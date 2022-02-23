На Вінниччині попрощалися із загиблим внаслідок російського обстрілу воїном 56-ї ОМПБр Денисом Кононенком. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 лютого, у місті Тульчин Вінницької області відбулася урочиста церемонія прощання з Денисом Юрійовичем Кононенком, 30.06.1987 року народження, солдатом, водієм 2-ї мотопіхотної роти 23-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 19 лютого в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Тульчинської міської територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 лютого, у Тульчині відбулася церемонія прощання із земляком Денисом Кононенком, який загинув на сході України 19 лютого 2022 р.

У церемонії поховання взяли участь близькі та родичі загиблого, жителі громади, його побратими, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Онищук, Тульчинський міський голова Валерій Весняний, заступник директора департаменту питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Дев’ятий.

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Чин похорону здійснив головний капелан Повітряних Сил Збройних Сил України о.Віктор та о.Василь.

Ми втратили громадянина, земляка, захисника, сина, батька, брата у якого попереду було все життя і не одна бойова звитяга.

У ці скорботні дні вся Тульчинська громада глибоко сумує та співчуває батькам і родині Дениса: матері Тетяні Олександрівні, батьку Юрію Дмитровичу, сестрі Катерині Юріївні, брату Дмитру Юрійовичу, сину Кирилу Денисовичу.

Важко підібрати слова, щоб висловити біль цієї втрати, щоб втішити батьків, сина, родину загиблого воїна.

Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати рідної людини. Світла пам’ять про Дениса Кононенко назавжди залишиться у пам’яті тульчинців.

Вічна пам'ять Денису Юрійовичу, захиснику України!

Вічна пам'ять усім захисникам, хто пішов у вічність… Хто захистив від російського агресора наші мирні домівки, наш затишок та дав нам можливість жити, творити, бути господарями на своїй землі.

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Ми пам’ятаємо і не забуваємо!

Герої не вмирають! Слава Україні!" - зазначається у повідомленні.

































































