Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: "Димлять документи, які спалювали перед втечею". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 лютого, сталося задимлення у будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Радник голови МВС Антон Геращенко написав у Telegram, що пожежі не було – дим з'явився від документів, які спалювали працівники, передає Цензор.НЕТ.

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О 8:30 ранку депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook фото та відео задимлення у будівлі генконсульства РФ у Львові. На кадрах можна побачити пожежні машини, а також працівників Нацполіції та ДСНС.

Геращенко заявив, що задимлення сталося від "залишків документів, які спалювали працівники генконсульства перед втечею".

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Посилаючись на дані поліції, він повідомив, що учора усі працівники залишили консульство Росії у Львові. За його словами, у будівлі залишилося кілька сторожів.









