Україна від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі та працює над приєднанням до європейської мережі ENTSO-E, - Свириденко. ФОТО

Українська делегація в Брюсселі обговорює розвиток спільних проєктів України та Європейського Союзу, зокрема можливість приєднання України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом ми проведемо тест на енергонезалежність, на триденний термін від’єднавшись від енергосистеми Росії й Білорусі. Таке рішення продемонструє самостійність нашої держави та дозволить у подальшому об’єднати українську енергосистему з європейською і приєднатися до ENTSO-E", - зазначила вона.

Цього року, за її словами, Україна зробить великий крок у термомодернізації будівель, що є важливим етапом для досягнення енергонезалежності. "

Ми плануємо провести утеплення 5000 будинків, що дозволить не тільки заощадити енергоресурси, а і додатково стимулювати окремі галузі економіки", - нагадала Свириденко.

Віцепрем’єр-міністерка також зауважила, що Україна та ЄС працюють над посиленням співробітництва у сфері торгівлі, міжнародних вантажних перевезеннь, впровадженням кліматичної політики Євросоюзу, зокрема у сфері промислового виробництва тощо.

"Активна робота над покращенням українсько-європейської співпраці – це найкраща відповідь на спроби ескалації конфлікту з боку Росії. Адже позитивні результати економічного зростання є найдієвішою зброєю у боротьбі з військовою агресією", - наголосила вона.

Свириденко також зауважила, що за 2021 рік товарообіг між Україною та Європейським Союзом зріс на 35% і сягнув 62,5 мільярда доларів.

Також читайте: Для розвитку економіки в 2022 році підготовлено низку інструментів, - Свириденко



