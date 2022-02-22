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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
20 509 46
Васильєв (5) Вірастюк (75) ВР (11726) Джемілєв (279) Новинський (310) Остапенко (5) Порошенко (13229) Соболєв Сергій (101) Тимошенко (4638) Стефанчук Руслан (652) Корнієнко (649) Потураєв (129) Підласа Роксолана (30) Кінзбурська Вікторія (4) Сольський Микола (52) Мережко (40) Третьякова Галина (100) Тищенко Микола (291) Трухін (153) Культенко Артем (10) Оксана Дмитрієва (12) Аллахвердієва (18) Євген Брагар (44) Бондар Анна (3) Негулевський Ігор (4) Фріс Ігор (8) Безугла (208) Кузьміних Сергій (41) Стефанчук Микола (7) Макаренко Михайло (3)

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на "вечірку при свічках" і повідомлення "Котик, дай гроші" Васильєву, - робота ВР 22 лютого. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада зібралася на чергове пленарне засідання.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 01

"Слуги народу" Микола Стефанчук та Ігор Фріс.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 02

Колеги вітаються зі "слугою народу" Володимиром Вороновим.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 03

"Слуга народу" Ігор Негулевський оцінює піджак колеги.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 04

"Слуга народу" Галина Третьякова.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 05

Ранкова бесіда "слуг народу".


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 06

Тим часом Микола Стефанчук вирішив погуглити карту ОРДЛО

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 07
Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 08

Збори фракції "ЄС".

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 09

Нардеп "ЄС" Мустафа Джемілєв.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 10

Нарада "слуг народу" з першим віцеспікером Олександром Корнієнком.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 11

Бесіда братів Стефанчуків.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 12

"Слуга народу" Мар'яна Безугла.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 13

Розповідь Безуглої колегам.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 14
Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 15

"Слуги народу" шепочуться.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 16

Родини Героїв Небесної Сотні.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 17

Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 18

"Слуга народу" Василь Вірастюк


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 19

"Слуга народу" Анатолій Остапенко читає пресу.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 20

"Слуга народу" Оксана Дмитрієва.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 21

Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 22

Юлія Тимошенко і Сергій Соболєв.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 23

"Слуга народу" Вікторія Кінзбурська.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 24

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 25

"Слуга народу" Артем Культенко поцілунком вітається з Вадимом Новинським.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 26
Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 27

Розмова Культенка і Новинського


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 28
Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 29

"Слуги народу" Ірина Аллахвердієва і Роксолана Підласа.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 30

Юлія Тимошенко виступає з трибуни Ради.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 31

Тим часом Ігор Васильєв вирішив написати абоненту "Любимая" повідомлення щодо заяви Тимошенко.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 32
Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 33

Нарада фракції ОПЗЖ.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 34

Тим часом, "Любимая" написала Васильєву: "Котик, дай гроші".


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 35


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 36

Культенко після розмови з Новинським вирішив поговорити зі "слугою народу" Олександром Трухіним.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 37

Трухін уважно слухає Культенка.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 38

Після Трухіна Культенко пішов поспілкуватися зі "слугою народу" Сергієм Кузьміних.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 39

Тепер до Трухіна поговорити підійшов "слуга народу" Микола Тищенко.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 40

Колеги підбадьорюють "слугу народу" Миколу Сольського.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 41

Тим часом триває розмова Кузьміних і Культенка.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 42

"Слугу народу" Євгена Брагара просять оцінити законопроєкт.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 43

"Слуга народу" Микола Тищенко та Михайло Макаренко (ОПЗЖ).


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 44

Тим часом "слугу народу" Ганну Бондар запросили на "вечірку при свічках".


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 45

У запрошені наголошується, що серйозне святкування буде 14 березня.

Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 46

Спікер ВР Руслан Стефанчук.


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 47

Руслан Стефанчук та Микита Потураєв ("Слуга народу")


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 48

Стефанчук зачитує заяву ВР щодо "визнання" Росією "ЛДНР": "Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ".


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 49

Олександр Мережко ("Слуга народу")


Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на вечірку при свічках і повідомлення Котик, дай гроші Васильєву, - робота ВР 22 лютого 50

Пленарне засідання Верховної Ради 22 лютого.

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+33
За дуже невеликим винятком,верховна зрада це гадюче кубло...
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22.02.2022 16:04
+30
А чего они все так веселятся?
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22.02.2022 16:01
+28
Надо фотки сохранить эти до выборов - пусть все увидят как депутаты переживали за Украину
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22.02.2022 16:02
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А чего они все так веселятся?
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22.02.2022 16:01 Відповісти
Надо фотки сохранить эти до выборов - пусть все увидят как депутаты переживали за Украину
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22.02.2022 16:02 Відповісти
А чего эти твари такие веселые и правда, за целый день ничего не приняли, ни одну украинскую санкцию против агрессора не приняли, ничего не сделали и довольны. Ужас. Геть, зеленые сопли из Рады! Геть немедленно! Вам народ не доверяет, вы предатели. Место предателей на мусорке. Геть!
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22.02.2022 18:50 Відповісти
у них все хорошо
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22.02.2022 16:11 Відповісти
А надо бы погранслужбу журналистам спросить - чьи родственники и семьи депутатов СЕЙЧАС за рубежом
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22.02.2022 16:15 Відповісти
І не кажіть прямо свято якесь в раді.
І чого вони без масок пошти що всі? Пандемії вже нема - так відмініть все стосовно пандемії, чи їм можна, їх не стосується?
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22.02.2022 16:18 Відповісти
За дуже невеликим винятком,верховна зрада це гадюче кубло...
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22.02.2022 16:04 Відповісти
А почему у слуг такие радостные лица? Ржут ,чему радуются? Очень 'радостный ' день!
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22.02.2022 16:05 Відповісти
у них да - все хорошо, свою миссию выполяют
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22.02.2022 16:10 Відповісти
А чого їм сумувати, за таким говнокомандувачем вони як за кам'яною стіною!
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22.02.2022 17:09 Відповісти
Офіційне вторгнення регулярної армії РФ - ні не чули
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22.02.2022 16:05 Відповісти
Війна? Ні, не чули...
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22.02.2022 16:07 Відповісти
Если убрать мерзкую рожу Трухина и Вирастюка, то всё весьма вегетариански или даже пуритански. Где страсти? Где разнузданность?
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22.02.2022 16:08 Відповісти
Котик дай гроши, новые чемоданы будем покупать 😁
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Недвижимость далеко и близко есть у каждого почти, вклады в банки и офшорные тоже, бизнес здесь и доля в дальнем бизнесе есть, семьи там, на семьи ещё раз перечисленное тоже есть. Свалить запросто по быстрому на запасные аэродромы легко. Возможны гражданства от двух элементарно. Почему бы не повеселится ежедневно? Посмотрите в залы иных парламентов стран ЕС, не самых известных и сравните---гамно и мед! Но считается нам---мы выбрали. Ешьте!
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Какая красота, особенно Свирастюк удачно вышел. Как два Стефанчука вместе взятых.
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22.02.2022 16:11 Відповісти
в великобритании запрещено фотографировать в парламенте,репортеры рисунками ,кто как умеет передают происходящее.а у нас парламентарии любимым транслируют в реальном времени
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22.02.2022 16:12 Відповісти
У нас немного другая реальность. Как художник может такое описать? Нормальный человек такого не нарисует. Тут не каждый фотоаппарат не сломается от таких зрелищ.
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22.02.2022 16:20 Відповісти
Я постійно дивлюсь репортажі із палати представників-дуже цікаво.
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22.02.2022 16:56 Відповісти
зеленьоньіе мрази
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Грьобаний сором....
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22.02.2022 16:14 Відповісти
Чому новіеський не арештований.?Це велика бойова одиниця москалів, а не просто там якийсь агент. Якщо ми цього не можемо зробити, то як взагалі млжна москалів перемагати?
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22.02.2022 16:16 Відповісти
Дивлячись на усмішки і веселощі "Слуг" ловиш себе на думці - ось успішні люди, все зробили, що хотіли, про що мріяли - грошей заробили, перед ворогом капітулювали....
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Брагар - не тільки знавець розцінок на собак, а ще й "вєлікаго і магучєго", пише, бл..., "тЧательнее", цирк потвор!
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22.02.2022 16:19 Відповісти
культенко з новинським, цілуються чи мені здалося?
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22.02.2022 16:20 Відповісти
Мерзота новінський парашу повинен нюхати за колабораціонізм,а він либиться стоїть. Тьфу. Театр абсурду.
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22.02.2022 17:01 Відповісти
Гадючник!!! Де ви ще в світі бачили такий парламент-балаган-клуб по інтересам?
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22.02.2022 16:30 Відповісти
Всем так весело как будто ночью не войска ввели, а сборная выиграла чемпионат Европы по футболу. Прям праздник.
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22.02.2022 16:54 Відповісти
Звіринець...
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22.02.2022 16:58 Відповісти
Дай денег ...Работать иди,шмара.
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22.02.2022 16:59 Відповісти
1. Грамотність - нульова.
2. 23 шампанське при свічках на честь якого свята пити збираються?
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22.02.2022 16:59 Відповісти
Смотрю весело там слугам
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22.02.2022 17:00 Відповісти
и только партия ЕС по лицам видно что есть интеллект в голове.. все остальные самодуры с IQ уровня школьника
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22.02.2022 17:00 Відповісти
Там так много укгаинцев, почти 90%!!!!!!
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22.02.2022 17:01 Відповісти
третий год пошёл, как улыбалось шапито 95 так по сей день и ржот, кто чем занят тот с тёлками в телефоне гасится те в дёсны бородами трутся, одним словом цирк.
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22.02.2022 17:01 Відповісти
ублюдки
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22.02.2022 17:02 Відповісти
кубло барыг, как и все 30 лет
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22.02.2022 17:03 Відповісти
А в какую сумму эти избранники обходятся народу ? Их выбрали чтобы они улучшали жизнь народу ,боронили державу и служили высоким целям. Большинство из них оказалось мелкими, жадными, ничтожными личностями , способными лишь нажимать кнопки по команде "спонсоров"... Нет ! Не всё ладно в Датском королевстве.... Надо искать альтернативу!
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22.02.2022 17:58 Відповісти
Пи.ары!
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Крім ЄС там ні на кого покластися. Кубло сволоти, яким на Україну плювати.
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22.02.2022 19:22 Відповісти
Які вони гидотні!
Провал по зброї, провал по фінансуванню ВСУ…п
смішно дуже бачу усім, щоб вони горіли в пеклі, і в сраку їх кочергою жарили до скону!
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22.02.2022 19:23 Відповісти
вот этих гавнюков как у сепаров за шоворот посадить в атозаки вместе с мусорами
и на фронт пусть защищяют Родину до конца,этих козлов не жалко.
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22.02.2022 22:06 Відповісти
Оце навибирав нарІд ! На кого не глянь -відгодовані , як кабани, всі веселі, ніби на вечірку зібрались.
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23.02.2022 09:40 Відповісти
 
 