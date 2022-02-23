Старий неробочий Су-24 доправили до кордону Білорусі й України, щоб створити привід для вторгнення, - Цаплієнко. ФОТО

На білоруському боці з подачі росіян створюють привід для вторгнення до України з півночі.

Про це пише у телеграмі війсковий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що таких літаків вже нема на озброєнні в Білорусі, але їх продовжують використовувати в Україні.

"Враховуючи останні події на кордоні, не можна виключати того факту, що незабаром рупори пропаганди заявлять, що такий літак був збитий системами ППО Білорусі при спробі атакувати російське угруповання військ, яке займає позиції для удару по Україні", - цитує Цаплієнко повідомлення з білоруського пабліку.

Він також нагадав, що всі українські літаки мають свої серійні номери, тож провокацію легко може бути викрито.