Пояснення Веніславського на пальцях, Волинець в гостях в ОПЗЖ, фото "слуг народу" на згадку та прохання до Шахова про роботу, - Верховна Рада 23 лютого. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада зібралася на чергове пленарне засідання.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" фотографуються на згадку біля трибуни Верховної Ради.





Вікторія Гриб (позафракційна), яка на вчорашньому засіданні Ради не засудила "визнання" "ЛДНР" та не підтримали санкції проти РФ.





Микола Скорик ("ОПЗЖ"), який на вчорашньому засіданні Ради утримався при голосуванні за заяву щодо засудження "визнання" "ЛДНР" та санкції проти РФ.





"Слуга народу" Сергій Литвиненко розмовляє з колегою.

"Слуга народу" Максим Бужанський.

"Слуга народу" Федір Веніславський пояснює щось колезі на пальцях.

Сергій Магера (позафракційний), який на вчорашньому засіданні Ради утримався при голосуванні за заяву щодо засудження "визнання" "ЛДНР" та санкції проти РФ.





"Слуги народу".

Розмова нардепів "ЄС".

Михайло Волинець ("Батьківщина") в секторі ОПЗЖ.





"Слуга народу" Анатолій Гунько під час засідання Ради обговорював можливість поїздки до Дубая.

"Я ж нардеп... нас не відпускають", - жаліється нардеп.





"Слуга народу" Дмитро Любота, який емоційно пояснював Корнієнку своє "неголосування" за заяву щодо засудження "визнання" "ЛДНР" та санкції проти РФ, щось демонструє на телефоні колезі Олексію Кузнєцову.





Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю.







Пленарне засідання Верховної Ради 23 лютого.

Сектор "ЄС".

"Слуги народу".

"Слуга народу" Микола Тищенко встигає розмовляти і з колегою, і по телефону.





Спікер Руслан Стефанчук і перший віцеспікер Олександр Корнієнко.





Ірина Констанкевич ("За майбутнє").





Нарада "слуг народу".





"Слуга народу" Галина Третьякова.

Тим часом, Сергій Шахов веде переписку з абонентом "Дима Конов" про працевлаштування Олексія Рубеновича.

Зазначимо, що Дмитро Конов значиться депутатом Рубіжанської міської ради на Луганщині від партії "Наш край".

Сергій Шахов був обраний до Верховної Ради по округу №114 в Луганській області.

Конов нагадує Шахову про тост Рубеновича на дні народженні та те, що він зміг познайомити з "цыганским бароном".





"Слуга народу" Микола Тищенко, як і вчора, вирішив поспілкуватися з Михайлом Макаренком (ОПЗЖ).

Іванна Климпуш-Цинцадзе ("ЄС") прийшла поспілкуватися в сектор "Голосу". Розмовляє з заступницею голови фракції "Голосу" Юлією Клименко.

Максим Пашковський - "Слуга народу".

Фото: Цензор.НЕТ