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"Пуй тобі, а не Маріуполь", - акція проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мешканці Маріуполя вийшли на акцію проти агресії Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Акція відбулася на Театральній площі. Її учасники зібралися щоб висловити свою позицію про те, що "Маріуполь – це Україна" та показати своє небажання бути в складі угруповання "ДНР" або Росії.

Люди тримали в руках українські прапори та плакати з назвами: "Росія – країна агресор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". За даними поліції, на акцію прийшло більш ніж 1000 жителів. Люди говорили про те, "що важливо отак вийти і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов’янську і будь-де, де небезпека особливо близько".

Дивіться: Увесь Маріуполь не спить, давно такого не чули, - війська РФ близько 5 годин вели потужний артобстріл на Приазовському напрямку. ВIДЕО

Учасниками заходу були актори місцевого театру, волонтери, військові, ветерани та інші жителі Маріуполя.

Акцію організували маріупольські активісти.

Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 01
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 02
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 03
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 04
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 05
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 06
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 07
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 08
Пуй тобі, а не Маріуполь, - акція проти агресії РФ 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+112
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23.02.2022 00:25
+66
Тримайтесь, Брати ! Перемога за нами !
Маріуполь Україна !
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23.02.2022 00:29
+60
Хер тобі у носа, а не Маріуполь!
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23.02.2022 00:26
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23.02.2022 00:25 Відповісти
Ну не стоить ровнять Мазепу, Бандеру с этим жидовским отродьем....
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23.02.2022 00:30 Відповісти
Как раз у Петлюры была очень мощная армия, современное оружие и международная поддержка.
Проблема в том, что из-за того, что некоторые украинцы устали от войны, другие поверили в коммунистический рай, третьи ушли в банды, которые обещали им дать землю на халяву.
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23.02.2022 00:32 Відповісти
Какая международная поддержка у левых...ты шо... У скоропадского да...но у того не было поддержки народа...В те годы буржуазия кошмарила народ еще хуже чем сейчас..
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23.02.2022 08:53 Відповісти
Шлях назад є завжди. Та от навряд ми ним підемо. Бо наші діти нам ніколи не пробачать такого.
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23.02.2022 02:00 Відповісти
Нет никакой паники. Главное что бы не затянули с оружием. Свое конечно есть но явно совсем мало для утилизации такого количества орков .... Вообще рада приняла бы предложения для начала хоть тер. оборону вооружить и это нужно было еще вчера сделать ... Не опять дрочат.... Всех опзж под арест -- дермократия закончилась... Нужно действовать . Те кто еще хочет заглянуть в ***** должен быть тут же арестован и уволен... Сейчас консервы повскрываются и саботажники полезут как крысы
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23.02.2022 05:36 Відповісти
Хер тобі у носа, а не Маріуполь!
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23.02.2022 00:26 Відповісти
Слухав скабееву 60 мин, щоб зрозуміти чого чекати, там нарізка з ху%ла почитав коменти... там нема нормальних, усі відбиті
Озброюйтеся як найкраще, все дуже серьозно, ставте надовби, готуйте схрони - буде дуже жарко. Можливо буде і авіація.
У полон краще не брати, добивайте усіх, бо їх або обміняють на "таксистів" або відпустять як було вже раніше. З богом браття, на днях, як я зрозумів треба чекати ту навалу.
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23.02.2022 02:16 Відповісти
Абсолютно верные суждения
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23.02.2022 08:57 Відповісти
Своих не сдавать ни в коем случае. Стоять до конца за своих людей и если Зеленский надумает отступать, знайте Украину 100% захватит Россия целиком так как люди перестанут доверять ВСУ и правительству. Ни шагу назад.
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23.02.2022 00:29 Відповісти
Тримайтесь, Брати ! Перемога за нами !
Маріуполь Україна !
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23.02.2022 00:29 Відповісти
Для кожного Українця має бути так : НЕМАЄ "чужих" міст, містечок та сел в Україні! Це все наше, це наші люди і ми маємо так само захищати Маріуполь чи Краматорськ - як і свої рідні міста в яких ми зараз мешкаємо - Київ, Одесу чи Рівне або Луцьк. Якби ми у 14-му оговтавшись від подій на Майдані гуртом поїхали б у Крим(змели нахрін ті блок-пости "беркутні" на в'їзді у Крим)- ше не факт шо ***** вдалась би та його"рюзьгєвєсна", так само і в Донецьку чи Луганську. Приклад - травневі події в Одесі(2 травня я відтоді називаю Днем Порятунку Одеси від рюзьгємірного рашизму) - коли харківські футбольні фани разом з одеськими зламали хребта ватяному шабашу на "Куликовому полі", фактично врятувавши Одесу від того що зараз є в лугандонії. Тож Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ та всі інші міста і села на Донбасі ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕПРИПУСТИМО віддати на поталу ***** - бо це НАША ЗЕМЛЯ, ЦЕ 💛💙УКРАЇНА🇺🇦!
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23.02.2022 01:21 Відповісти
бахмут и соледар треба пiдняти проти путлера
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23.02.2022 00:30 Відповісти
Сразу видно, как люди почувствовавшие веяние руцкага мира хотят в него вернуться.....

Жаль. что по ТВ не покажут
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23.02.2022 00:31 Відповісти
Скажу больше,жопоблок выведет своих е...тых пролаченых пенсионеров человек 100 и это покажут по всем рос тв.вот потому гужно вводить вп в тех областях
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23.02.2022 07:42 Відповісти
Маріупольці , Ви молодці !!

Так тримати 👍🏼💪🙏🏼

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23.02.2022 00:34 Відповісти
Дуже гарна акція! Тисяча - це вже громада. "Тримаймося, браття у лиху годину..." Хай збережуть вас всі всемогутні сили. Ви перші на кордоні з імбецильними орками.
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23.02.2022 00:35 Відповісти
Если Зеленский даст приказ отступать - на следующий день поднимет голову пятая колона по всей Украине с насмешками над ВСУ, командованием и правительством с целью сломать общество Украины психологически. При таких раскладах, армия РФ реально будет в Киеве через неделю, а через две недели во Львове.
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23.02.2022 00:36 Відповісти
А через три недели в Париже, а через четыре в Вашингтоне, а через пять в Москве, а через шесть в Киеве...
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23.02.2022 00:39 Відповісти
Львов они не будут захватывать при любых раскладах там будут резать головы на каждом углу
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23.02.2022 07:43 Відповісти
кому с утра нужно ваше ≪если≫ ?
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23.02.2022 08:38 Відповісти
Стесняюсь спросить, а зачем соседям Львов?
Они что - на Вену через Польшу идти собираются?
Какое странное стратегическов решение.
Гораздо проще отжать юго-восток Украины и через Приднестровье выйти на Румынию, "далее со всеми остановками"(С).

Так что наибольшей опасности нападения сейчас подвержены именно что Мариуполь и ... Одесса.
Насчет Одессы суседи "намекают" в открытую, между прочим, и совершенно не скрывают, что списки на уничтожение у них готовы.
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23.02.2022 09:04 Відповісти
Во время 2-й мировой с такими акциями был напряг. Не знали ещё тогда отсталые людишки чем можно было бы легко победить Гитлера.
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23.02.2022 00:38 Відповісти
Вы не задумывались дорогой товарищ, кому здесь нужны высеры мордовских гомосеков?
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23.02.2022 08:59 Відповісти
БАРМАЛЕЙКА:
"В Волгограде на башне танка Т-34 у развалин тракторного завода появилась надпись "На Путина", аналогичная надписям "На Берлин"! Веселится и ликует весь народ.."

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23.02.2022 00:40 Відповісти
Ми Український народ, ми великая сила, нас каца-пи щє не зломили, кличь народу небес досягає, воля і єдність що вік не згасає,
ти живи Україно як вільна держава і Героям твоїм віку у вік вічная Слава, і донбас твій і Крим твій і гори Карпати, це народне усе це треба всім знати !!!
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23.02.2022 00:40 Відповісти
Никогда бы не думал ,что лучший метод украинского осознания себя нацией станет Путин В.В.
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23.02.2022 00:45 Відповісти
как для Марика, маловато народу
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23.02.2022 00:58 Відповісти
Не все кто не вышли не патриоты. Спонтанный митинг и должен собирать пару тысяч. Это как раз нормально для любой части страны.
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23.02.2022 01:24 Відповісти
Станом на 2021 рік в Маріуполі 431 859 мешканців, а вийшло на протест кілька сотень. Але добре що хоч стільки вийшло.
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23.02.2022 01:07 Відповісти
Там больше половины ваты особенно **...ых пенсионеров
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23.02.2022 07:44 Відповісти
ПТН - ПНХ
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23.02.2022 01:14 Відповісти
"Щоб то падло сдохло" мне очень понравилось!)
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23.02.2022 01:23 Відповісти
Тримайтеся, маріупольці !
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23.02.2022 01:29 Відповісти
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23.02.2022 02:00 Відповісти
Маріуполь так окопався, що той фашист поховає там десятки тисяч своїх солдат, якщо надумає штурмувати місто. А може й більше. За Маріуполь, особисто я, спокійний. А от Київ... столиці треба будувати 2-3 лінії оборони, стягувати пво, маскувати техніку. А найперше, купити квитки до ростова партії опзж в повному складі. Їм не місце в Україні. То є ворог страшніший за зовнішнього. Як би я не любив Порошенка, але визнаю, зараз бракує його рішучості.
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23.02.2022 02:06 Відповісти
а если тупо возьмут Марик в блокаду?
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23.02.2022 02:44 Відповісти
Каким образом?
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23.02.2022 08:39 Відповісти
А если тупо ты шарахнешься об стену?
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23.02.2022 09:01 Відповісти
Мне твой опыт не интересен.
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23.02.2022 12:18 Відповісти
Интересно, если провести референдум среди жителей Луганской и Донбасской областей на вопрос с кем они хотят остаться - с Чепушилиным или в составе Украины?)) Вот и у нас будет на руках документ, что народ выбрал и нефиг за него решать всякому сепарскому отребью))
Шутка конечно из разряда разговоров в чате.
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23.02.2022 02:43 Відповісти
я имею ввиду среди людей наших, не лугандонских территорий.
Типа а вы хотите влиться в новые незалежные ДыНыРы)) или остаться в составе Украины)
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23.02.2022 03:03 Відповісти
***** же любит опираться на всякие документики, вот и сунуть ему под нос)
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23.02.2022 03:04 Відповісти
После избрания Бубочки я настоятельно не рекомендую предоставлять лохторату лишних шансов волеизъявиться.
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23.02.2022 09:05 Відповісти
Тут да, риск конечно есть не малый.
Что касается Зе то были презы и похуже. И тоже волеизъявлением народа.
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23.02.2022 12:16 Відповісти
"Но не было подлей." (С)
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23.02.2022 12:22 Відповісти
И насчет этого тоже, были и похуже.
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23.02.2022 12:26 Відповісти
Вы знаете, я в сортах дерьма как-то плохо разбираюсь.
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23.02.2022 12:30 Відповісти
Я вижу. Поэтому подсказываю - Янукович.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Били уже подобние опроси по регионам еще в 13ом году до войни, "Дем. инициативи". Дон. обл. около 21% за паРашу, Луганская 31%, там и Крим бил, ищи результати в инете.
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23.02.2022 09:06 Відповісти
по Мариуполю не все так однозначно ,но желающим отстаивать свой город лучше бы раздать оружие не обязательно автоматическое тысяч 50 вменяемых на город есть по 2 выстрела сделают и армия путина поедет домой в виде похоронок

Насчет Тер обороны ,есть вот некоторые личности которые за Путина но в тер оборону записались и ждут своего часа -что сними делать? СБУ - так нет веры никому

Вчера Зе прокатили закон о личном оружии ,а жаль !!
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23.02.2022 05:12 Відповісти
Респект - Мариуполю !
фуйло должно сдохнуть !
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23.02.2022 07:24 Відповісти
смотрите там ...не удержитесь в УКРАИНЕ будете жить в ордло с санкциями вечными безвыездными в мире, и непризнанными лохами.....будете как в клетке изоляции на карантине всю свою жизнь...((
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23.02.2022 07:29 Відповісти
Захисти Україну! Вбий хоча б одну свинособаку- окупанта!
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23.02.2022 08:26 Відповісти
Ну да. А по углам ватнички прячутся и шипят-"путен-прийди". Твари.
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23.02.2022 08:38 Відповісти
Там пара сотен на фото, где они там тысячу насчитали.
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23.02.2022 08:39 Відповісти
Да у вас гомосеков зауральских всегда очи повылазили))) передай *****, Мариуполь вам не взять, чечня просто детским садом покажется
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23.02.2022 09:04 Відповісти
Не дай Боже, щоб з Маріуполя зробили таку ж пустелю і погром, як в Єнакієвому чи Горлівці та інших промислових містах.
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23.02.2022 08:53 Відповісти
Мені здається, що потрібно Пуйла просто завалити по тихому , та й все. От буде в Крим летіти, ї..нути його Буком, тільки вибачатись після цього не треба. І це раніше треба було зробити! А то дочекались.. Чи Пуйла не можна чіпати ? А раз так, то може не в Пуйла справа
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23.02.2022 09:17 Відповісти
Треба розуміти, навіщо пуцину Маріуполь. Перше - і головне - закрити для України Азовське море. Позбавити Україну азовського узбережжя і зробити Азоаювське море де-факто внутрішнім для кацапів. Друге - позбавити Україну логістики у південному регіоні а також закрити для багатьох підприємств півдня виходу на зовнішні ринки. І третє - розвантажити б'юджет самої кацапії від фінансування цього ОРДЛО, забравши потужні підприємства Маріка - це справді суттєво полегшило б кацапам життя. Тому потрібно вже передбачити можливу евакуацію того, що можна евакуювати і знищення тих промислових потужностей, які евакуювати не можливо (якщо виникне така необхідність), щоб замість неушкодженого і готового Чорноморнафтогащу з вишками Бойка кацапи отримали другий недієздатний Донецький аеропорт.
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23.02.2022 09:19 Відповісти
Давайте вспомним хваленный российский "вымпел" в донецком аэропорту....где они?
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23.02.2022 10:59 Відповісти
Думаю той кучке патриотов лучше покинуть Мариуполь пока не поздно. Когда придут орки то местная ватная шваль их будет рвать на куски.
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23.02.2022 17:21 Відповісти
 
 