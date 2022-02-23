"Пуй тобі, а не Маріуполь", - акція проти агресії РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Мешканці Маріуполя вийшли на акцію проти агресії Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Акція відбулася на Театральній площі. Її учасники зібралися щоб висловити свою позицію про те, що "Маріуполь – це Україна" та показати своє небажання бути в складі угруповання "ДНР" або Росії.
Люди тримали в руках українські прапори та плакати з назвами: "Росія – країна агресор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". За даними поліції, на акцію прийшло більш ніж 1000 жителів. Люди говорили про те, "що важливо отак вийти і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов’янську і будь-де, де небезпека особливо близько".
Учасниками заходу були актори місцевого театру, волонтери, військові, ветерани та інші жителі Маріуполя.
Акцію організували маріупольські активісти.
Будь ласка, зачекайте...
Проблема в том, что из-за того, что некоторые украинцы устали от войны, другие поверили в коммунистический рай, третьи ушли в банды, которые обещали им дать землю на халяву.
Озброюйтеся як найкраще, все дуже серьозно, ставте надовби, готуйте схрони - буде дуже жарко. Можливо буде і авіація.
У полон краще не брати, добивайте усіх, бо їх або обміняють на "таксистів" або відпустять як було вже раніше. З богом браття, на днях, як я зрозумів треба чекати ту навалу.
Маріуполь Україна !
Жаль. что по ТВ не покажут
Так тримати 👍🏼💪🙏🏼
Они что - на Вену через Польшу идти собираются?
Какое странное стратегическов решение.
Гораздо проще отжать юго-восток Украины и через Приднестровье выйти на Румынию, "далее со всеми остановками"(С).
Так что наибольшей опасности нападения сейчас подвержены именно что Мариуполь и ... Одесса.
Насчет Одессы суседи "намекают" в открытую, между прочим, и совершенно не скрывают, что списки на уничтожение у них готовы.
"В Волгограде на башне танка Т-34 у развалин тракторного завода появилась надпись "На Путина", аналогичная надписям "На Берлин"! Веселится и ликует весь народ.."
ти живи Україно як вільна держава і Героям твоїм віку у вік вічная Слава, і донбас твій і Крим твій і гори Карпати, це народне усе це треба всім знати !!!
Шутка конечно из разряда разговоров в чате.
Типа а вы хотите влиться в новые незалежные ДыНыРы)) или остаться в составе Украины)
Что касается Зе то были презы и похуже. И тоже волеизъявлением народа.
Насчет Тер обороны ,есть вот некоторые личности которые за Путина но в тер оборону записались и ждут своего часа -что сними делать? СБУ - так нет веры никому
Вчера Зе прокатили закон о личном оружии ,а жаль !!
фуйло должно сдохнуть !