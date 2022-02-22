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Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російсько-окупаційні війська обстріляли Новогнатівку Донецької області.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вул. Молодіжна 3. Пошкодження фасаду будинку, 8 вирв від, ймовірно, снаряду 122-мм, міни 82-мм, зруйновано огорожу, пошкоджено дах будинку, пошкоджено лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає. 

Читайте: Станом на 11.00 війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС

Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач 01
Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач 02
Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач 03
Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач 04
Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач 05
Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач 06
Результати обстрілу Новогнатівки військами РФ: Пошкоджено будинок та лінії електропередач 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Пока москвия существует, мира в Европе не будет.
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22.02.2022 12:07 Відповісти
точнее - в мире.
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22.02.2022 12:29 Відповісти
Та вже пишіть -ФАШИСТИ.
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22.02.2022 12:26 Відповісти
 
 