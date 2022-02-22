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Командування ССО просить громадян не знімати переміщення український військових та техніки ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України просить громадян не знімати та не публікувати в інтернеті переміщення українських військових.

Про це йдеться у повідомленні Командування в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Командування ССО просить громадян не знімати переміщення український військових та техніки ЗСУ 01
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Топ коментарі
+31
Шо ви їх просите. Затримуйте їх і нари.
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22.02.2022 15:03
+28
Лёнка в курсе? А то опять что-то напутает.
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22.02.2022 15:03
+21
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22.02.2022 15:18
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Шо ви їх просите. Затримуйте їх і нари.
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22.02.2022 15:03 Відповісти
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22.02.2022 15:18 Відповісти
Служу советскому союзу!!!
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22.02.2022 15:18 Відповісти
Так , це стосується в першу чергу першої лЄді , яка саме цим займалася
за бабло 😡
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22.02.2022 15:23 Відповісти
і я про це. Просити потрібно ц зелених і голубих - "слуг" і ОПЗЖ, особливо першу лєді, інші допомагаютбь армії.
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22.02.2022 15:37 Відповісти
если бы советскому союзу....

тут явно путлеровской росии...
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22.02.2022 16:40 Відповісти
Лёнка в курсе? А то опять что-то напутает.
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22.02.2022 15:03 Відповісти
Я с 2014 не видел перемещений военной техники
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22.02.2022 15:05 Відповісти
Видимо ослеп.
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22.02.2022 15:06 Відповісти
він у лісі живе.
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22.02.2022 15:09 Відповісти
Не знаю, доказывать не буду и спорить... не попадались в нашей местности
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22.02.2022 18:41 Відповісти
та ладно, я пока с Херсона до Одессы доехал, штук сорок военных колонн встретил
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22.02.2022 17:37 Відповісти
Некоторым надо еще и руки поотрывать - чтоб не печатали.
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22.02.2022 18:16 Відповісти
Об этом и просить не нужно. Нормальные вменяемые люди это и так должны понимать.
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22.02.2022 15:05 Відповісти
нормальные и вменяемые не выбирают клоунов президентом, так что ...
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Тоже верно.
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22.02.2022 15:12 Відповісти
Командування ссо хай менше дзвонить білорасєйському генштабу не зрозуміло з яких питань...
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22.02.2022 15:05 Відповісти
а нашо геолокацію вимикати?
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22.02.2022 15:10 Відповісти
ааа! зрозумів. то для довбнів, що селфитися ********** де-попало. накшталт Лєнки.
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Та ні, Лєнка то не простий довбень, то сучище продажне, пєрвая *******...
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22.02.2022 15:21 Відповісти
це ті самі метадані, завдяки яким вдалося встановити, що записи ватажків ПЕРДІЛО Пеніса Душіліна і другого забув, були записані за два дні до інспірованого мордором загострення
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22.02.2022 17:39 Відповісти
маються на увазі геомітки на фото.
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22.02.2022 15:12 Відповісти
Хто адекватний,той і сам це розуміє,а хто попадеться,має нести відповідальність по максимуму,як за зраду держави! Цікавить військова техніка?! - не питання: купуй набір від "Trumpeter", та склеюй хоч Т-64БВ,хоч 2С3М,хоч Д-30! Хоч якась користь буде.
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22.02.2022 15:10 Відповісти
А якщо бачите тих хто знімає бійте їм телефон й **#ло!
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22.02.2022 15:17 Відповісти
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22.02.2022 15:19 Відповісти
Ленке-скумбрие скажите!
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22.02.2022 15:23 Відповісти
А тем 400 западным корреспондентам в зоне оос можно это делать? Или что они там будут снимать?
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22.02.2022 15:43 Відповісти
Покоління "життя в смартфоні",ті кому зараз 12-16 років,дійсно може не уявляти наслідки від зйомок військової техніки та публікування відео та фото у відкритому доступі. Але ж є батьки,бабусі-дідусі,що несуть повну відповідальність за контролем над юнацтвом! Тримаймо юне покоління під контролем.
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22.02.2022 16:07 Відповісти
Бабуси и дедуси здесь новости и комменты не читают. Надо ввести закон о запрете видео-фото-киносъемки воинских частей, их местонахождения и перемещения с уголовным преследованием. И объявить это для всех "слепоглухих" и типа непонятливых.
А то расслабились, как на диване, ожидая сознательности от неизвестно кого.
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22.02.2022 18:23 Відповісти
Як? Ти пробував контролювати 14-15 річного? Тільки забрати смартфон, але ж воно новий вкрадеЮ чи купить на вкрадені чи зароблені за ті фотки чи мітки гроші. У непатріотів, яким " какая разница", і діти запроданці.
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20.08.2022 19:12 Відповісти
верно.
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23.02.2022 00:02 Відповісти
 
 