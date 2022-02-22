СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ продовжує комплексні заходи для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. По всій країні відбуваються багатоетапні навчання, під час яких здійснюється цілий комплекс профілактичних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

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Як повідомляється, лише за декілька днів такої роботи із незаконного обігу вилучено арсенал бойових засобів ураження, зокрема, понад 1 кг вибухівки, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Встановлено факти перевезення заборонених предметів у прикордонних районах та поблизу морської акваторії України.

Крім того, під час проведення комплексних заходів затримано 9 осіб, які перебували у загальнодержавному розшуку за вчинення тяжких злочинів.

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За матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну 12 іноземцям, причетним до підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни. 150-ти особам відмовлено у пропуску через держкордон.

Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили:

2 вибухові пристрої,

10 одиниць стрілецької зброї,

боєприпаси, у тому числі дві бойові гранати РГД-5 та Ф-1.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За викритими фактами протиправної діяльності зареєстровано понад 170 кримінальних проваджень. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

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В СБУ нагадали, що у більшості регіонах України СБУ проводить масштабні контрдиверсійні навчання. Посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об’єктів.

Тренування проводяться в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки та озброєння.

Заходи організовують співробітники Антитерористичного центру при СБУ та Координаційних груп Антитерористичного центру при регіональних органах СБУ.

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