Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Понад 350 жителів Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку окупантів.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
У неділю, 20 лютого, російські окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту у Бахмутському районі. Зокрема, у Зайцевому снаряди влучили у покинутий житловий будинок, на хуторі Миронівському — перебили високовольтну лінію електропередач.
"На щастя, постраждалих немає. Але Зайцеве та Миронівський (а це понад три з половиною сотні людей!) досі залишаються без електрики, бо ремонтники не можуть почати роботи без гарантій дотримання режиму тиші. Це — один із численних прикладів того, як Росія останніми днями порушує мінські домовленості. Вимагаємо від РФ зупинити ескалацію та припинити тероризувати мирне населення!", - наголосив Кириленко.
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21 февраля 2022, 16:07
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