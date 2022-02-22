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Командування ССО просить громадян не знімати переміщення український військових та техніки ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України просить громадян не знімати та не публікувати в інтернеті переміщення українських військових.
Про це йдеться у повідомленні Командування в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 Игорь Горобец 0cada803
показати весь коментар22.02.2022 15:03
+28 jklpqrs
показати весь коментар22.02.2022 15:03
+21 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.02.2022 15:18
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Будь ласка, зачекайте...
за бабло 😡
тут явно путлеровской росии...
А то расслабились, как на диване, ожидая сознательности от неизвестно кого.