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Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: "Димлять документи, які спалювали перед втечею". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 23 лютого, сталося задимлення у будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Радник голови МВС Антон Геращенко написав у Telegram, що пожежі не було – дим з'явився від документів, які спалювали працівники, передає Цензор.НЕТ.

О 8:30 ранку депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook фото та відео задимлення у будівлі генконсульства РФ у Львові. На кадрах можна побачити пожежні машини, а також працівників Нацполіції та ДСНС.

Геращенко заявив, що задимлення сталося від "залишків документів, які спалювали працівники генконсульства перед втечею".

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Посилаючись на дані поліції, він повідомив, що учора усі працівники залишили консульство Росії у Львові. За його словами, у будівлі залишилося кілька сторожів.

Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 01
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 02
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 03
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 04
Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: Димлять документи, які спалювали перед втечею 05
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Топ коментарі
+29
Мертвечуку, вилкулам и мураеву яйки дверью прижать, и никак документов не понадобится - всех перечислят.
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23.02.2022 10:49
+22
Жодного цапа не повинно залишитися на українській землі. Нехай п......
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23.02.2022 10:47
+22
Шо за народ? даже документы спалить - целая проблема.
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23.02.2022 10:47
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Агентуру не хочуть зливати, що не ясно?
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23.02.2022 10:46 Відповісти
Мертвечуку, вилкулам и мураеву яйки дверью прижать, и никак документов не понадобится - всех перечислят.
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23.02.2022 10:49 Відповісти
Списки агентури палили мабуть...
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23.02.2022 10:46 Відповісти
Скурюють мабуть...
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23.02.2022 10:47 Відповісти
Жодного цапа не повинно залишитися на українській землі. Нехай п......
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23.02.2022 10:47 Відповісти
Шо за народ? даже документы спалить - целая проблема.
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23.02.2022 10:47 Відповісти
Рукожопі.
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23.02.2022 10:52 Відповісти
рукажопость-ето у лапатнікав враждьонноє і нє от'ємлємоє,скрєпа...
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23.02.2022 10:55 Відповісти
диды палылы ))
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23.02.2022 10:53 Відповісти
Сподіваюсь пожежні цистерни заправили бензином?
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23.02.2022 10:48 Відповісти
А яка рація? Там вже нікого немає.
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23.02.2022 10:56 Відповісти
москва палає... щастя більшого нема...
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23.02.2022 10:52 Відповісти
драпають козломорді..треба прийняти закон будівлю віддати під лікарню,або дитячий садок і що більше не одна нога Мокші більше не топтала землю святу Українську
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23.02.2022 10:53 Відповісти
На 7 секундному відео навіть диму не видно, як і на фото зрештою теж!
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23.02.2022 10:53 Відповісти
Ну і добре. Можеш заспокоїтися.
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23.02.2022 11:28 Відповісти
Я спокійний як удав. А ти щось дратівливий.
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23.02.2022 11:56 Відповісти
Спокійні як удави два рази одне й те саме не пишуть.
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23.02.2022 12:06 Відповісти
Спокійні , читають і не помічають "спам" чужі думки просто так, правда?
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23.02.2022 12:34 Відповісти
На 7 секундному відео навіть диму не видно, як і на фото зрештою теж!
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23.02.2022 11:55 Відповісти
Спокійно дивляться на твою дурість.
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Ти вже в їхсперди записався? Судити інших.
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23.02.2022 14:27 Відповісти
Треба залити піною, шоб пожежа не перекинулась далі!
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23.02.2022 10:56 Відповісти
Цю будівлю американцям віддати, після окроплення святою водою...
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23.02.2022 10:58 Відповісти
і водою....і хлоркою ))))
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23.02.2022 11:14 Відповісти
знаю чувака котрий їм арендував той особняк, брав добре бабло, тепер лафа закінчилася
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23.02.2022 11:28 Відповісти
думаю чувак не зостанеться без арендарів...
най добре вичистить-вимиє і перевіре чи не вкрали шо ))) і здасть знову (багато ж посольств в останні дні переїздить до Львова)
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23.02.2022 11:31 Відповісти
ну це такий кренделик шо точно в мінусі не буде ) а там треба буде як свинарники обезжаражувати формаліном і ультрафіолетом
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23.02.2022 12:39 Відповісти
Тушите их круглосуточно пока не смоет
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23.02.2022 10:59 Відповісти
всі , по всій Україні , в один і той же день запалили багаття зі свого лайна . Не буде вже миру до віку з цією країною 404 , та всіма тими людовірусами які її населяють .
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23.02.2022 11:07 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - Яроша визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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23.02.2022 11:07 Відповісти
дичь какая-то хранить доки на бумаге... HDD не могут купить?
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23.02.2022 11:09 Відповісти
вони на бересті діловодство вели ?
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23.02.2022 11:26 Відповісти
Будівлю продезенфікувати, окропити водицею святою і віддати під консульство країнам Союзникам...
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23.02.2022 11:28 Відповісти
И в Одессе та же херня
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23.02.2022 12:01 Відповісти
Так работает дипломатическая разведка перед войной.
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23.02.2022 16:58 Відповісти
 
 