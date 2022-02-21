Україна від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі та працює над приєднанням до європейської мережі ENTSO-E, - Свириденко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Економіка
Українська делегація в Брюсселі обговорює розвиток спільних проєктів України та Європейського Союзу, зокрема можливість приєднання України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії.
Про це повідомила у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом ми проведемо тест на енергонезалежність, на триденний термін від’єднавшись від енергосистеми Росії й Білорусі. Таке рішення продемонструє самостійність нашої держави та дозволить у подальшому об’єднати українську енергосистему з європейською і приєднатися до ENTSO-E", - зазначила вона.
Цього року, за її словами, Україна зробить великий крок у термомодернізації будівель, що є важливим етапом для досягнення енергонезалежності. "
Ми плануємо провести утеплення 5000 будинків, що дозволить не тільки заощадити енергоресурси, а і додатково стимулювати окремі галузі економіки", - нагадала Свириденко.
Віцепрем’єр-міністерка також зауважила, що Україна та ЄС працюють над посиленням співробітництва у сфері торгівлі, міжнародних вантажних перевезеннь, впровадженням кліматичної політики Євросоюзу, зокрема у сфері промислового виробництва тощо.
"Активна робота над покращенням українсько-європейської співпраці – це найкраща відповідь на спроби ескалації конфлікту з боку Росії. Адже позитивні результати економічного зростання є найдієвішою зброєю у боротьбі з військовою агресією", - наголосила вона.
Свириденко також зауважила, що за 2021 рік товарообіг між Україною та Європейським Союзом зріс на 35% і сягнув 62,5 мільярда доларів.
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даже если у тебя кабель(старій) идет к соседу, но ті к нему ничего не подключаешь - тебе пофиг что у соседа, 110 или 220В.. или вообще нет е\е..
Другое дело, когда ти начал запитівать свою квартиру от соседа, как єто делает клован с 19 года
PS я ж не заперечую факт того що почали покупати, я лише стверджую, що якщо не купуєш, це не означає що незалежний, бо система все одно єдина
для оленей типа тебя: https://alteco.in.ua/economics/statistika-tarifov/stoimost-**************-v-yevrope-dlya-naseleniya
Зараз в Німеччині, вартість електроенергії для населення 0.33 евро центів, або за сьогоднішнім курсом - 10 грн 62 копійки зв квт/Ч.