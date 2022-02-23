Геращенко про пожежу в генконсульстві РФ у Львові: "Димлять документи, які спалювали перед втечею". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 23 лютого, сталося задимлення у будівлі генерального консульства Росії у Львові.
Радник голови МВС Антон Геращенко написав у Telegram, що пожежі не було – дим з'явився від документів, які спалювали працівники, передає Цензор.НЕТ.
О 8:30 ранку депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у Facebook фото та відео задимлення у будівлі генконсульства РФ у Львові. На кадрах можна побачити пожежні машини, а також працівників Нацполіції та ДСНС.
Геращенко заявив, що задимлення сталося від "залишків документів, які спалювали працівники генконсульства перед втечею".
Посилаючись на дані поліції, він повідомив, що учора усі працівники залишили консульство Росії у Львові. За його словами, у будівлі залишилося кілька сторожів.
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най добре вичистить-вимиє і перевіре чи не вкрали шо ))) і здасть знову (багато ж посольств в останні дні переїздить до Львова)
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - Яроша визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……