УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15001 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні
11 735 19
Луганщина (4412) обстріл (20980) пожежа (3739) ТЕС (219) ДСНС (4458)

На Луганській ТЕС внаслідок російських обстрілів горять 3 трансформатори, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Луганській області внаслідок обстрілів горять 3 трансформатори на ТЕС у м. Щастя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігається горіння 3 трансформаторів (в кожному по 40 т масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще 3 трансформатора).

Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані. Обстріли не припиняються", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо війська РФ продовжать обстрілювати Щастя - мешканців евакуюємо, - голова обладміністрації Гайдай. ВIДЕО

"Прямо в ці години йде обстріл м. Щастя і ТЕС", - повідомляє волонтер Юрій Москаленко у Facebook.

Також волонтер опублікував світлину, на які видно, як горить ТЕС.

На Луганській ТЕС внаслідок російських обстрілів горять 3 трансформатори, - ДСНС 01

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает".(c)
Вы согласны с Н.Гоголем?
показати весь коментар
22.02.2022 16:47
+20
В полон не брати.
показати весь коментар
22.02.2022 16:44
+9
Юрій Бутусов

7 мин. ·



Обстановка на фронті на Донбасі в перший день офіційного російського вторгення 22 лютого

О 13.50 російська реактивна система залпового вогню БМ-21 Град обстріляла позиції українських військ у напрямку Металіст- Щастя з території Росії. Обстріл був демонстративний.

Зафіксовано влучання 25 ракет. 1 український воїн зазнав поранення.

Напередодні 21 лютого російські війська також провели демонстративний обстріл української землі з міномета 120 мм в тому ж районі.

Станом на 16.00 за поточну добу українськими військовими зафіксовано по всій лінії фронту 47 обстрілів з застосування важкого озброєння. Зафіксовано влучання не менше 307 снарядів та мін 122-100 мм.

Украінські воїни відповідають противнику вогнем. Завдання ускладнюються через розташування росіянами артилерії у межах населених пунктів. Байрактари для ураження російських батарей поки що не застосовуються, але ЗСУ чинять спротив російській армії.
показати весь коментар
22.02.2022 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В полон не брати.
показати весь коментар
22.02.2022 16:44 Відповісти
тес гудка? жгите
показати весь коментар
22.02.2022 16:45 Відповісти
к сожалению эта ТЭС снабжает электроэнергией преимущественно север Луганской области, подконтрольный Украине. Лугандону вполне хватает ЛП с Ростовской области РФ плюс Старобешевская ТЭС на их территории. В 2014 году ****** уже выводили из строя трансформатор. Восстанавливать их учитывая нынешние цены - дело очень тяжелое и дорогостоящее. А учитывая что взорваны уже 3 трансформатора из 6 может быть ТЭС проще законсервировать и оперативно переделывать электроснабжение области
показати весь коментар
22.02.2022 16:52 Відповісти
+
показати весь коментар
22.02.2022 16:57 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
22.02.2022 17:30 Відповісти
Юрій Бутусов

7 мин. ·



Обстановка на фронті на Донбасі в перший день офіційного російського вторгення 22 лютого

О 13.50 російська реактивна система залпового вогню БМ-21 Град обстріляла позиції українських військ у напрямку Металіст- Щастя з території Росії. Обстріл був демонстративний.

Зафіксовано влучання 25 ракет. 1 український воїн зазнав поранення.

Напередодні 21 лютого російські війська також провели демонстративний обстріл української землі з міномета 120 мм в тому ж районі.

Станом на 16.00 за поточну добу українськими військовими зафіксовано по всій лінії фронту 47 обстрілів з застосування важкого озброєння. Зафіксовано влучання не менше 307 снарядів та мін 122-100 мм.

Украінські воїни відповідають противнику вогнем. Завдання ускладнюються через розташування росіянами артилерії у межах населених пунктів. Байрактари для ураження російських батарей поки що не застосовуються, але ЗСУ чинять спротив російській армії.
показати весь коментар
22.02.2022 16:45 Відповісти
Нет щастья в Щастье.
показати весь коментар
22.02.2022 16:47 Відповісти
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает".(c)
Вы согласны с Н.Гоголем?
показати весь коментар
22.02.2022 16:47 Відповісти
ось вам і всі санкціЇ,клав він на ваше тявкання,воно скажене зірвалось з цепу,допоможе тільки дробовик!!!
показати весь коментар
22.02.2022 16:48 Відповісти
А Ви не пам'ятаєте хто відвів українські війська від Щастя і клявся, що тільки один обстріл війська миттю повернуться назад? Хто ж це такий був?
показати весь коментар
22.02.2022 16:54 Відповісти
давайте уже всё своими словами называть.
если это было зеленое чмо - так и пишите.
заслужил....
показати весь коментар
22.02.2022 17:42 Відповісти
Трындец луганской тэс. Там не маленькие трансформаторы.
показати весь коментар
22.02.2022 16:50 Відповісти
"Русский мир" стукає в українські двері. А ви думали вони такі, яких себе показають в кіно?
показати весь коментар
22.02.2022 16:51 Відповісти
кремлівські злочинці продовжують нищити все що їм не належить.
показати весь коментар
22.02.2022 16:58 Відповісти
Масло нельзя тушить водой.
показати весь коментар
22.02.2022 17:07 Відповісти
Гудок подуди в трубу. Ето же твой рузкиймир натворил. А в 2014 Ахметка мог щелчком пальцев защитить дамбас от рузкогомира
показати весь коментар
22.02.2022 17:08 Відповісти
Не мог. Кино крутит путлер, а не ахметка. Вообще то если вспомнить расстрел Щербаня и продвижение резкое вверх ахметки, то есть гипотеза, что ахметка - это проект фсб! А если это так, то он там ничего не решает, как папа в кремле ему скажет - так он и делает
показати весь коментар
22.02.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 21:00 Відповісти
 
 