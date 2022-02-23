Завтра у Житомирі попрощаються із загиблими внаслідок російського обстрілу воїнами 95-ї ОДШБр Ігорем Демидчуком та Олександром Стельмахом. ФОТО

Завтра, 24 лютого, у місті Житомир на майдані Соборному о 09.30 розпочнеться урочиста церемонія прощання з Ігорем Олександровичем Демидчуком, 1993 року народження, уродженцем міста Овруч Житомирської області, старшим лейтенантом ,командиром 6-ї роти 2-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та Олександром Анатолійовичем Стельмахом, 1981 року народження, уродженцем села Глинівці Андрушівського району Житомирської області, військовослужбовцем, штаб-сержантом 6-ї роти 2-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обидва десантники загинули 21 лютого о 16.10 в районі смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

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Опісля прощання Олександра Стельмаха поховають на Смолянському міському військовому цвинтарі. Ігоря Демидчука поховають в Овручі.

Ігор Демидчук - командин 6-ї десантно-штурмової роти.

Олександр Стельмах - штаб-сержант з матеріального забезпеченні 6-ї десантно-штурмової роти.