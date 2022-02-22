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СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ продовжує комплексні заходи для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. По всій країні відбуваються багатоетапні навчання, під час яких здійснюється цілий комплекс профілактичних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Як повідомляється, лише за декілька днів такої роботи із незаконного обігу вилучено арсенал бойових засобів ураження, зокрема, понад 1 кг вибухівки, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Встановлено факти перевезення заборонених предметів у прикордонних районах та поблизу морської акваторії України.

Крім того, під час проведення комплексних заходів затримано 9 осіб, які перебували у загальнодержавному розшуку за вчинення тяжких злочинів.

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За матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну 12 іноземцям, причетним до підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни. 150-ти особам відмовлено у пропуску через держкордон.

Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили:

  • 2 вибухові пристрої,
  • 10 одиниць стрілецької зброї,
  • боєприпаси, у тому числі дві бойові гранати РГД-5 та Ф-1.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За викритими фактами протиправної діяльності зареєстровано понад 170 кримінальних проваджень. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

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В СБУ нагадали, що у більшості регіонах України СБУ проводить масштабні контрдиверсійні навчання. Посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об’єктів.

Тренування проводяться в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки та озброєння.

Заходи організовують співробітники Антитерористичного центру при СБУ та Координаційних груп Антитерористичного центру при регіональних органах СБУ.

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СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 01
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 02
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 03
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 04
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 05
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 06
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 07
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 08
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 09
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 10
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 11
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 12
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 13
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 14
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 15
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 16
СБУ проводить контрдиверсійні заходи поблизу кордону з РФ: вилучено десятки одиниць зброї та заборонено в’їзд 150-ти особам 17
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Топ коментарі
+17
Головне, щоб зброю не вилучали в українців які готові його застосувати проти окупантів.
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22.02.2022 16:35
+15
передайте маршалу Баканово что Миротворец выложил фото и личные данные кадровых работников ФСБ, живущих в Киеве по поддельным документам и готовых к работе
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22.02.2022 16:38
+9
Закрити кордон з росією, ввести візовий режим.
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22.02.2022 16:45
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СБУ-черговий респект...
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22.02.2022 16:33 Відповісти
Так єто старие фотки их показивали месяц назад))))
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22.02.2022 16:42 Відповісти
СБУ ничего не делает против пророссийских СМИ, против 5 колонны. Это ужасно.
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22.02.2022 18:24 Відповісти
хай прозвітують чим завершились вчорашнє перевантаження бронежилетів і зброї із хати медведчука в автомобілі
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22.02.2022 16:56 Відповісти
Головне, щоб зброю не вилучали в українців які готові його застосувати проти окупантів.
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22.02.2022 16:35 Відповісти
Про це вони нічого не сказали)
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22.02.2022 16:43 Відповісти
Йой, та хватіт тої показухи!
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Повага та Респект !
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22.02.2022 16:38 Відповісти
передайте маршалу Баканово что Миротворец выложил фото и личные данные кадровых работников ФСБ, живущих в Киеве по поддельным документам и готовых к работе
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22.02.2022 16:38 Відповісти
А собачці - подвійний...
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22.02.2022 16:38 Відповісти
Вы заблокируйте пмр будет больше толку
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22.02.2022 16:39 Відповісти
Як то заблокуйте?! А як же контрабандні мільйони?!
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22.02.2022 16:40 Відповісти
на кого це фуфло розраховано? видно ж поставчi фото ... якщо це лише не не формалiзацiя привiду для закриття кородону, то йдiть до бicа
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22.02.2022 16:39 Відповісти
забирают у людей оружие которым хотели обороняться от рашки?
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Фото все постановочные , у всех форма наглажена , ни одной пылинки . Ровно по той-же схеме заливают нам как и сепаратисты вчера показывали вышедших из боя , как с химчистки ....
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22.02.2022 16:43 Відповісти
а они такие и есть, чистые и порядочные, с людьми вежливые и профессиональные. В прифронтовых районах ходят, проверяют, ищут по карманам, правильно делают ибо тут сепарни валом залегло.
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23.02.2022 01:48 Відповісти
Фото старое статья заказная, они єто снимали месяц назад если не больше
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22.02.2022 16:44 Відповісти
тих, кого піймали на тих фотках вже знешкодили...
незабаром для цього вийдуть на тебе
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22.02.2022 16:59 Відповісти
І тобі того ж бажаю, може в тебе рильце в пушку
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22.02.2022 17:22 Відповісти
такого не може бути у неприськіпливого до фоторепортажу
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Закрити кордон з росією, ввести візовий режим.
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22.02.2022 16:45 Відповісти
давно пора визы с Рашей. Без тщательной проверки россияне-диверсанты тут будут разводиться как бактерии. И ждать своего часа. Где визы с Рашей!? Ждём пока тут всё насытится консервами? Кому это выгодно?
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23.02.2022 01:46 Відповісти
???
Больше на фотки каких-то учений похоже.
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Съемки предвыборной компании "Квартал 95"
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22.02.2022 20:12 Відповісти
и направьте ещё несколько людей на проверку офшоров с целью возвращения в Украину средств нужных в такой трудный момент.
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23.02.2022 01:44 Відповісти
 
 