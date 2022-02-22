Денісова про обстріли військами РФ Щастя: 11 тисяч мешканців переховуються у підвалах. Прошу розглянути питання про евакуацію. ФОТОрепортаж

На "гарячу лінію" уповноваженого надходять звернення від мешканців прифронтового міста Щастя в Луганській області про порушення їхніх прав на життя, безпеку, доступ до задоволення базових людських потреб і одержання послуг.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок інтенсивних обстрілів підконтрольних РФ збройних формувань, які тривають вже другу добу, горять трансформатори Луганської ТЕС, роботу електростанції припинено, пошкоджено житлові будинки.

"11 тисяч мешканців міста вимушені переховуватись у підвалах, без тепло-, водопостачання і світла. Люди скаржаться, що впродовж тижня не можуть купити продукти харчування, оскільки не працюють магазини, припинено роботу банків та банкоматів", - зауважила Денісова.

Вона нагадує, що обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури країною-окупантом є грубим порушенням норм міжнародного права, Женевської Конвенції про правила ведення війни та Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганській ТЕС внаслідок російських обстрілів горять 3 трансформатори, - ДСНС. ФОТО

"Звертаюся до органів місцевої влади заради збереження людських життів, розглянути питання про евакуацію жителів. Прошу міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення основного права – права на життя та посилити тиск на Російську Федерацію, аби припинити нехтування правами людини на території України", - резюмувала вона.







