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Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Роботу Луганської теплоелектростанції в м. Щастя Луганської області призупинено через пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї. Це сталось внаслідок інтенсивного обстрілу н.п.Щастя з боку військ РФ.

Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!", - зазначив він.

Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай 01

Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
а что по этому поводу думает абизяна абхазская? не сильно нагнетаем?
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21.02.2022 14:18
+12
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21.02.2022 14:34
+11
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21.02.2022 14:33
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21.02.2022 14:08 Відповісти
рассейская увы Руська мыру через разруху хаос войну и убийства любите нас убогих кацабов целуйте в десна Х..ло и будем вам СМЕРТЬ!!!
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21.02.2022 14:11 Відповісти
УВАГА!!! ФЄЙК ВІД ********** на шоу "60 мін"

Біля дев"ятої години ранку за Московю було влучено гарматою з української сторони в прикордонний пункт на територіїї Ростовськоїобласті - демонструється розваленний курятник розміром 2на3, ззаваленими іржавими балками перекриття .УМацкві оголосли про термінове засідання РНБО, КОТРЕ НЕ ПРОСТО ОБГОВОРЮЄ А ПРИЙМАЄ ЕКСТРЕННІ РІШЕННЯ-чекають .
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21.02.2022 14:30 Відповісти
Ни воды ни света. Каменный век (Рашизм)
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21.02.2022 14:15 Відповісти
Да, только этот город на нашей территории
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21.02.2022 14:38 Відповісти
Якби таке трапилось з сепарськими ЛЕП, то тоді був би "казус беллі", тоді й звати путіна не треба, бо він готовий. А щодо українських міст, дитсадків , підприємств, людей, то це для рашистів, як євреї і цигани для гітлера
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21.02.2022 14:16 Відповісти
а что по этому поводу думает абизяна абхазская? не сильно нагнетаем?
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21.02.2022 14:18 Відповісти
На питання, якщо після розведення сил почнуться обстріли людина-хламідія поважно заявила "А чіто єслі нє будут?"
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21.02.2022 14:23 Відповісти
Да оно и по поводу запасов угля на складах ТЭС ляпнуло что-то типа: "А кто сказал, что зима будет?". Тупой укурок, что с него взять?
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21.02.2022 15:40 Відповісти
А не пора ли уже пресловутые санкции по кацапии вводить?
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21.02.2022 14:21 Відповісти
Пора уже и Украине на 8 ой то год (войны) отказаться от российского електричества угля, газа и солярки с удобрениями. Или вы призываете только чтобы кто то за вас принимали решения, вводили торговые ограничения ¿??
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21.02.2022 15:01 Відповісти
Біда! Сподіваюсь, зеленому керманичу хоч опозиція підкаже, в які двері наразі гепать і кричать КАРАУЛ?!! Такі факти не треба замовчувати і накопичувати, їх треба одразу публічно оприлюднювати і категорично вимагати покарання для виродків, які ведуть війну забороненими засобами.
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21.02.2022 14:22 Відповісти
Сатана играет свою игру, мировые царьки это пешки.
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21.02.2022 14:23 Відповісти
Напоминают,что бы с пенсиями-не опаздывали...
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21.02.2022 14:28 Відповісти
Это на нашей территории
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21.02.2022 14:39 Відповісти
Ну и?
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21.02.2022 14:28 Відповісти
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21.02.2022 14:33 Відповісти
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21.02.2022 14:34 Відповісти
На сколько я понимаю эта ТЕЦ питает и оккупированные территории... Абизяны и себе в ногу выстрелили?
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21.02.2022 14:38 Відповісти
У обезьян есть генераторы, а на население им плевать.
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21.02.2022 15:41 Відповісти
И где обещанные разрушительные санкции
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21.02.2022 14:38 Відповісти
Я так понял у них негласный договор. Путина разрешили бомбить Домбасс вместо Киева, и без санкций
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21.02.2022 14:40 Відповісти
Це відвертий тероризм. Треба звертатися до світового суспільства за допомогою.
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21.02.2022 14:48 Відповісти
 
 