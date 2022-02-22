Обстріли н.п. Щастя не втихають. Війська РФ влучили в житловий будинок, - голова обладміністрації Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 22 лютого, війська РФ продовжують обстріли населеного пункту Щастя на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойовики (війська РФ. - Ред. влучили в житловий будинок у Щасті. Протягом доби обстріли не втихають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні", - зазначив він.
Топ коментарі
+18 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар22.02.2022 10:22
+17 Алексей Рябов 1b2bb5d9
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+13 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар22.02.2022 10:22
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пля, надо эвакуироваться с этой планеты имбицилов
а він дудить ще чи так і не повернувся з альп?
Де відповідь? Де Байрактари?!
Методички меняйте..
Если нет конструктива то разговаривать нет смысла.
или крым - это другое?
нынешнего избрал избиратель и всё это ломает мозги всем,
но, удержим его...пусть занимается
і вона не така разрушитєльна, як його - йдіть у сраку
визволятимуть голани
Пердизент России
@putin4russia
· 14 ч
Не поймите неправильно... Нарышкин обосрался потому, что у него дочь в Штатах живёт.
@gubitludeivoda
·
12 ч
У мужика на работе сына осенью забрали в армию. Сейчас сынуля болтается вблизи Ростова. Вчера позвонил отцу и рассказал, что им в части на разводе довели, что украинская ракета попала в жилой дом в Ростове, взорвалась, и на осколках, якобы, нашли маркировку в виде флага США.
Или Зе -уже вернул?