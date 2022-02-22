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Обстріли н.п. Щастя не втихають. Війська РФ влучили в житловий будинок, - голова обладміністрації Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 22 лютого, війська РФ продовжують обстріли населеного пункту Щастя на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойовики (війська РФ. - Ред.  влучили в житловий будинок у Щасті. Протягом доби обстріли не втихають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні", - зазначив він.

Обстріли н.п. Щастя не втихають. Війська РФ влучили в житловий будинок, - голова обладміністрації Гайдай 01

Читайте також: Щастя закрили на в'їзд та виїзд, обстріли тривають, - голова обладміністрації Гайдай

Обстріли н.п. Щастя не втихають. Війська РФ влучили в житловий будинок, - голова обладміністрації Гайдай 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Які бойовики?то регулярна російська армія
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22.02.2022 10:22
+17
Со вчерашнего вечера это уже официально кацапы обстреливают Украину. Что на это ответит "цивилизованный" світ?
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22.02.2022 10:23
+13
Ось та зупинилося Пуйло. Це лише початок.
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22.02.2022 10:22
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Ось та зупинилося Пуйло. Це лише початок.
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22.02.2022 10:22 Відповісти
А те все озабочености шлют,так и реально до лондона дойдут
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22.02.2022 10:24 Відповісти
А, що вони повинні рашці війну оголосити? Розумний нарід хотів поржати, так саме час починати "ржати".
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22.02.2022 10:48 Відповісти
А что сделал бы другой кто то?
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22.02.2022 12:56 Відповісти
спокойствие, сейчас раху исключат из **** и будет победнейшая-победа

пля, надо эвакуироваться с этой планеты имбицилов
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22.02.2022 10:28 Відповісти
вибивають жителів, потім відіжмуть у ахмєтова електростанцію...
а він дудить ще чи так і не повернувся з альп?
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22.02.2022 10:34 Відповісти
Які бойовики?то регулярна російська армія
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22.02.2022 10:22 Відповісти
и регулярная армия тоже
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22.02.2022 10:26 Відповісти
И боевики если точно
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22.02.2022 10:49 Відповісти
регулярные российские боевики
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Вангер кадыровцы и донецкие "власовцы"
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22.02.2022 10:51 Відповісти
кадыровцев в плен не брать, только в землю
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22.02.2022 12:21 Відповісти
Неможе бути.... вялікій прізядєнт Вовчік янєлох казало "усе під контролем" .....
Де відповідь? Де Байрактари?!
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22.02.2022 10:23 Відповісти
Кыш бот... Достали уже
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22.02.2022 10:24 Відповісти
И при чем тул Зебил? Или обсирать всех нужно? Обсирают президента те кто против Украины, расшатать в Украине общество уже не получится..уже времена не те.
Методички меняйте..

Если нет конструктива то разговаривать нет смысла.
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Т.е. по вашей логике, если я не доволен политикой зеленского, Я против Украины? С каких пор клоун это Украина? Клоун это подстилка козломойского. Дальше продолжать?
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22.02.2022 10:33 Відповісти
ты, не в теме...он главнокомандующий и щаз война
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22.02.2022 10:38 Відповісти
Война семь лет уже.
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22.02.2022 10:43 Відповісти
может восемь?
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22.02.2022 10:49 Відповісти
23.02.2014 -медаль за крым...
или крым - это другое?
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22.02.2022 11:13 Відповісти
Да, сейчас война. А будет еще больше. Только по его логике войны нет, или он к ней морально не готов. Либо уже давно договорился. И из-за этого будет гораздо больше погибших чем могло бы быть. За три года ни одного толкового решения ни в одной отрасли... Я не порохобот. Я за Украину, я вернулся из-за границы делать здесь бизнес, растить детей, и строить дом. И обидно смотреть как страна катится в ЖО*У. Потому что голосуют по приколу.
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22.02.2022 10:47 Відповісти
один главнокомандующий-легитимный уже сбегал с известными последствиями...
нынешнего избрал избиратель и всё это ломает мозги всем,
но, удержим его...пусть занимается
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22.02.2022 10:55 Відповісти
Дай бог. А то настрой не ахти с этими керовцами...
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22.02.2022 10:57 Відповісти
kierowca - это тот, что слева от kierownikа в служебном авто
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22.02.2022 11:07 Відповісти
вова, не сци - це краща підтримка йому..
і вона не така разрушитєльна, як його - йдіть у сраку
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22.02.2022 10:36 Відповісти
Оно и видно, шо педагог
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22.02.2022 10:45 Відповісти
Ти дов#ень якщо я "бот".
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22.02.2022 11:26 Відповісти
Вот скажи мне, петух мордовский, вы там радуетесь убийству украинцев?
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22.02.2022 10:47 Відповісти
Вот скажи мне, бот, своими оскорблениями других украинцев ты хочешь полностью их демотивировать? Признайся, ты кремлебот, и своими действиями сеешь вражду между украинцами?
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Со вчерашнего вечера это уже официально кацапы обстреливают Украину. Что на это ответит "цивилизованный" світ?
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22.02.2022 10:23 Відповісти
Озабоченность выскажет?
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Им не привыкать , лошадь вчера в открытую с этого поржал.
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22.02.2022 10:47 Відповісти
сирія визнала динири
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22.02.2022 10:25 Відповісти
отже незабаром там розвинуться по-новому бойові дії...
визволятимуть голани
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22.02.2022 10:40 Відповісти




Пердизент России


@putin4russia

· 14 ч

Не поймите неправильно... Нарышкин обосрался потому, что у него дочь в Штатах живёт.

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22.02.2022 10:25 Відповісти
У Медведєва сын там живёт, думаете их кто то выгоняет?
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Не выгонят.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Какие боевики? уже официальная рассейская армия
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22.02.2022 10:25 Відповісти
Бульк три раза


@gubitludeivoda

·
12 ч



У мужика на работе сына осенью забрали в армию. Сейчас сынуля болтается вблизи Ростова. Вчера позвонил отцу и рассказал, что им в части на разводе довели, что украинская ракета попала в жилой дом в Ростове, взорвалась, и на осколках, якобы, нашли маркировку в виде флага США.
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22.02.2022 10:27 Відповісти
Где наша Ванга АраХаМия?99.9%путин не признант ордло
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22.02.2022 10:28 Відповісти
Можно ссылку где Арахамия говорил про "99.9% Путин не признает ордло"?
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22.02.2022 10:36 Відповісти
А можно ссылку на то, что ты не мордовский гомосек?
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22.02.2022 10:49 Відповісти
Опять Байден нагнетает... Надоел уже. Уйди противный... Мы тут велике крадівництво мутим, а вы тут со своей войной...
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Договоримся посредине (с) осёл оманский.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Дальше не пайдут... Ага, надейтесь.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Спокуха, ща Запад отгрузит пару вагонов решительных озабоченностей, и ***** испугается и прекратит стрелять.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Обвинят Байдена и попробуют посадить Пороха. Ну а потом полудник.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Проголосували по приколу , тепер хоч повилазьте!
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Єто всьо баригі, нужно просто перестать стрелять і попросіть прощенія у Кадирова...
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Ха-ха у них спутниковая антенна настроена на прием расейских каналов. Что хотели то и получили!
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22.02.2022 10:36 Відповісти
Те ж Щастя як і Маріуполь навибирало колишніх ригів. Хавайте, не обляпайтесь.
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Это уже не террористы стреляют. Заметьте ! Это уже расия. Где СВИФТ ???
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22.02.2022 10:39 Відповісти
Не панікуйте, Володимир Зеленський не допустить захоплення Донецької і Луганської областей. Чули, коли він говорив про Порошенко, коли кацапи захопили тимчасово Крим? Що якби він був президентом, то такого не допустив би. Ось сьогодні пан Зеленський є президентом і мабуть для кацапів залишилося бути в Донецьку і Луганську лічені години, бо Володя зі своїм спецпідрозділом "95 квартал" вирушили в бік сходу, щоб вичистити його цієї нечисті. За ним побігли всі виборці "слуг" і Зеленського, а це немало, це 73%, це мільйони. Виікайте кацапи поки не пізно.
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Да что ты зауральский, ты дебил? Под зелебота косишь?
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Ви правильно написало, що Донбас здає барига Зеленський, який замість фінансування армії, всі гроші вкладає у "Велике крадівництво" і краде по-дорослому. Який відвів наші війська і не проводив оборонне замовлення більше двох років, не налагодив виробницттво "Нептун" та іншого новітнього озброєння. А Крим здав Янукович і партія "регіонів", яка тоді там була при владі у великій більшості в уряді і парламенті Криму.
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Главное "не поддаваться на провокации" и "ни в коем случае не отвечать". Глядишь всё разбомбят и ремонтировать уже ничего не надо будет.
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Всі олігархи втікли на захід, і думають що челядь відвоює і відстоїть їх електростанції, заводи та параходи. Один Коломойський не втік, чекає асвабадітєлєй та готується організовувати добробати лиш вже з Георгіївськими лєнточками. А бубочка йому підігрує тимчасово поки не вернуть Януковоща гауляйтером. В країні починається хаос.
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Сцикун привязав Пороха спеціально, щоб не їздив по світу і не вимагав санкцій проти Кацапів. А саме "зелене" на це нездатне...
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Если Минских соглашений уже нет,то пора и технику и вооружение "отведенку " вернуть на позиции.
Или Зе -уже вернул?
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Вы дорогой товарищ, с какой целью интересуетесь?
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22.02.2022 10:51 Відповісти
Принуждение к рускаму миру.
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22.02.2022 10:52 Відповісти
при порохе откусывали по кусочку территории у дыры, а при зеле у дыры теперь к нам претензии. и на минск уже не спишешь
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22.02.2022 10:55 Відповісти
зеля, где твой план Б
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22.02.2022 10:57 Відповісти
Ну мы же конечно соблюдаем минские, не отвечаем же . Правильно пан президент?...
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22.02.2022 11:05 Відповісти
брехня.
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22.02.2022 23:33 Відповісти
 
 