Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська обстріляли Новогнатівку Донецької області.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вул. Молодіжна 3. Пошкодження фасаду будинку, 8 вирв від, ймовірно, снаряду 122-мм, міни 82-мм, зруйновано огорожу, пошкоджено дах будинку, пошкоджено лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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