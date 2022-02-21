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Україна від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі та працює над приєднанням до європейської мережі ENTSO-E, - Свириденко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Економіка

Українська делегація в Брюсселі обговорює розвиток спільних проєктів України та Європейського Союзу, зокрема можливість приєднання України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом ми проведемо тест на енергонезалежність, на триденний термін від’єднавшись від енергосистеми Росії й Білорусі. Таке рішення продемонструє самостійність нашої держави та дозволить у подальшому об’єднати українську енергосистему з європейською і приєднатися до ENTSO-E", - зазначила вона.

Цього року, за її словами, Україна зробить великий крок у термомодернізації будівель, що є важливим етапом для досягнення енергонезалежності. "

Ми плануємо провести утеплення 5000 будинків, що дозволить не тільки заощадити енергоресурси, а і додатково стимулювати окремі галузі економіки", - нагадала Свириденко.

Віцепрем’єр-міністерка також зауважила, що Україна та ЄС працюють над посиленням співробітництва у сфері торгівлі, міжнародних вантажних перевезеннь, впровадженням кліматичної політики Євросоюзу, зокрема у сфері промислового виробництва тощо.

"Активна робота над покращенням українсько-європейської співпраці – це найкраща відповідь на спроби ескалації конфлікту з боку Росії. Адже позитивні результати економічного зростання є найдієвішою зброєю у боротьбі з військовою агресією", - наголосила вона.

Свириденко також зауважила, що за 2021 рік товарообіг між Україною та Європейським Союзом зріс на 35% і сягнув 62,5 мільярда доларів.

Також читайте: Для розвитку економіки в 2022 році підготовлено низку інструментів, - Свириденко

Україна відєднається від енергосистем Росії та Білорусі та працює над приєднанням до європейської мережі ENTSO-E, - Свириденко 01
Україна відєднається від енергосистем Росії та Білорусі та працює над приєднанням до європейської мережі ENTSO-E, - Свириденко 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Вам передали у 2019 році енергонезалежну країну. Ви знову її зробили енергозалежною від агресора, а тепер намагаєтесь пропіаритися ніби то щось корисне робите...
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21.02.2022 12:42
+6
Зі зрадниками во владі це триватиме ще 5 років.
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21.02.2022 12:30
+6
Ну...тільки при цих "зрадниках" це почали реалізовувати. Чи не так?
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21.02.2022 12:37
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Зі зрадниками во владі це триватиме ще 5 років.
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21.02.2022 12:30 Відповісти
Ну...тільки при цих "зрадниках" це почали реалізовувати. Чи не так?
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21.02.2022 12:37 Відповісти
Ще нічого не почали ! Бла-бла-*** керівництва країни- продовження гібрідной войни Путлєра на теренах України.
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21.02.2022 12:46 Відповісти
Нет, не так
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21.02.2022 12:51 Відповісти
Це гарне рішення влади, але на 1 гарне рішення у зелених іде 100 негарних)). Будемо чекати коли зелені припинять торгівлю з агресором.
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21.02.2022 13:30 Відповісти
Це потрібно було зробити ще рочків зо 30 тому Здогадайтесь, що заважало, чи, може, знову яйця
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21.02.2022 12:41 Відповісти
Вам передали у 2019 році енергонезалежну країну. Ви знову її зробили енергозалежною від агресора, а тепер намагаєтесь пропіаритися ніби то щось корисне робите...
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21.02.2022 12:42 Відповісти
поясніть будь ласка, як можна було бути енергонезалежним перебуваючи в єдиній енергосистемі?
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21.02.2022 12:46 Відповісти
при нулевіх поставках из ращки - біли "зависимі"?
даже если у тебя кабель(старій) идет к соседу, но ті к нему ничего не подключаешь - тебе пофиг что у соседа, 110 или 220В.. или вообще нет е\е..
Другое дело, когда ти начал запитівать свою квартиру от соседа, как єто делает клован с 19 года
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21.02.2022 13:22 Відповісти
від сусіда може напряму й не дуже залежиш, але якщо ти з ним в єдиній системі енергопостачання, то він теоретично може чимось перевантажити систему та залишити вас без електрики
PS я ж не заперечую факт того що почали покупати, я лише стверджую, що якщо не купуєш, це не означає що незалежний, бо система все одно єдина
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21.02.2022 13:47 Відповісти
Лично тебе сделают по 5 евро кВт придурок
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21.02.2022 12:56 Відповісти
А если генерировать в общую сеть с избытком, то что тогда?
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21.02.2022 13:15 Відповісти
Що ти тут забув, москалику Твоє рохкаяння нікому не цікаве, поспіши на лахту, там саме в коритце свіженькі помийці налив твій господар,- вуйко Прігожін, можеш не вспіти, сарака (молд. нещасний) 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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21.02.2022 13:23 Відповісти
Это полудурок
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21.02.2022 13:20 Відповісти
так для него єпоха бедности закончилась... пусть платит))
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21.02.2022 13:24 Відповісти
Юрцю, ліпше скакати, ніж сосати, сидячи на пляшці у чеченів на підвалі 🤔🧐😁 Ну як попенція, нє шібко бо-бо, чи тобі не звикати, в тебе це спадкове 😅😂🤣😝😝😝🤪😜
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21.02.2022 13:18 Відповісти
шо ты несешь, в герммании 2,81грн/кВт.
для оленей типа тебя: https://alteco.in.ua/economics/statistika-tarifov/stoimost-**************-v-yevrope-dlya-naseleniya
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21.02.2022 13:21 Відповісти
Дані на цьому сайті за 2010 рік.

Зараз в Німеччині, вартість електроенергії для населення 0.33 евро центів, або за сьогоднішнім курсом - 10 грн 62 копійки зв квт/Ч.
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21.02.2022 13:30 Відповісти
правильно!нехрен врага поддерживать!
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21.02.2022 13:08 Відповісти
Сьогодні лишень понеділок, а Юрцьо вже чогось сьорбанув, да во всю шіріну рязанського ******, не інакше юшки з гівна, а то чого б його та пучіло бєдолагу Буга-га-га-га ************************************************** 😅😂🤣😝😝😝😝🤪😜
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21.02.2022 13:11 Відповісти
На целых три дня! И это на восьмом году войны. Киздаболы!
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21.02.2022 14:07 Відповісти
 
 