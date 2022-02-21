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Оголошено в розшук "командира" російських найманців, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оголошено в розшук

Контррозвідка СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань РФ на сході нашої держави. Під час слідчо-оперативних дій ідентифіковано особу командира диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, яка брала участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у Волноваському районі Донеччини у 2014-2016 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що командиром ворожих диверсантів є мешканець тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. До лав бойовиків він приєднався у липні 2014 року. Там пройшов "курс" бойової та спеціальної підготовки.

Зазначається, що наразі зловмисник переховується від правосуддя на території ОРДЛО.

Оголошено в розшук командира російських найманців, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині, - СБУ 01

"Встановлено, що до складу ворожого підрозділу входили професійні снайпери, які пройшли спецпідготовку під керівництвом інструкторів з РФ. За даними слідства, вони здійснювали прицільний обстріл українських позицій у районах Богданівки, Петрівського, Старогнатівки та Вікторівки. Крім того, учасники групи здійснювали збір розвідданих про дислокацію підрозділів Збройних Сил України на території регіону. Отриману інформацію передавали представникам спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+61
"оголошено в розшук" и пикселизированная морда... ндааа
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21.02.2022 15:56
+34
А як його розпізнати якщо ви писок замазали?
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21.02.2022 15:57
+21
А морда заретуширована,чтобы легче найти было?
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21.02.2022 15:57
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"оголошено в розшук" и пикселизированная морда... ндааа
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21.02.2022 15:56 Відповісти
главное в этом фото автомат в руках, а вместо ретуши можете вставить любое х..ло
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21.02.2022 16:01 Відповісти
🦠🤢Имитация бурной деятельности Зеленский в Мюнхене так и не назвал Путлера виновником и террористом ВОЙНЫ И ОККУПАЦИИ
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21.02.2022 16:20 Відповісти
Живьем его не берите сразу в утиль. Тварь
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21.02.2022 15:57 Відповісти
А як його розпізнати якщо ви писок замазали?
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21.02.2022 15:57 Відповісти
А морда заретуширована,чтобы легче найти было?
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21.02.2022 15:57 Відповісти
Щоб усі знали, що він -- не циган. Бо у нас дозволено показувати лише обличчя циган. Байдуже, підозрювані вони чи ні
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21.02.2022 16:04 Відповісти
Опять позывной "Пиксель"?
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21.02.2022 15:57 Відповісти
какой-то супер-друпер диверсант! уже не первый раз вижу его фото а разных статьях - то тут что-то взорвал, то там кого-то ограбил, то здесь на кого-то напал, постоянно его ловят, а он постоянно сбегает
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21.02.2022 16:05 Відповісти
Ну прям, как не уловимый Джо!
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21.02.2022 16:24 Відповісти
Зачем нам фото в кубиках,задрали.
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21.02.2022 15:58 Відповісти
это у него рожа такая, после встречи с телефонным справочником в застенках СБУ 😂🤣
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21.02.2022 16:06 Відповісти
Класна фотк від СБУ. Щось середнє між Кивою і Мураєвим...
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21.02.2022 15:59 Відповісти
это их сын, а может быть даже дочь
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21.02.2022 16:06 Відповісти
Схоже на те... 😀
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21.02.2022 16:17 Відповісти
й саме тому кат з ізоляції два роки Києвом вештався?
може якщо б його фото було на кожному інтернет ресурсі його б швидше затримали?
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21.02.2022 16:08 Відповісти
" дошик" це в рашці. Мав би знати що в Україні " мівіна".
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21.02.2022 16:32 Відповісти
Всі лисі підпадають😂😂😂
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21.02.2022 16:00 Відповісти
У компетентності нашого СБУ жодних сумнівів: hromadske.ua:
Подозреваемый в пытках украинцев на оккупированной территории Донбасса Денис Куликовский заявил, что проживает в Киеве еще с 2019 годa.
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21.02.2022 16:07 Відповісти
Одна справа кіоски на Святошинському ринку бомбити, а інша - знайти в Києві сволоту, яка катувала українців... Чи не так, Руслан Опанасюк?
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21.02.2022 16:09 Відповісти
А лисі з мішком взагалі 😂😂😂. Несе собі лисий чолов'яга мішок цукру а тут хопаааа! СБУ
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21.02.2022 16:02 Відповісти
Как его с замазаным рылом найти?
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21.02.2022 16:03 Відповісти
Тут на "Цензоре" на всех фото походу один и тотже гавнюк
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21.02.2022 16:03 Відповісти
Як на мене то Шуфрич після бесіди з Бутусовим.
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21.02.2022 16:09 Відповісти
Да наверное, какой-то кореш ермака, или клоуна.
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21.02.2022 16:31 Відповісти
цiкаво пiд який закон по захисту приватноi iнфи пiдпадає окупантськa рожа яка щe за убивство розшукується що цeнзор ii замазав?
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21.02.2022 16:14 Відповісти
У зеленых клоунов очередной спектакль - объявлен в розыск,но харю замазали.Что зеленые,не сильно наверное хочется найти "нашегочеловека"?
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21.02.2022 16:18 Відповісти
Они там все на одно лицо)
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21.02.2022 16:19 Відповісти
Вот никак не пойму, зачем врагу закрывать морду, может ли кто внятно мне это объяснить???
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21.02.2022 16:27 Відповісти
СБУ, ви дебіли чи знущаєтесь? " оголошено в розшук" і морду закрили.Це аби не дай боже не знайти?
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21.02.2022 16:29 Відповісти
Вот не надо это делать, раз уж объявили в розыск, то рожу прикрывать совсем не надо. Этим вы способствуете врагу, чтоб нельзя было его обнаружить, или вы это специально так делаете, чтоб он не понёс наказание??? Ну тогда, вы тоже соучастники в этом деле!
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21.02.2022 16:38 Відповісти
Рожу покажите
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21.02.2022 17:03 Відповісти
 
 