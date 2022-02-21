Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай

Роботу Луганської теплоелектростанції в м. Щастя Луганської області призупинено через пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї. Це сталось внаслідок інтенсивного обстрілу н.п.Щастя з боку військ РФ.

Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!", - зазначив він.