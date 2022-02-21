Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Рівному сьогодні під час сесії міської ради побили екс-депутата Верховної ради від партії ВО "Свобода", а нині депутата від цієї ж політичної сили Олега Осуховського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на місцеве видання rivnenews.
Бійка сталася під час виступу активіста Романа Коваля, який виступив проти зміни керівництва Рівненської міської лікарні. Зазначимо, що цього питання у порядку денному сесії взагалі не було. У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав’язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей.
За даними ЗМІ, у бійці взяли участь так звані "тітушки", які невідомо чому з'явилися на сесію.
Розборонити обидві сторони конфлікту вдалося за допомогою поліції та громадського формування з охорони здоров’я. Однак, під час бійки постраждав ексдепутат ВР Олег Осуховський, якому розбили брову.
Наразі, у роботі сесії Рівненської міської ради оголошено перерву.
Зазначимо, що 21 лютого 2022 року згідно з порядком денним, під час позачергового засідання Рівненської ради мало розглядатися два питання: фінансування тероборони міста та звернення до президента України щодо санкцій для народних депутатів та посадовців, які покинули Україну в момент російської загрози. Через конфлікт, який розпочали тітушки, сесія міської ради так і не розпочалася і кошти на тероборону так і не виділили.
Будь ласка, зачекайте...
пусть там с кулаками сначала добывали бы себе автомат винтовку и патроны..
политические "**********"! (идиома неологизм фигура речи) война на пороге... а они делят денежные потоки.. суки и твари не взирая какой партийный билет в кармане....
Если титуханы бегают по стране , то это страна победившего бандитизма.
У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав'язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей."
Джерело: https://censor.net/ua/p3317631
Свободівці і розпочали бійку?
За що боролись, на те і напоролись.
Короче должность такая чо без кгб ну никак...
Здоров'я та наснаги постраждалим!
Борітеся - поборете!