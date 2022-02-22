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На Луганській ТЕС внаслідок російських обстрілів горять 3 трансформатори, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Луганській області внаслідок обстрілів горять 3 трансформатори на ТЕС у м. Щастя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігається горіння 3 трансформаторів (в кожному по 40 т масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще 3 трансформатора).
Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані. Обстріли не припиняються", - йдеться у повідомленні.
"Прямо в ці години йде обстріл м. Щастя і ТЕС", - повідомляє волонтер Юрій Москаленко у Facebook.
Також волонтер опублікував світлину, на які видно, як горить ТЕС.
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Обстановка на фронті на Донбасі в перший день офіційного російського вторгення 22 лютого
О 13.50 російська реактивна система залпового вогню БМ-21 Град обстріляла позиції українських військ у напрямку Металіст- Щастя з території Росії. Обстріл був демонстративний.
Зафіксовано влучання 25 ракет. 1 український воїн зазнав поранення.
Напередодні 21 лютого російські війська також провели демонстративний обстріл української землі з міномета 120 мм в тому ж районі.
Станом на 16.00 за поточну добу українськими військовими зафіксовано по всій лінії фронту 47 обстрілів з застосування важкого озброєння. Зафіксовано влучання не менше 307 снарядів та мін 122-100 мм.
Украінські воїни відповідають противнику вогнем. Завдання ускладнюються через розташування росіянами артилерії у межах населених пунктів. Байрактари для ураження російських батарей поки що не застосовуються, але ЗСУ чинять спротив російській армії.
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