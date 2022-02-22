Акція "Імперія зла має померти" відбувається під посольством РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні о 15.00 під посольством РФ у Києві розпочалася акція "Імперія зла має померти".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Імперія зла має померти. Московія – окупант. Від учора – офіційно двічі. В Києві досі є російське посольство – недолік. Але ми можемо прийти до тієї будівлі і сказати – Україна буде захищатися. Ми підемо до кінця, ми будемо битися… ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися в портах, на суші, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися на пагорбах; ми ніколи не здамося… Наше глибоке занепокоєння буде вкладено в кулі", - зазначають організатори акції.

Як повідомляє наш кореспондент, мітингувальники вкопали у землю хрести із написом "російський окупант".

































Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

ВІДЕО та ФОТО: Богачук Олег