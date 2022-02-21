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Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відтак, на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу було близько 12:48, тоді як саме звернення було о 18:30 за московським часом.

Наприкінці "трансляції" була ситуація, дуже схожа на "склейку". Генпрокурор Росії Краснов на початку відео сидить. До слова запрошується Наришкін, йде виступати, а в цей час Краснов, який щойно сидів, вже повертається після виступу.

Також в одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна у двох різних позах.

Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу 01
Засідання Радбезу РФ могло бути записано раніше: Не збігається час на годиннику Шойгу 02

Також читайте: Україна має все для створення тактичної ядерної зброї, - Шойгу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
штирлицы х*евы
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21.02.2022 18:17
+43
вот это поворот!.. никогда так не было и вот снова!
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21.02.2022 18:17
+20
Тіпа дажє врємя астанавілась...
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21.02.2022 18:18
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Рішення буде прийняте вчора, а підписали його завтра
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21.02.2022 22:53 Відповісти
Шойгу купил часы на вокзале в тундре.
Сказали, что фирменные.
Показывают время со всех континентов.
Когда хотят.
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22.02.2022 01:06 Відповісти
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