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АЗС вибухнула внаслідок обстрілу військами РФ смт. Щастя, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ у смт. Щастя вибухнула АЗС.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт. Щастя спалахнула і вибухнула АЗС", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Український воїн зазнав бойового травмування. Станом на 12.00 зафіксовано 21 обстріл з боку військ РФ на Донбасі, - ООС

АЗС вибухнула внаслідок обстрілу військами РФ смт. Щастя, - Геращенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
А публікацією цього фото Антоніна не видала позицію наших військових?
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21.02.2022 13:35
+5
1. Фото больше похоже на слив наших позиций
2. "АЗС" больше напоминает базу ГСМ ВСУ
3. Про ответку ничего не хочет рассказать Геращенко?
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21.02.2022 13:46
+4
А там де Щастя Володя відводив наші війська?
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21.02.2022 13:39
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А публікацією цього фото Антоніна не видала позицію наших військових?
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21.02.2022 13:35 Відповісти
Вони теж молодці - город скопали раніше місцевих.
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21.02.2022 13:46 Відповісти
А що їм ще робить, якщо світла немає, тЄлік не подивишся? Морозиться та самогон глушить? То вони молодці, як у Криму, посіють-посадять у лютому- березні і двічі зберуть врожай!
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21.02.2022 13:55 Відповісти
Хазяйські діти, але ж це демаскує.
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21.02.2022 14:03 Відповісти
А там де Щастя Володя відводив наші війська?
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21.02.2022 13:39 Відповісти
1. Фото больше похоже на слив наших позиций
2. "АЗС" больше напоминает базу ГСМ ВСУ
3. Про ответку ничего не хочет рассказать Геращенко?
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21.02.2022 13:46 Відповісти
Ща тарелку полижет и расскажет.
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21.02.2022 13:52 Відповісти
надеюсь что азс была бенина...
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21.02.2022 13:53 Відповісти
скорее конкурентов бабломойского
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21.02.2022 13:55 Відповісти
Антоніна Ригащенко ти еле еле поц...ЗСУ захищають державу а твої здирники під назвою полюція України на дорогах беруть хабарі, катують, паразитують. Керівництво покриває..
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21.02.2022 13:55 Відповісти
Коли "слуги" і прислуга московії і Бені поверните наші війська на ті позиції, з яких відвели? Попереду має йти ініціатор Володя Зеленський, за ним Аваков і "слуги" в повному складі.
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21.02.2022 13:56 Відповісти
Та коли вже я почую що наші відповіли?
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21.02.2022 14:01 Відповісти
Ну одна цистерна та шо посередині горить .А мож то так треба . каса не сходиться
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21.02.2022 14:07 Відповісти
 
 