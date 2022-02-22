Президент Естонії Каріс прибув до України з робочим візитом. ФОТО

Президент Естонії Алар Каріс прибув із робочим візитом до України.

Про це посол України в Естонії Мар'яна Беца повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дуже раді вітати президента Естонії Алара Каріса в Україні. Дякую, що підтримуєте Україну", - написала Беца.

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Як повідомлялося, сьогодні, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс проведуть зустріч у Києві. Об 11:50 Зеленський та Каріс проведуть зустріч із представниками ЗМІ.