ДТП на Донеччині: мікроавтобус в'їхав у вантажівку. 4 людей загинули, 3 - травмовані. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу Лимана. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Рено зіткнувся з вантажівкою. Аварія забрала життя чотирьох людей, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Донецької області.

Повідомляється, що аварія сталася 21 лютого близько 20.00 на автотрасі між м. Лиман та смт Зарічне.

На місці події працювали співробітники обласного главку поліції, місцеві поліцейські, група реагування патрульної поліції та співробітники ДСНС.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Рено скоїв наїзд на автомобіль МАН, що стояв на узбіччі з увімкненим аварійним світлом.





Наразі відомо, що в аварії загинуло четверо людей - троє пасажирів та водій мікроавтобуса, ще троє отримали травми.

Причини аварії встановлюються.

Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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