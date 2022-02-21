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АЗС вибухнула внаслідок обстрілу військами РФ смт. Щастя, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ у смт. Щастя вибухнула АЗС.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт. Щастя спалахнула і вибухнула АЗС", - йдеться в повідомленні.
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