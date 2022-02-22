Обстріли н.п. Щастя не втихають. Війська РФ влучили в житловий будинок, - голова обладміністрації Гайдай. ФОТО

Сьогодні, 22 лютого, війська РФ продовжують обстріли населеного пункту Щастя на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойовики (війська РФ. - Ред. влучили в житловий будинок у Щасті. Протягом доби обстріли не втихають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні", - зазначив він.

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