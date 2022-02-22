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мітинг (731) окупація (5821) посольство РФ (314) Богачук Олег (1426)

Акція "Імперія зла має померти" відбувається під посольством РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні о 15.00 під посольством РФ у Києві розпочалася акція "Імперія зла має померти".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Імперія зла має померти. Московія – окупант. Від учора – офіційно двічі. В Києві досі є російське посольство – недолік. Але ми можемо прийти до тієї будівлі і сказати – Україна буде захищатися. Ми підемо до кінця, ми будемо битися… ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися в портах, на суші, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися на пагорбах; ми ніколи не здамося… Наше глибоке занепокоєння буде вкладено в кулі", - зазначають організатори акції.

Як повідомляє наш кореспондент, мітингувальники вкопали у землю хрести із написом "російський окупант".

Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 01
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 02
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 03
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 04
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 05
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 06
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 07
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 08
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 09
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 10
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 11
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 12
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 13
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 14
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 15
Акція Імперія зла має померти відбувається під посольством РФ у Києві 16

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

ВІДЕО та ФОТО: Богачук Олег

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
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22.02.2022 16:17
+3
А нашо їм такі хрести ? Вони вірують в нечість.
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22.02.2022 16:17
+3
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22.02.2022 16:33
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Я помню как в 2013, перед НГ сотрудники этого ********** представительства гордо рассказывали, как они Киев заберут за неделю....

А потом, получив физическое предупреждение, чигирями передвигалось на работу, молча.
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23.02.2022 00:34 Відповісти
А нашо їм такі хрести ? Вони вірують в нечість.
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Увечері на кацапоновинах: ...ф Кієвє бандєравцамі билі паспйати трі мальчіка..., нєт, чєтирє...
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22.02.2022 16:19 Відповісти
Эту акцию под радой проводить надо. При свечках.
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22.02.2022 16:19 Відповісти
gvales@havsfru_



ти ж хотів землі цієї
тож тепер змішайся з нею
станеш сам моєй землею
спи
https://www.youtube.com/watch?v=40WD9RDAMVc&list=RD40WD9RDAMVc&t=2s

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22.02.2022 16:19 Відповісти
Это здорово, но хоть кто то с 19-го года попробовал решить задачу прикручивания украинского Квітника к турецкому Байрактару?
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22.02.2022 16:19 Відповісти
Тільки свині та расєянє живуть у власному лайні-бо вони одне й те саме...одне ціле...
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22.02.2022 16:19 Відповісти
надо открыть представительства Ичкерии в Украине, Уральской Республики....
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22.02.2022 16:20 Відповісти
дивився тільки що Соловьїний Помет,шо там і як думаю подивлюсь,вчора там був просто шабаш нечесті..а сьогодні сидять з кислими мордами як обісрані обсуждають санкціі аж шкода трохи стало "мишибратіва" геть радості чомусь у них нема((((
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22.02.2022 16:20 Відповісти
мабуть кацапський "солдат номер 200"
аж у могилі,
перевернувся...
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22.02.2022 16:22 Відповісти
не слишком ли богатые кресты на могилах? дощечки вполне хватило бы
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22.02.2022 16:27 Відповісти
Висилайте їх на хрін з України. Україна має очиститися від смердів.
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22.02.2022 16:29 Відповісти
Поховання без тіла - не поховання.

Спочатку треба у могилу покласти мертве тіло.
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22.02.2022 16:32 Відповісти
Це різновид магії Вуду.
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22.02.2022 16:55 Відповісти
але треба мати частку людини, її інформацію.
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22.02.2022 17:09 Відповісти
Певно, треба хоч одного кацапа живцем закопати.
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22.02.2022 18:22 Відповісти
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22.02.2022 16:33 Відповісти
сделайте их нахождение "за поребриком "адским !
По сценарию Хичкока !
С вручением осиновых кольев !
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Т.е. вот эти вот здоровые парни выходят с табличками? А чего не едут на фронт, отвоёвывать свою землю? Могут ещё в Спортлото пожаловаться и там митинги и акции устраивать.
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Такі паскуди не вмирають, вони здихають.

ОРДА-ХИНОВА-МОСКОВІЯ

Орда залишилась Ордою,
Хоча назвала себе Русь.
По горло у лайні, но горді,
Іх цар в часи Бату вернувсь.

Але й Бату вони служили,
Сцикливе військо Хинова.
На Київ з половцем ходили,
Орда болотно-лісова.

Пішли ви угро-фіни лісом,
Де ви там війни і брехня.
Нічого спільного нам з Бісом-
Не хочем разом бути й дня!!!
10.02.2022

Анатолій Березенський
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22.02.2022 16:36 Відповісти
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22.02.2022 16:45 Відповісти
Закат солнца в ручную,так можно охарактеризовать закат Мордора.Или как гаснут звёзды?Перед смертью,звезда схлопывается яркой вспышкой.Именно такую вспышку выраженную агрессией сегодня мы наблюдаем,перед тем как звезда Мордора потухнет,так как выработано всё топливо.Интеллектуальное,идейное,культурное топливо всё это выработано,остались только сами москали как нефть.В принципе Сурков их так и называет.
- Не соизволите истолковать, капитан Барбосса??
- Вам доводилось наблюдать зелёный луч, мистер Гиббс?
- Доводилось, и не единожды. Это бывает крайне редко. На закате, в последний миг, в небе есть зелёный проблеск. Кто-то ни разу в жизни его не видел. Некоторые клянутся, что видели, но врут. А кто-то говорит...
- ...это значит, что чья-то душа вернулась! Прямо с того света!.. Извиняюсь.
- Поверьте, юный мистер Тёрнер. Нетрудно попасть на тот свет - трудно вернуться
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22.02.2022 17:05 Відповісти
Смерть російським окупантам!
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Патриоты !!! Может хватит этих перформансов !!! Это время уже прошло !!! Минимум коктейли молотова а максимум готовится к бою с русней в онлайн режиме и в фул контакте !!!
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22.02.2022 17:50 Відповісти
 
 