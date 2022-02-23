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Старий неробочий Су-24 доправили до кордону Білорусі й України, щоб створити привід для вторгнення, - Цаплієнко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На білоруському боці з подачі росіян створюють привід для вторгнення до України з півночі.

Про це пише у телеграмі війсковий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що таких літаків вже нема на озброєнні в Білорусі, але їх продовжують використовувати в Україні.

"Враховуючи останні події на кордоні, не можна виключати того факту, що незабаром рупори пропаганди заявлять, що такий літак був збитий системами ППО Білорусі при спробі атакувати російське угруповання військ, яке займає позиції для удару по Україні", - цитує Цаплієнко повідомлення з білоруського пабліку.

Він також нагадав, що всі українські літаки мають свої серійні номери, тож провокацію легко може бути викрито.

Старий неробочий Су-24 доправили до кордону Білорусі й України, щоб створити привід для вторгнення, - Цаплієнко 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+92
Так они не для людей это делают, а для своего стада. Стадо поверит.
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23.02.2022 19:28
+81
Електричного стільця йому не вистачає.
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23.02.2022 19:29
+50
Створюють казуси скотиняки.. але так примітивно..
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23.02.2022 19:25
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для кацапов это должна быть важная провокация.
козлины явно хотели обвинить нас в применении авиации и как бы в ответ сами начать применять авиацию.
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23.02.2022 20:49 Відповісти
полонених не брати!
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23.02.2022 21:00 Відповісти
Найкращий казус Беллі : хай застрелять бацьку чи )(уйла, а поряд залишать візитку Яроша. ))
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23.02.2022 21:17 Відповісти
какое су24?? Это снята в походном положении новейшая модификация су57 поколения 5++ с выдвигающимися крыльями и прочим оперением, управляется ии и совершенно не заметен на радарах, если их не включать. Сайвиндеры на подлете сбивает силой шахматной мысли
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23.02.2022 21:23 Відповісти
як воно заiiбало.
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23.02.2022 21:39 Відповісти
Это новейшее вооружение **********.
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23.02.2022 21:59 Відповісти
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