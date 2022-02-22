Президент Естонії Каріс прибув до України з робочим візитом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Президент Естонії Алар Каріс прибув із робочим візитом до України.
Про це посол України в Естонії Мар'яна Беца повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дуже раді вітати президента Естонії Алара Каріса в Україні. Дякую, що підтримуєте Україну", - написала Беца.
Як повідомлялося, сьогодні, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс проведуть зустріч у Києві. Об 11:50 Зеленський та Каріс проведуть зустріч із представниками ЗМІ.
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Будь ласка, зачекайте...
Естонія - дуже важливий союзник для нас. Разом, з їх участю, можемо навіть викинути РФ з Радбезу ООН.
Як саме - описано в цій петиції:
https://petition.president.gov.ua/petition/134302
Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.
Так, може у України і не найкращий Президент, може механізм петицій і не працює, але якщо мовчати, то нічого і не відбудеться.
Так, у РФ ядерний потенціал, здатний кілька разів знищити людство. Але це не значить, що світ має заткнутися і роботи що скаже Путін