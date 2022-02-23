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Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото "слуг народу" на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада зібралася на чергове пленарне засідання.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 01

"Слуги народу" фотографуються на згадку біля трибуни Верховної Ради.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 02

Вікторія Гриб (позафракційна), яка на вчорашньому засіданні Ради не засудила "визнання" "ЛДНР" та не підтримали санкції проти РФ.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 03

Микола Скорик ("ОПЗЖ"), який на вчорашньому засіданні Ради утримався при голосуванні за заяву щодо засудження "визнання" "ЛДНР" та санкції проти РФ.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 04
Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 05

"Слуга народу" Сергій Литвиненко розмовляє з колегою.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 06

"Слуга народу" Максим Бужанський.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 07

"Слуга народу" Федір Веніславський пояснює щось колезі на пальцях.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 08

Сергій Магера (позафракційний), який на вчорашньому засіданні Ради утримався при голосуванні за заяву щодо засудження "визнання" "ЛДНР" та санкції проти РФ.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 09
Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 10

"Слуги народу".

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 11

Розмова нардепів "ЄС".

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 12

Михайло Волинець ("Батьківщина") в секторі ОПЗЖ.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 13

"Слуга народу" Анатолій Гунько під час засідання Ради обговорював можливість поїздки до Дубая.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 14

"Я ж нардеп... нас не відпускають", - жаліється нардеп.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 15

"Слуга народу" Дмитро Любота, який емоційно пояснював Корнієнку своє "неголосування" за заяву щодо засудження "визнання" "ЛДНР" та санкції проти РФ, щось демонструє на телефоні колезі Олексію Кузнєцову.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 16

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 17
Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 18

Пленарне засідання Верховної Ради 23 лютого.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 19

Сектор "ЄС".

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 20

"Слуги народу".

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 21

"Слуга народу" Микола Тищенко встигає розмовляти і з колегою, і по телефону.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 22

Спікер Руслан Стефанчук і перший віцеспікер Олександр Корнієнко.


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 23

Ірина Констанкевич ("За майбутнє").


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 24

Нарада "слуг народу".


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 25

"Слуга народу" Галина Третьякова.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 26

Тим часом, Сергій Шахов веде переписку з абонентом "Дима Конов" про працевлаштування Олексія Рубеновича.

Зазначимо, що Дмитро Конов значиться депутатом Рубіжанської міської ради на Луганщині від партії "Наш край". 

Сергій Шахов був обраний до Верховної Ради по округу №114 в Луганській області.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 27

Конов нагадує Шахову про тост Рубеновича на дні народженні та те, що він зміг познайомити з "цыганским бароном".


Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 28

"Слуга народу" Микола Тищенко, як і вчора, вирішив поспілкуватися з Михайлом Макаренком (ОПЗЖ).

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 29

Іванна Климпуш-Цинцадзе ("ЄС") прийшла поспілкуватися в сектор "Голосу". Розмовляє з заступницею голови фракції "Голосу" Юлією Клименко.

Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото слуг народу на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого 30

Максим Пашковський - "Слуга народу".

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+18
Який же статусний чоловік Пашковський.Можна античні скульптури з нього робити.
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23.02.2022 15:58
+14
Сборище выродков и предателей
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23.02.2022 16:01
+13
Слуга народу 3 роки при владі
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23.02.2022 16:06
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Який же статусний чоловік Пашковський.Можна античні скульптури з нього робити.
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23.02.2022 15:58 Відповісти
какого избирали - такого и получите..

но что морда - по делам их судите:
"Я ж нардеп... нас не відпускають", - жаліється нардеп.

т.е. вся проблема не в тому що враг у воріт, а в тому що його "не відпускають"!
А як дадуть дозвіл - так цей "слуга урода" - одразу в Дубаї, на відпочинок.. або в Оман чі Канни.
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23.02.2022 17:38 Відповісти
Сборище выродков и предателей
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23.02.2022 16:01 Відповісти
22 депутата Верховной Рады Украины отказались голосовать за украинские санкции против РФ.
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23.02.2022 16:02 Відповісти
ну и рожи
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23.02.2022 16:02 Відповісти
Цыганский табор. И бароны у них армянские...
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23.02.2022 16:02 Відповісти
Слуга народу 3 роки при владі
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23.02.2022 16:06 Відповісти
Гадючник!
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23.02.2022 16:15 Відповісти
Папа брата моей жены. Хозяйственник. Познакомил с бароном циганским...😁😁😁 Кстати а цигане пойдут на фронт?
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23.02.2022 16:19 Відповісти
Табор уйдет в небо,а не в окопы.
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23.02.2022 17:18 Відповісти
вивсеврете! не бароном.. а бОроном!
і "єто другое!"
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23.02.2022 17:39 Відповісти
А депутат Шевченко Вже у лукашенка
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23.02.2022 16:22 Відповісти
оце новина... батьківщиновець у секторі опизижи. розстрілять нафіг.
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23.02.2022 16:29 Відповісти
Одні рожі похабні...
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23.02.2022 16:29 Відповісти
Что за сборище - одни маланцы и негры!!!!
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23.02.2022 16:34 Відповісти
свора барыг, как и все 30 лет демократической власти- сдадут, продадут, развалят , идеология одна -нажива
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23.02.2022 16:51 Відповісти
Шалашовка Гриб, вороватая свинка и дальше будет по каналах бегать?
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23.02.2022 16:51 Відповісти
Порадовала последняя фотка слуги - не у всех господ такая сытая рожа .
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23.02.2022 17:09 Відповісти
Гриб зкацаплена ще та тьотка…
Отгаваріла роща залатая…
Скільки такого добра пройшло через …
А тепер нардєп…
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23.02.2022 17:17 Відповісти
а хто "пiстрeлив" бужанського?
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23.02.2022 17:24 Відповісти
Быдло толстое на последней фотке особо униальное.
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23.02.2022 17:26 Відповісти
Пашковского в окоп
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23.02.2022 17:39 Відповісти
І навіщо взагалі влада, якщо це просто корито. Чим далі, тим більше схиляюсь до Анархізму.
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23.02.2022 21:15 Відповісти
 
 