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22 лютого внаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув бойовий медик 53-ї ОМБр сержант Ігор Слівка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 22 лютого, близько 18.30 в районі селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області від смертельних осколкових поранень та мінно-вибухової травми, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами, загинув Ігор Іванович Слівка, 1970 року народження, мешканець міста Могилів-Подільський Вінницької області, сержант, бойовий медик 53-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на офіційному сайті Вінницької ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумна новина надійшла зі Сходу... Вінниччина втратила ще одного захисника. 22 лютого близько 18:30, в районі проведення операції Об'єднаних сил (біля селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької обл.) внаслідок мінометного обстрілу противника загинув житель м. Могилева-Подільського сержант Слівка Ігор Іванович 06.12.1970 року народження. Ігор Слівка – бойовий медик, служив у ЗСУ за контрактом із квітня 2017 року. Внаслідок обстрілу військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, несумісні з життям… Щирі співчуття рідним і близьким… Героям Слава!" - зазначається у повідомленні.

22 лютого внаслідок російського обстрілу на Донбасі загинув бойовий медик 53-ї ОМБр сержант Ігор Слівка 01

Також читайте: Військовослужбовець Слівка загинув під час обстрілу на Донбасі, - Геращенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
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23.02.2022 10:31
+20
Слава Герою!
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23.02.2022 10:30
+16
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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23.02.2022 10:33
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23.02.2022 10:29 Відповісти
Земля пухом. Та скільки можна? Де ті наші Смерчі та Урагани? Де ті Байкатари, щоб наводити РСЗВ ?
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23.02.2022 10:33 Відповісти
Мені теж цікаво, чи це бздливе чмо повертає військам те, що відвів на догоду *****?!!! Це ж неможливо- протистояти ГРАДАМ як найбільше гранатометом!
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23.02.2022 10:43 Відповісти
Слава Герою!
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23.02.2022 10:30 Відповісти
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23.02.2022 10:31 Відповісти
вічна пам'ять...
А що робить наша артелерія ??
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23.02.2022 10:33 Відповісти
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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23.02.2022 10:33 Відповісти
За каждого убитого защитника Украинb, нужно уничтожить от 10 и более мокшанцев... Это будет наилучшей памятью...
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23.02.2022 10:39 Відповісти
Царствiя Небесного...
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23.02.2022 10:38 Відповісти
Плачу... Сумую і співчуваю рідним!
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23.02.2022 10:39 Відповісти
Упокій Господи його душу в мирі і створи вічну память в серцях живущих.
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23.02.2022 10:41 Відповісти
Питання до сцикливого утирка-говнокомандувача: Чи була адекватна відповідь з боку ЗСУ на цей обстріл?
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23.02.2022 10:43 Відповісти
От зараз пенсіонєри, у кого на городах стоять москальські гради, реально напружилися!
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23.02.2022 10:51 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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23.02.2022 10:44 Відповісти
Героям Слава!
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23.02.2022 10:52 Відповісти
Ненавидьте кацапів-імперців де і як можна. Вони радіють нашим втратам.
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23.02.2022 10:53 Відповісти
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23.02.2022 10:54 Відповісти
Царство небесне Герою. Вже нема ні слів, ні сліз. Але постає питання - чому наші не захищаються, чи, можливо, заборонено... Щирі співчуття його родині і побратимам.
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23.02.2022 11:01 Відповісти
вічна пам'ять..., дуже сподіваюсь, що ми хоч відповіли як треба...
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23.02.2022 11:02 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.02.2022 13:16 Відповісти
 
 