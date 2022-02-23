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Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Новій Каховці на Херсонщині розпочалося будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О. Нова Каховка".

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ.

Обʼєкт споруджується в рамках програми "Велике будівництво".

Центр передбачатиме цілий ряд видів спорту, якими українські спортсмени зможуть займатися у комфортних умовах європейського рівня. Це – плавання, водне поло, баскетбол, волейбол, єдиноборства, теніс, гімнастика, фітнес, стрільба з лука.

"Це дійсно знаковий об’єкт, який не має аналогів. Його реалізація дозволить жителям області займатися спортом в сучасних, якісних та доступних умовах", – зауважив Лагута.

Майбутній спортивний центр голова Херсонської ОДА назвав "перлиною півдня України".

Нагадаємо, що за словами заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенко у поточному році планується зведення 47 спортивних комплексів по всій країні.

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Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 01
Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 02
Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 03
Центр Олімпійських видів спорту будують у Новій Каховці, - ОДА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
дбли, точно..
зараз треба доти будувати біля Каховки
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23.02.2022 09:27
+27
Дбл, блд©

Може б будувати оборонні споруди вздовж кордонів?
А плавати і в Дніпрі можна...
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23.02.2022 09:25
+14
кому война, а кому мать родная..
зеленский ни при каких условиях не перестанет отмывать деньги, получать откаты с великого крадивництва, это для него святое, для этого он и шел
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23.02.2022 09:32
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Дбл, блд©

Може б будувати оборонні споруди вздовж кордонів?
А плавати і в Дніпрі можна...
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23.02.2022 09:25 Відповісти
дбли, точно..
зараз треба доти будувати біля Каховки
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23.02.2022 09:27 Відповісти
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23.02.2022 09:29 Відповісти
Самое время! У власти саботажники
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23.02.2022 09:29 Відповісти
Це саме зараз актуально?
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23.02.2022 09:31 Відповісти
кому война, а кому мать родная..
зеленский ни при каких условиях не перестанет отмывать деньги, получать откаты с великого крадивництва, это для него святое, для этого он и шел
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23.02.2022 09:32 Відповісти
Эта история давняя. На нее просто в этом году вывеску прибили, про велике будівництво. А так на этом пресловутом комплексе деньги пилят не один год
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23.02.2022 09:36 Відповісти
Та ця програма задумана зеленими аби віддячити усім хто підтримує янєлоха...
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23.02.2022 09:39 Відповісти
Клоун, будуй не спорт центри, а військову зброю ! В Україні війна, а ти що робиш, геть з глузду з їхав ?!
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23.02.2022 09:36 Відповісти
Замовники реклами не розуміють ,що це виглядає,як знущання ?
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23.02.2022 09:36 Відповісти
Для збірної расєї))) москальня майже у хаті а ми клеїмо шпалери...)))
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23.02.2022 09:36 Відповісти
зеля просто просмотрел. если сейчас выделять деньги на стройки подобной фигни, то их просто не хватит на строительство дорог. )
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23.02.2022 09:38 Відповісти
а не пробовали танковые рвы начинать рыть вдоль границы (коль техника есть)
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23.02.2022 09:39 Відповісти
Идет агрессея рузькой швали. Деньги нужны на оборону, а не на вЭлИкЭ крадывництво!!!
Вова, концерт окончен, если ты не понял.
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23.02.2022 09:40 Відповісти
ленточку хло будет перерезать

строительство чего либо кроме укреплений - саботаж
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23.02.2022 09:43 Відповісти
не только зё. их там целая кодла с беней и дерьма&ко во главе. А прийдет рашка - уже так не поворуешь, Не дадут. а еще и ограбят
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23.02.2022 09:43 Відповісти
Я вам говорю, зе-упыри не просто мародеры, они самые настоящие враги Украины - в такой момент строить дороги и дома, когда армия нищая и голодная - это чистой воды калаборантство!
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23.02.2022 09:43 Відповісти
оборона - не, экономика - не, водное поло - да!
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23.02.2022 09:52 Відповісти
зеуроды, у вас ничего нет от Украины. вы пришлые с московских болот разрушать страну-араХамии, тищенки, трухины, юрченки, безУгловые и прочая шваль. шакалы зеленой власти.
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23.02.2022 09:58 Відповісти
***** это очень важно…
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23.02.2022 10:10 Відповісти
Странно...хотя ничего странного...это одно из направлений удара *****...захват плотины ГЭС с электростанцией и водного канала....
велике крадивництво готовит донецкий аэропорт куда все спишут...
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23.02.2022 10:14 Відповісти
плотина вообще в другом месте ( в Новой Каховке), и водозвбор воды из Днепра в СКК вообще в Таврийске , это между Каховками)
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23.02.2022 10:30 Відповісти
 
 