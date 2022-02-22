Акція "Імперія зла має померти" відбувається під посольством РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні о 15.00 під посольством РФ у Києві розпочалася акція "Імперія зла має померти".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Імперія зла має померти. Московія – окупант. Від учора – офіційно двічі. В Києві досі є російське посольство – недолік. Але ми можемо прийти до тієї будівлі і сказати – Україна буде захищатися. Ми підемо до кінця, ми будемо битися… ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися в портах, на суші, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися на пагорбах; ми ніколи не здамося… Наше глибоке занепокоєння буде вкладено в кулі", - зазначають організатори акції.
Як повідомляє наш кореспондент, мітингувальники вкопали у землю хрести із написом "російський окупант".
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
ВІДЕО та ФОТО: Богачук Олег
Будь ласка, зачекайте...
А потом, получив физическое предупреждение, чигирями передвигалось на работу, молча.
ти ж хотів землі цієї
тож тепер змішайся з нею
станеш сам моєй землею
спи
https://www.youtube.com/watch?v=40WD9RDAMVc&list=RD40WD9RDAMVc&t=2s
аж у могилі,
перевернувся...
Спочатку треба у могилу покласти мертве тіло.
По сценарию Хичкока !
С вручением осиновых кольев !
ОРДА-ХИНОВА-МОСКОВІЯ
Орда залишилась Ордою,
Хоча назвала себе Русь.
По горло у лайні, но горді,
Іх цар в часи Бату вернувсь.
Але й Бату вони служили,
Сцикливе військо Хинова.
На Київ з половцем ходили,
Орда болотно-лісова.
Пішли ви угро-фіни лісом,
Де ви там війни і брехня.
Нічого спільного нам з Бісом-
Не хочем разом бути й дня!!!
10.02.2022
Анатолій Березенський
- Не соизволите истолковать, капитан Барбосса??
- Вам доводилось наблюдать зелёный луч, мистер Гиббс?
- Доводилось, и не единожды. Это бывает крайне редко. На закате, в последний миг, в небе есть зелёный проблеск. Кто-то ни разу в жизни его не видел. Некоторые клянутся, что видели, но врут. А кто-то говорит...
- ...это значит, что чья-то душа вернулась! Прямо с того света!.. Извиняюсь.
- Поверьте, юный мистер Тёрнер. Нетрудно попасть на тот свет - трудно вернуться