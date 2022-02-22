Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російсько-окупаційні війська обстріляли Новогнатівку Донецької області.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вул. Молодіжна 3. Пошкодження фасаду будинку, 8 вирв від, ймовірно, снаряду 122-мм, міни 82-мм, зруйновано огорожу, пошкоджено дах будинку, пошкоджено лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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