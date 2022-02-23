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"Краматорськ, Бахмут - це Україна": на Донеччині влаштували патріотичні мітинги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
23 лютого на Донеччині у Краматорську та Бахмуті влаштували патріотичні акції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Суспільне".
23 лютого на Донеччині, у м. Краматорськ, що розташований за кілька кілометрів від окупованої території, розпочалася акція "Краматорськ - це Україна". На мітингу багато державних прапорів та лунає українська музика.
"Ми налякані. Ми не хочемо жити в ДНР, але ми нікуди не йдемо".
У Бахмуті біля ДК "Мартинова Є." розпочалася подібна акція "Бахмут - це Україна", там розгорнули державний стяг.
Топ коментарі
+26 aleks kyb
показати весь коментар23.02.2022 19:56
+22 Александр d30dc4a6
показати весь коментар23.02.2022 20:13
+21 Бандерівець
показати весь коментар23.02.2022 19:46
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путиным*****... дебиладилетанта" а не злой умысел...я его не оправдываю просто факты говорят о том что Зеленский всё таки не предатель(слава Господу!) - по факту он просто популист и ничего более...но это не гарантия что в его окружении нету предателя...
это все - ЗЕличка !
Что произошло потом, мы все знаем.
московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
Не хочуть люди жить в ордле парашi. Та мати за президента плешивого старого iдiота!