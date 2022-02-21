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бійка (712) Рівненщина (908) тероборона (332)

Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Рівному сьогодні під час сесії міської ради побили екс-депутата Верховної ради від партії ВО "Свобода", а нині депутата від цієї ж політичної сили Олега Осуховського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на місцеве видання rivnenews.

Бійка сталася під час виступу активіста Романа Коваля, який виступив проти зміни керівництва Рівненської міської лікарні. Зазначимо, що цього питання у порядку денному сесії взагалі не було. У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав’язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей.

За даними ЗМІ, у бійці взяли участь так звані "тітушки", які невідомо чому з'явилися на сесію.  

Розборонити обидві сторони конфлікту вдалося за допомогою поліції та громадського формування з охорони здоров’я. Однак, під час бійки постраждав ексдепутат ВР Олег Осуховський, якому розбили брову.

Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 01
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 02
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 03
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 04
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 05
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 06

Наразі, у роботі сесії Рівненської міської ради оголошено перерву.

Зазначимо, що 21 лютого 2022 року згідно з порядком денним, під час позачергового засідання Рівненської ради мало розглядатися два питання: фінансування тероборони міста та звернення до президента України щодо санкцій для народних депутатів та посадовців, які покинули Україну в момент російської загрози. Через конфлікт, який розпочали тітушки, сесія міської ради так і не розпочалася і кошти на тероборону так і не виділили.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Рівненщина після появи там бурштинової мафії перетворилася в бандитське кубло, ракова пухлина розрослася і переходтить у метастази.
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21.02.2022 14:07
+13
Ну ось "Сволота" знову на руку агресора зіграла. Ще є докази, що вони зараз зовсім не ті за кого себе видавали. Останнім часом представників цієї..партії (про керовництво я вже мовчу) відсутні на деяких патріотичних заходах, які вони не пропускали ще 2-3 роки тому..Манкурти!
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21.02.2022 14:05
+9
Свобода пертворилась в прихвоснів будь якої влади!!! Головне щоб поближче до корита. Треба Медведчукові телеканал, та не питання. Тягнибок з Кривецьким на тарілоці канал принесли Медведчукові. Не розумію тих патріотів, які голосують за рекетирсько-маргінальну партію Свобода!!!
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21.02.2022 14:11
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сволота напросилася
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21.02.2022 14:01 Відповісти
да нет я бы ВСЕХ НЕ ЗАВИСИМО ОТ КОЛЛЕНКОРА ОТПРАВИЛ БЫ СГЕОДНЯ ЖЕ НА ФРОНТ..
пусть там с кулаками сначала добывали бы себе автомат винтовку и патроны..
политические "**********"! (идиома неологизм фигура речи) война на пороге... а они делят денежные потоки.. суки и твари не взирая какой партийный билет в кармане....
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21.02.2022 14:14 Відповісти
Такие пирадасты не будут себе ничего добывать в бою кулаками, они первые побегут в дыныру, бо там автомат бесплатно дадут, ненавистных укропов стрелять(((
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21.02.2022 14:57 Відповісти
Їх там всіх трба пи$дити до нестями
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21.02.2022 14:02 Відповісти
Ну ось "Сволота" знову на руку агресора зіграла. Ще є докази, що вони зараз зовсім не ті за кого себе видавали. Останнім часом представників цієї..партії (про керовництво я вже мовчу) відсутні на деяких патріотичних заходах, які вони не пропускали ще 2-3 роки тому..Манкурти!
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21.02.2022 14:05 Відповісти
во"Сволота",всегда кормилась у рыгов.
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21.02.2022 14:22 Відповісти
Люди должны понимать что Тягныбок продажная сволота. Это уже доказано что он финансировался с русни. Свобода кремлёвская марионетка. Послушайте что ранее уважаемая Фарион несёт про Пороха.
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21.02.2022 14:24 Відповісти
Сексота...ще і пишеш мовою окупанта.
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21.02.2022 14:47 Відповісти
Горе тобі земля, коли раби зацарюють.
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21.02.2022 14:06 Відповісти
Самый интересный вопрос : какой политсилой были нанята титуханы и как они проникли на сессию миськради, если там вход строго по пропускам???
Если титуханы бегают по стране , то это страна победившего бандитизма.
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21.02.2022 14:46 Відповісти
Рівненщина після появи там бурштинової мафії перетворилася в бандитське кубло, ракова пухлина розрослася і переходтить у метастази.
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21.02.2022 14:07 Відповісти
Свобода пертворилась в прихвоснів будь якої влади!!! Головне щоб поближче до корита. Треба Медведчукові телеканал, та не питання. Тягнибок з Кривецьким на тарілоці канал принесли Медведчукові. Не розумію тих патріотів, які голосують за рекетирсько-маргінальну партію Свобода!!!
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21.02.2022 14:11 Відповісти
ЧОМУСЬ ПРИ ПОРОХУ НЕ ПРИСЛУЖУВАЛИ, А ВСІЛЯКО ПІДСИРАЛИ? ВИНИКАЄ ПИТАННЯ - ЧИ ТО ПОРОХ ТАКИЙ ПОГАНИЙ , ЧИ СВОЛОТА ПРИНЦИПОВА?))))))
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21.02.2022 14:45 Відповісти
" Свобода " від чого ? Від честі і совісті ?
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21.02.2022 14:12 Відповісти
Школоту завжди фінансував Фірташ , тому довіра до них зникла , як роса на сонці
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21.02.2022 14:13 Відповісти
Наче не Фірташ, а "Пупс" (кримінальний авторитет).
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21.02.2022 14:14 Відповісти
Я не знаю кто и за что там подрался. Но на месте того жлоба постеснялся бы вызывать скорую, чтоб на лоб наклеили пластырь...
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21.02.2022 14:22 Відповісти
Какая там война? Портфели делим. Потоки делим. Всё в норме.
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21.02.2022 14:24 Відповісти
титушки сорвали выделение денег на тероборону в г.Ривне..., наверное, вместо этого они скинуться на большой каравай для оккупантов...
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21.02.2022 14:25 Відповісти
свобода- продажная быдлопартия, помните, их генпрокурор был первым после майдана, никого не посадил, и купил через некоторое время отель плаза
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21.02.2022 14:42 Відповісти
Сексота виступає супроти"Свободи".
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21.02.2022 14:45 Відповісти
Пострадалец!
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21.02.2022 14:46 Відповісти
"Бійка сталася під час виступу активіста Романа Коваля, який виступив проти зміни керівництва Рівненської міської лікарні. Зазначимо, що цього питання у порядку денному сесії взагалі не було.

У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав'язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей."

Джерело: https://censor.net/ua/p3317631

Свободівці і розпочали бійку?
За що боролись, на те і напоролись.
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21.02.2022 14:52 Відповісти
"свобода" Тягнибока беповороьно скотилась в меркантильний маргінал... - проект кремля по залученню в контрольовану стректуру патріотичних людей, щоб з часом множити їх на нуль... не здивуюсь, якщо той же Тягнибок і є законспірований агент...
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21.02.2022 15:50 Відповісти
Папа Тягнибока главврач советской сборной... Скорее всего его задача была наблюдать чтобы не сбежали за границу...
Короче должность такая чо без кгб ну никак...
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21.02.2022 18:42 Відповісти
принял должность по наследству?
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21.02.2022 18:44 Відповісти
Як так може охороняти приміщення сесійної зали? Ганьба поліції та охороні
Здоров'я та наснаги постраждалим!
Борітеся - поборете!
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21.02.2022 16:42 Відповісти
Чому в зал впускають всіх, тітушок в тому числі? Провокатор Коваль геть мізки втратив. Підтримайте та профінансуйте тероборону, зараз це найважливіше, тоді займайтесь лікарнями і всім іншим.
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21.02.2022 18:46 Відповісти
 
 