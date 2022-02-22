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Денісова про обстріли військами РФ Щастя: 11 тисяч мешканців переховуються у підвалах. Прошу розглянути питання про евакуацію. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На "гарячу лінію" уповноваженого надходять звернення від мешканців прифронтового міста Щастя в Луганській області про порушення їхніх прав на життя, безпеку, доступ до задоволення базових людських потреб і одержання послуг.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок інтенсивних обстрілів підконтрольних РФ збройних формувань, які тривають вже другу добу, горять трансформатори Луганської ТЕС, роботу електростанції припинено, пошкоджено житлові будинки.

"11 тисяч мешканців міста вимушені переховуватись у підвалах, без тепло-, водопостачання і світла. Люди скаржаться, що впродовж тижня не можуть купити продукти харчування, оскільки не працюють магазини, припинено роботу банків та банкоматів", - зауважила Денісова.

Вона нагадує, що обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури країною-окупантом є грубим порушенням норм міжнародного права, Женевської Конвенції про правила ведення війни та Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганській ТЕС внаслідок російських обстрілів горять 3 трансформатори, - ДСНС. ФОТО

"Звертаюся до органів місцевої влади заради збереження людських життів, розглянути питання про евакуацію жителів. Прошу міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення основного права – права на життя та посилити тиск на Російську Федерацію, аби припинити нехтування правами людини на території України", - резюмувала вона.

Денісова про обстріли військами РФ Щастя: 11 тисяч мешканців переховуються у підвалах. Прошу розглянути питання про евакуацію 01
Денісова про обстріли військами РФ Щастя: 11 тисяч мешканців переховуються у підвалах. Прошу розглянути питання про евакуацію 02
Денісова про обстріли військами РФ Щастя: 11 тисяч мешканців переховуються у підвалах. Прошу розглянути питання про евакуацію 03
Денісова про обстріли військами РФ Щастя: 11 тисяч мешканців переховуються у підвалах. Прошу розглянути питання про евакуацію 04

Денісова про обстріли військами РФ Щастя: 11 тисяч мешканців переховуються у підвалах. Прошу розглянути питання про евакуацію 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
что еще нужно вложить в уши сопле чтобы вышел указ о военном положении в луганской и донецкой областях? и куда смылся дерьмак?
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22.02.2022 17:19
+12
Поки Зелень не вважає за потрібне фінансувати армію, долучаємось до активного збору коштів.
Фонд "Повертайся живим", кидаємо хто скільки може:
https://savelife.in.ua/donate/
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22.02.2022 17:20
+12
Дєрьмак отримує нові завдання. До його повернення соплі заборонено робити якісь заяви.
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22.02.2022 17:20
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что еще нужно вложить в уши сопле чтобы вышел указ о военном положении в луганской и донецкой областях? и куда смылся дерьмак?
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Дєрьмак отримує нові завдання. До його повернення соплі заборонено робити якісь заяви.
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22.02.2022 17:20 Відповісти
+ 100
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22.02.2022 17:21 Відповісти
Ужас. Зеленский за сутки так ничего и не сделал. Границы открыты для РФ, безвиз, торговля процветает ( увеличил торговлю на 25%) дипотношения не отменены, сообщение с РФ свободное, военного положения нет, расходы на армию не увеличены, то есть эта скотина намахала народ . Вешает лапшу про полномасштабное вторжение( будто сейчас не оккупированы украинские земли), а при полномасштабном Зеля обделается и смоется заграницу. А 5 колонна как вела пропаганду в Украине так и ведет. Ганьба! Геть из влады! Сколько можно людей дурить? Сколько можно работать на олигархат, а не на народ?
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22.02.2022 17:58 Відповісти
вложить в жопу
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22.02.2022 17:46 Відповісти
Поки Зелень не вважає за потрібне фінансувати армію, долучаємось до активного збору коштів.
Фонд "Повертайся живим", кидаємо хто скільки може:
https://savelife.in.ua/donate/
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22.02.2022 17:20 Відповісти
Чомусь не відкривається за посиланням
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22.02.2022 17:31 Відповісти
хмм, зараз відкривається. Може вспливаюче вікно блокується?
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22.02.2022 17:33 Відповісти
відкрилося!дякую!
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22.02.2022 18:19 Відповісти
Кожен лапатний вбивця та військовий злочинець горітимуть у пеклі...
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22.02.2022 17:22 Відповісти
А застосувати Байрактари, іудейська релігія не дозволяє?
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Наївний... ))
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22.02.2022 17:32 Відповісти
байрактари дєрьмак не дозволяє...
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Российские оккупанты опять попались на глупом фейке про обстрел Донбасса (видео)

https://t.me/zloyodessit/10856

"В доказательство "обстрелов" ВСУ приводят видео, на котором из колеса автомобиля достают патрон 5,45, который в это колесо попал, когда проезжающий автомобиль обстреливали "коварные" ВСУ… Именно патрон, а не пулю!"
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22.02.2022 17:50 Відповісти
Он воюет только с Порошенко.А Порошенко воевал с российскими боевиками.Сейчас они сами по себе "отдельные автономии".Что мешает вдарить по ним со всей мощи?
Мощи нет? Так и будем посередке: Путин шесть раз откусит,НАТО шесть раз предаст...
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22.02.2022 17:53 Відповісти
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Де Сивоха? Саме час до інтеграції.
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22.02.2022 18:07 Відповісти
почему Денисова обращается в международные организации, а не к нашему правительству?
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22.02.2022 18:09 Відповісти
Когда уже Зеленского расстреляют по решению военно-полевого трибунала ? Министру обороны нужно немедленно арестовать этого предателя и возглавить оборону страны. Граждан Украины открыто убивают, а ******* не отдает приказ об уничтожении артилерии врага! Почему не наносят удары Байрактары, почему молчат Смерчи ?!
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22.02.2022 18:15 Відповісти
Очень странно! Орки лупят по Счастью, а украинское руководство опять как 2014 жует сопли. Так можно всю Украину просоплить.
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22.02.2022 19:43 Відповісти
Ну у нас как бы ВСУ есть.... И ДАЖЕ ООС. Операция целая, в чьи задачи, внезапно, входит защита населения в зоне операции. Это наша армия, или уже не наша?
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22.02.2022 22:07 Відповісти
 
 