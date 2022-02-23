Танки, гаубиці і ББМ: в ОРДЛО зафіксували 166 одиниць військової техніки РФ. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 166 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 5 одиниць, з них:

- поблизу Донецька - буксирувані гаубиці (3 одиниці);

- Старобешеве (32 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).



Інфографіка: штаб ООС

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 161 одиниць, з них:

• зберігання в районах:

- Міусинск (62 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці/ міномет (3 одиниці); самохідні гаубиці (10 одиниць); танки (10 одиниць);

- Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць); буксирувана артилерія (5 одиниць);

- Дубове (56 км від лінії зіткнення) – буксируваний міномет (1 одиниця);

- Перевальськ (38 км від лінії зіткнення) – танк (1 одиниця);

• військова присутність в районах:

- Металіст (7 км від лінії зіткнення) – ББМ (9 одиниць); МТ-ЛБ (2 одиниці);

- Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – ББМ (57 одиниць);

- Міусинск (62 км від лінії зіткнення) – ББМ (46 одиниць).

З початку тижня загалом виявлено 300 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.

У штабі зазначили, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, 21 лютого було виявлено 7 заборон доступу патрулів СММ ОБСЕ зі сторони ЗФ РФ, в населених пунктах: Петрівське, Ясинувата, Василівка, Крута Балка, Староласпа, Кадіївка, Вознесенівка.

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Також ЗФ РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам БПЛА Місії, під час восьми польотів БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу GPS, двічі в СУХОДІЛЬСЬКУ, та по одному разу в населених пунктах: Сартана, Херсонес, Золоте-2, Миколаївка, Луганськ, Станиця Луганська.

Водночас повідомляється, що станом на 08:00 годину ранку 23.02.2022 року у результаті обстрілів противника без води залишались такі населені пункти: Попасне, Золоте-1, Золоте-3.

Також 1940 споживачів електроенергії перебуває без світла. 5 населених пунктів знеструмлено повністю: Старий Айдар, Новозванівка, Віскрилое, Врубівка, Оріхове, Плужне. А 3 - частково: Щастя, Трьохізбенка,Троїцке.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - додали у пресцентрі ООС.