що не всіх. Це підтверджують місцеві жителі. Більше того, посадовці (як повідомляє джерело) вишикували хлопців і сфотографували з порожніми коробками сухпайків. Далі зв'язок із джерелом перервався", - йдеться в повідомленні.
За інформацією від джерела, сьогодні, 21 лютого, повинні вивезти військовослужбовців, які залишилися.
Будь ласка, зачекайте...
50.493325°, 36.3806°,ну як з Первомайськими.
Если в ЛДНР, то възд в народные республики закрыт.
кто не кормит свою армию
тот дождётся вот эту орду
которая придёт немытой , голодной , злой и жестокой
дом разрушит
хозяина убьёт
жену и дочку трахнет
а сына уведёт в свою армию
и заставит идти на мины
-впереди себя
тчк.
Можна почитати суперечку кацапів під цими фото вброс/не вброс. Суперечки про те, чому вони там під кордоном сплять, немає. Група підтримки чекає звільнену житлплощу.
Andrej Obnorski
Отправка куда когда будет? В небесную Новороссию?
Aleksej Gontsjaroek
Ты лучше адрес свой напиши, чтоб структуры знали, кто первый тебя дербанить будет)
(на пол ляг и помирай) ...
во дворце в геленджике
да с "мадам клико" в руке -
зрит фуйло своих солдат
с тёлкой в сауне ...
он - рад...
половцы и печенеги,
кто с улыбкой на лице
кто с мечтою о конце
(видит будто умирает ...)
и забиты все сараи-
руцкими иванами,
часто каждому ивану
снится царь дворец и ванна
с золотыми кранами,
и перина - словно пух ,
тёлка, жрачка, тёплый юг...
но,
царь ложил на быдло -йух !
ребята мать вашу РЕБЯТА