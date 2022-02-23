23 403 27
Легалізація орків, поважна причина Шуфрича, фінал для Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Легалізація орків
Нравится, не нравится - история повторяется...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін
Дідуганові геть недобре...
Єднання
Кто хочет поработать?
Поважна причина
Віддайте гроші!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив виділити по 10 тисяч рублів кожному біженцю з ОРДЛО
Іщо нарожают
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+21 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар23.02.2022 11:15
+21 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар23.02.2022 11:47
+20 Перехватчик
показати весь коментар23.02.2022 12:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
-- Можливо, звичайно, ставити лапатніків на коліна на гречку, але відстрілювати краще..