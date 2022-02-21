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Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 350 жителів Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку окупантів.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

У неділю, 20 лютого, російські окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту у Бахмутському районі. Зокрема, у Зайцевому снаряди влучили у покинутий житловий будинок, на хуторі Миронівському — перебили високовольтну лінію електропередач.

"На щастя, постраждалих немає. Але Зайцеве та Миронівський (а це понад три з половиною сотні людей!) досі залишаються без електрики, бо ремонтники не можуть почати роботи без гарантій дотримання режиму тиші. Це — один із численних прикладів того, як Росія останніми днями порушує мінські домовленості. Вимагаємо від РФ зупинити ескалацію та припинити тероризувати мирне населення!", - наголосив Кириленко.

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Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА 01
Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА 02
Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА 03
Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА 04

Автор: Ірина Дашківська
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Хай терплять Бо стріляють "їхні ребята" - яких основна маса кликала в 2014-му
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21.02.2022 15:23 Відповісти
Що зробили ці дикуни з Донбасом, з моєю батьківщиною і хто та коли це зупинить, ця нечисть не має нічого святого - ні землі, ні батьківщини.
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21.02.2022 15:23 Відповісти
А может эвакуировать население? Или не жалко сепаратюг, пусть мучаются? Хотя это типо подконтрольная Украине территория....
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21.02.2022 16:05 Відповісти
Президент России Путин: Следует рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенных регионов Украины

21 февраля 2022, 16:07

По словам Ройтерс, в ходе обсуждения недавних ядерных учений со своим советом безопасности в понедельник президент России Владимир Путин обвинил Украину в не намерении выполнять Минские мирные соглашения. В результате Путин заявил, что России следует рассмотреть вопрос о признании независимости двух самопровозглашенных областей на востоке Украины. Если Россия столкнется с угрозой вступления Украины в НАТО, продолжил Путин, угроза для нашей страны существенно возрастет. Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не желает обсуждать требования России в области безопасности.
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21.02.2022 16:13 Відповісти
 
 