Біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні відбувся мітинг проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

Українські активісти, представники інших громад у США, політики, дипломати зібрались у центрі Вашингтона, щоби вшанувати пам’ять загиблих борців за свободу України й закликати президента Джо Байдена посилити політику стримування РФ.

Мітинг відбувся у неділю біля Меморіалу Лінкольна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Акція має дві основні мети. По-перше, вшанувати всіх українців, які віддали своє життя за нашу демократію й за вільну Українську державу – від героїв Небесної Сотні до кожного борця, який загинув від російської війни в Україні", - зазначив співорганізатор мітингу Ярослав Гетьман.

Друга мета, за його словами, - разом звернутися до президента Байдена про необхідність більш жорсткої протидії російській агресії, а також допомогти Україні захистити себе й відбити наступ на демократію.

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"Ми закликаємо, щоби президент Байден і члени Конгресу США стали потужною силою проти російської агресії, а також зараз оголосили санкції та автоматично запровадили їх, якщо відбудеться вторгнення", - зазначив Гетьман.

Член Ради директорів організації Razom for Ukraine Марина Приходько зауважила: "Для такого великого заходу потрібна потужна командна робота".

Вона повідомила, що до проведення акції долучилися американські громадські організації United Help Ukraine, Razom for Ukraine, UCCA, Ukrainian American Veterans, активісти української діаспори в США. Завдяки цьому на мітинг зібралися люди з усієї країни.

Зокрема, з Філадельфії до Вашингтона прибуло три автобуси з учасниками, люди також централізовано їхали у столицю з Нью-Йорка. Загалом, за словами Приходько, на мітинг приїхали люди зі штатів Вірджинія, Мериленд, Делавер, Північна Кароліна, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія. "Я зустріла тут людей, які прилетіли з Техасу, Колорадо, Вісконсина та інших штатів і великих міст, де представлена українська громада", - зауважила Приходько.

Посол України в США Оксана Маркарова наголосила на важливості акції в центрі американської столиці.

"Тут зібралися не тільки українські американці, які вболівають за Україну, тут також присутні багато впливових людей, які просувають і формують думку у Вашингтоні",- підкреслила дипломат.

Вона зазначила, що конгресмени й сенатори США, а також представники адміністрації Білого дому так чи інакше дізнаються про мітинг, зокрема від людей, які прийшли до Меморіалу Лінкольна. Це, за словами Маркарової, є свого роду допомогою дипломатії у просуванні українського питання у Вашингтоні.

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На прохання коротко описати нинішню підтримку України з боку Сполучених Штатів посол зауважила: "Лідерська й значна, але нам не завадить більше".

Як підкреслив у коментарі Укрінформу експосол США в Україні Джон Гербст, який також прийшов на мітинг, нинішня акція засвідчила, що люди у Сполучених Штатах підтримують політику жорсткого стримування Росії від нової агресії.

"Путін серйозно стурбований тим, що Сполучені Штати, а також наші союзники й партнери зроблять (у разі нового вторгнення – ред.). Отже, гадаю, він може прийняти рішення спрямувати війська проти України, але, думаю, він цього не робитиме", - зазначив колишній посол.

Інший учасник мітингу співголова Трансатлантичної цільової групи з питань України (TTFU) Орест Дейчаківський зауважив, що такі акції потрібні також, щоб показати консолідовану підтримку України в США.

"Багато американців демонструють солідарність та симпатію до України. Дані останніх соцопитувань засвідчують, що більшість громадян США підтримують достатньо жорсткий підхід адміністрації Байдена щодо дипломатії й стримування Росії", - зазначив громадський діяч.

Він звернув увагу, що на мітинг вийшли й представники інших національних громад – білоруської, грузинської, а також групи під прапорами країн Балтії. "Вони на власному досвіді знають, що таке російський імперіалізм, і розуміють, що все це є очевидною спробою Росії відновити імперію та знищити Україну",- зауважив Дейчаківський.

На його переконання, середньостатистичний американець "все ж дуже чітко розуміє, хто є насправді агресором – попри всі спроби путінської пропаганди".

Під час акції біля Меморіалу Лінкольна відбувся молебень за загиблими за свободу України. Після цього учасники мітингу вирушили великою колоною з прапорами до Білого дому.

























