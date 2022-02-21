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Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відтак, на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу було близько 12:48, тоді як саме звернення було о 18:30 за московським часом.
Наприкінці "трансляції" була ситуація, дуже схожа на "склейку". Генпрокурор Росії Краснов на початку відео сидить. До слова запрошується Наришкін, йде виступати, а в цей час Краснов, який щойно сидів, вже повертається після виступу.
Також в одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна у двох різних позах.
Топ коментарі
+59 KWST
показати весь коментар21.02.2022 18:17
+43 Шрек Баблокат
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+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.02.2022 18:18
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