На Луганській ТЕС внаслідок російських обстрілів горять 3 трансформатори, - ДСНС. ФОТО

У Луганській області внаслідок обстрілів горять 3 трансформатори на ТЕС у м. Щастя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігається горіння 3 трансформаторів (в кожному по 40 т масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще 3 трансформатора).

Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані. Обстріли не припиняються", - йдеться у повідомленні.

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"Прямо в ці години йде обстріл м. Щастя і ТЕС", - повідомляє волонтер Юрій Москаленко у Facebook.

Також волонтер опублікував світлину, на які видно, як горить ТЕС.