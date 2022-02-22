Розповідь Культенка Новинському, Трухіну та Кузьміних, запрошення Бондар на "вечірку при свічках" і повідомлення "Котик, дай гроші" Васильєву, - робота ВР 22 лютого. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада зібралася на чергове пленарне засідання.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" Микола Стефанчук та Ігор Фріс.





Колеги вітаються зі "слугою народу" Володимиром Вороновим.





"Слуга народу" Ігор Негулевський оцінює піджак колеги.

"Слуга народу" Галина Третьякова.





Ранкова бесіда "слуг народу".





Тим часом Микола Стефанчук вирішив погуглити карту ОРДЛО





Збори фракції "ЄС".

Нардеп "ЄС" Мустафа Джемілєв.

Нарада "слуг народу" з першим віцеспікером Олександром Корнієнком.





Бесіда братів Стефанчуків.

"Слуга народу" Мар'яна Безугла.

Розповідь Безуглої колегам.





"Слуги народу" шепочуться.





Родини Героїв Небесної Сотні.





Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні.





"Слуга народу" Василь Вірастюк





"Слуга народу" Анатолій Остапенко читає пресу.





"Слуга народу" Оксана Дмитрієва.

Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.





Юлія Тимошенко і Сергій Соболєв.

"Слуга народу" Вікторія Кінзбурська.









"Слуга народу" Артем Культенко поцілунком вітається з Вадимом Новинським.







Розмова Культенка і Новинського







"Слуги народу" Ірина Аллахвердієва і Роксолана Підласа.





Юлія Тимошенко виступає з трибуни Ради.





Тим часом Ігор Васильєв вирішив написати абоненту "Любимая" повідомлення щодо заяви Тимошенко.







Нарада фракції ОПЗЖ.





Тим часом, "Любимая" написала Васильєву: "Котик, дай гроші".









Культенко після розмови з Новинським вирішив поговорити зі "слугою народу" Олександром Трухіним.

Трухін уважно слухає Культенка.





Після Трухіна Культенко пішов поспілкуватися зі "слугою народу" Сергієм Кузьміних.





Тепер до Трухіна поговорити підійшов "слуга народу" Микола Тищенко.





Колеги підбадьорюють "слугу народу" Миколу Сольського.





Тим часом триває розмова Кузьміних і Культенка.





"Слугу народу" Євгена Брагара просять оцінити законопроєкт.





"Слуга народу" Микола Тищенко та Михайло Макаренко (ОПЗЖ).





Тим часом "слугу народу" Ганну Бондар запросили на "вечірку при свічках".





У запрошені наголошується, що серйозне святкування буде 14 березня.

Спікер ВР Руслан Стефанчук.





Руслан Стефанчук та Микита Потураєв ("Слуга народу")





Стефанчук зачитує заяву ВР щодо "визнання" Росією "ЛДНР": "Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ".





Олександр Мережко ("Слуга народу")





Пленарне засідання Верховної Ради 22 лютого.

Фото: Цензор.НЕТ