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Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Легалізація орків

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Нравится, не нравится - история повторяется...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Дідуганові геть недобре...

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Єднання

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Кто хочет поработать?

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Поважна причина

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Віддайте гроші!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО

Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Іщо нарожают

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+21
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 11:15
+21
-- Люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо!
-- Можливо, звичайно, ставити лапатніків на коліна на гречку, але відстрілювати краще..
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23.02.2022 11:47
+20
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23.02.2022 12:13
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в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 11:15 Відповісти
Все именно так.
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23.02.2022 12:20 Відповісти
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23.02.2022 12:08 Відповісти
мені о ця вчора сподобалась..попереджаю я Порохобот,так що не думайте нічого,тіпа переобувся в повітрі,позеленів)))
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23.02.2022 11:15 Відповісти
навіщ ти приймаєш це так близько до серцья,це просто прикол)
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23.02.2022 11:38 Відповісти
Це невтомна праця позитивних блохєрів.
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23.02.2022 11:40 Відповісти
Шо це за малий гівнюк?
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23.02.2022 11:54 Відповісти
На жаль,амплуа нашого ,-лише комічні ролі,тому тільки так :
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23.02.2022 11:38 Відповісти
С Зеленского такой же Черчилль, как Лещенко железнодорожник
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23.02.2022 11:41 Відповісти
Фальшива фотошопина. зЕ завжди був так собі актером невеликого діапазону, а сер Уінстон Черчіль завжди був дуже глибокою та по справжньому талановитою особистістю.

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23.02.2022 11:42 Відповісти
Последнюю хорошо бы сделать в виде колхозного свинарника и подписать что-то вроде "Пердовой колхоз Долбино готов обеспечить свининой кацапской породы всю ростовскую обл. Доступна доставка по всей хрюссии. Качественное мясо третьего сорта отлично подойдет для празднования погашения кредита.
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23.02.2022 11:23 Відповісти
Зауважте, що м*ясо рубається разом з обмундируванням.
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23.02.2022 13:05 Відповісти
Чому у шуфрича підбите тільки одне око - це недогляд.
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23.02.2022 11:31 Відповісти
??!!
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23.02.2022 16:06 Відповісти
І про це..Чоловіки на окупованому Донбасі перевдягаються в жінок, аби не потрапити під "мобілізацію" Російськи солдати мацають жінок,щоб знайти чоловікив
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23.02.2022 11:38 Відповісти
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23.02.2022 11:40 Відповісти
Перестаньте московским попам носитьбабосы ходить в их церковь, и гундяевская говнострана сама распадется !
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23.02.2022 11:40 Відповісти
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23.02.2022 11:44 Відповісти
-- Люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо!
-- Можливо, звичайно, ставити лапатніків на коліна на гречку, але відстрілювати краще..
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23.02.2022 11:47 Відповісти
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23.02.2022 11:47 Відповісти
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23.02.2022 12:06 Відповісти
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23.02.2022 12:13 Відповісти
 
 