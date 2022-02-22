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21 лютого в зоні ООС загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї ОДШБр. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У районі проведення операції Об'єднаних сил 21 лютого, внаслідок російського артилерійського обстрілу, загинули воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 95-ї ОДШБр у фейсбуці.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні 21 лютого близько 16.10, в районі проведення операції Об’єднаних Сил в наслідок артилерійського обстрілу противника, отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович", - йдеться у повідомленні.

21 лютого в зоні ООС загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї ОДШБр 01

Олександр Стельмах - штаб-сержант з матеріального забезпеченні 6-ї десантно-штурмової роти. 
21 лютого в зоні ООС загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї ОДШБр 02

Ігор Демидчук - командин 6-ї десантно-штурмової роти.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Знову без відповіді ЗСУ за втрати Українців !!!
Смерть московітам!!!
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22.02.2022 01:59
+16
Хлопці, чому ви не стріляєте ?
Ми не хочемо, щоб ви гинули.
Захищайтеся !

Спочивайте спокійно, десантники.
Глибокі співчуття рідним.
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22.02.2022 02:30
+16
Вічна пам'ять героям.
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22.02.2022 04:08
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Знову без відповіді ЗСУ за втрати Українців !!!
Смерть московітам!!!
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22.02.2022 01:59 Відповісти
Хлопці, чому ви не стріляєте ?
Ми не хочемо, щоб ви гинули.
Захищайтеся !

Спочивайте спокійно, десантники.
Глибокі співчуття рідним.
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22.02.2022 02:30 Відповісти
100%+ захищайтеся!!!!!!!!Ваше життя на багато дороще чим якісь завіряння , що Ви не відповідаете...бо хто не бажае вірити , той цього не бачить.
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22.02.2022 03:57 Відповісти
Хлопці не стріляють, бо нарід вибрав відвертого ворога, який прикриваючись ніби благами намірами, а фактично заборонив стріляти і підставив всіх наших, як манікенів в тиру. Кацапи роблять, все, що їм заманеться. Чи хтось буде проти миру, як каже Володя? Всі підтримали слово "мир", а фактично це вбитвство і здача території.
Царство Небесне найкращим синам України, а шобла в цей час, яка ніколи не воювала і не буде воювати, збирає долари в конверти, щоб роздавати гнидам в Раді для прийняття своїх шкурних рішень.
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Вічна пам'ять героям.
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22.02.2022 04:08 Відповісти
Ви вобще там штаб ООС все бл..ть терпилы ??почему наших солдат убивают а вы хоть одного бл.я сепара завалили или как ?Минских условий нет уже давно!! стреляйте в ответ хватит мучать Армию импотентностью !не сците уже ,сколько можно терпеть обстрелы будьте как Израиль !!!чего вы боитесь убить руского Ивана ?запомните чем больше гробов уйдет на Расею тем лучше !хватит быть терпилами стркляйте !!!Слава Украини!
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22.02.2022 06:32 Відповісти
Не будьте терпилами стреляйте в ответ
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22.02.2022 06:34 Відповісти
отвечать нечем ! нужны ракеты
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.02.2022 06:58 Відповісти
R.I.P. герої.....
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22.02.2022 07:01 Відповісти
Надо в ответ утюжить так, чтобы кости этих ****** под 2-3 метра в грунт уходили
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22.02.2022 08:06 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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22.02.2022 08:37 Відповісти
Земля пухом защитникам Украины....
Будь ты проклято ***** бункерное
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22.02.2022 09:02 Відповісти
москва будет разрушена.
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Важко читати такі новини, гинуть найкращі....Вічна світла пам'ять і земний уклін вам, захисники Батьківщини .....
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22.02.2022 09:38 Відповісти
 
 