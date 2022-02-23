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"Краматорськ, Бахмут - це Україна": на Донеччині влаштували патріотичні мітинги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

23 лютого на Донеччині у Краматорську та Бахмуті влаштували патріотичні акції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Суспільне".

23 лютого на Донеччині, у м. Краматорськ, що розташований за кілька кілометрів від окупованої території, розпочалася акція "Краматорськ - це Україна". На мітингу багато державних прапорів та лунає українська музика.

"Ми налякані. Ми не хочемо жити в ДНР, але ми нікуди не йдемо".

Краматорськ, Бахмут - це Україна: на Донеччині влаштували патріотичні мітинги 01

Краматорськ, Бахмут - це Україна: на Донеччині влаштували патріотичні мітинги 02

Читайте також: Окупанти обстріляли дитсадок в Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бахмуті біля ДК "Мартинова Є." розпочалася подібна акція "Бахмут - це Україна", там розгорнули державний стяг.

Краматорськ, Бахмут - це Україна: на Донеччині влаштували патріотичні мітинги 03

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Топ коментарі
+26
Щоб не попасти на подвал потрібно вбивати тих хто прийде тягти в подвал.
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23.02.2022 19:56
+22
Это Донецк 5-го марта 2014 митинг "Донецк - это Украина"
Что произошло потом, мы все знаем.
московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
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23.02.2022 20:13
+21
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23.02.2022 19:46
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23.02.2022 19:46 Відповісти
Так тут в комментах одну панику и сеют, то им президент не такой потому-что оборонный бюджет в три раза вырос с 19-го года! То не тогда сказал, а то не тогда сделал. И всё такое. Мы именно сейчас должны отбросить всё порохоботство и ЗЕобиды всякие, объединится, и победить! Украина переможе!!!!
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23.02.2022 20:26 Відповісти
Кто ж спорит надо...но очень трудно...но трудно отказатся от критики - когда Президент(да честно выбранный) несёт ахинею...про ЯО, Миллиард деревьев и корабли для нашего флота...и не забывайте приказ Верховного Главнокомандующего выполняют как ЗеБоты так и порохоботы....просто порохобот вздохнёт тяжело перед...в итоге мы получили того же Пороха только Лайт...демо версию потому что риторика одна и та же сейчас но мы просто получили -3 года...пока он осознавал ****** ситуации с путиным *****...
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23.02.2022 20:45 Відповісти
Где-то с вами согласен, но сегодня это на десятом месте. Не время менять власть, ибо это будет конец! Маємо те що маємо! А в Мюнхене Зе зажёг! моё мнение!
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23.02.2022 21:00 Відповісти
власти и так нет - что толку от перепуганного крота зеленского с его кацапским окружением
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23.02.2022 22:20 Відповісти
запомните раз и на всегда зеленский никаую ахинею не несет - оно дейтсвует четко по методичкам кремля для саботажа что посорить Запад и Украину
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23.02.2022 22:23 Відповісти
Я бы согласился ещё 10 дней назад...но сейчас это утверждение уже 100% неверное(спасибо за закрытие кейса с минскими соглашениями)...хотел бы уже давно сделал...и намеренно совершать такие ошибки и говорить такую чушь - невозможно) Это именно что "эффект дебила дилетанта" а не злой умысел...я его не оправдываю просто факты говорят о том что Зеленский всё таки не предатель(слава Господу!) - по факту он просто популист и ничего более...но это не гарантия что в его окружении нету предателя...
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23.02.2022 22:43 Відповісти
Йому від грудня вже світ кричав, а він шо? Буковель.Чмо кончене, а не президент.
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23.02.2022 20:57 Відповісти
Головна небезпека - це паніка! Що незрозумілого? Влада робила те що мала робити. Але нажаль Вас не попередили!
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23.02.2022 21:08 Відповісти
если мы называем чмо - чмом, это не паника, а объективная оценка ситуации. Этот кризис нужно пережить с Зелей, а потом пусть бродит лесом
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23.02.2022 21:27 Відповісти
тебе из Чехии виднее, или ты без VPN боишся постить, чтоб вовремя переобуться?
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23.02.2022 21:36 Відповісти
о, лапоть нарисовался с украинским VPN. Раньше то вы в Ольгино были, а где теперь?
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23.02.2022 22:36 Відповісти
А ти сходи з військовими поспілкуйся, багато чого нового дізнаєшся про зеленого презідєнта який 3роки тупо забивав на ЗСУ закопуючи десятки млрдів грн. у асфальт та на ідіотські ковідні книжки. 10300 зарплатня рядового у ЗСУ, ти за такі кошти залізеш у танк або кулеметником підеш? або до арт. бригади на 3роки? Розхріначили мільрди на дороги в нікуди, навіть з ковідного фонду витрясли, і сидять тут розповідають про бюджети і 19рік.
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23.02.2022 20:59 Відповісти
Ну дороги огонь, если что. И с военным я общался, правда три месяца назад. Но дело не в этом, не нужно раскачивать лодку, а то нам гаплык. Победим, будем критиковать
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23.02.2022 21:05 Відповісти
Ну дороги огонь, если что... при опущенной армии
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23.02.2022 22:10 Відповісти
"опущенной" начиная с зарплат, производства вооружения и заканчивая генералами, добровольцами и волонтерами в тюрьмах !

это все - ЗЕличка !
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23.02.2022 22:11 Відповісти
Бандитам в розыске лица матируют тут людей зачем показывать?если придут орки их всех на подвал отправят
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23.02.2022 19:47 Відповісти
Щоб не попасти на подвал потрібно вбивати тих хто прийде тягти в подвал.
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23.02.2022 19:56 Відповісти
Не сцы, как придут, так и уйдут вперёд ногами.
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23.02.2022 19:57 Відповісти
Не ховатись і вмирати з Україну, а вбивати ворогів України!
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23.02.2022 20:15 Відповісти
За нами ПРАВДА, влада кремлівських тоталітарних злочинців буде повалена.
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23.02.2022 19:53 Відповісти
У 2014 у Донецьку теж були патріотичні мітинги.
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23.02.2022 20:00 Відповісти
Это Донецк 5-го марта 2014 митинг "Донецк - это Украина"
Что произошло потом, мы все знаем.
московской орде плевать на людей, и наших, и своих. Их сатанинская цель - власть любой ценой.
Орду надо уничтожать, уговоры и митинги, их не отгонят - Москва слезам не верит!
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23.02.2022 20:13 Відповісти
В каждом дворе должен стоять миномет с пару ящиков мин а из каждого окна должно торчать дуло винтовки. А одними флагами и желаниеми мира мокшанскую орду не остановишь
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23.02.2022 20:15 Відповісти
все так но зеля и его посипаки лучше сдадут страну чем раздадут оружие народу... а вдруг против них повернут...
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23.02.2022 20:23 Відповісти
а шо, без оружия нельзя повернуть?
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23.02.2022 20:55 Відповісти
Если ВСУ "не поддается на провокации" и ждет, когда Топаз даст команду, то конечно местных надо вооружить. Уж они-то будут свои дома защищать от всякого сброда.
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23.02.2022 20:21 Відповісти
Мешканці цих міст самі повинні стати на захист своєї землі і не допустити рашинську наволоч. Люди побачили, що зроблено з містами, в яких зараз днр, це міста -привиди. Потрібно допомогти нашій армії. Удачі краматорцям і бахмутчанам та і іншим містам. Це -УКРАЇНА а Ви тут господарі.
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23.02.2022 20:27 Відповісти
Каким образом? Там у половины братья, отцы с другой стороны воюют. Если они в окна что и будут выставлять то караваи и соль.
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23.02.2022 20:31 Відповісти
Думаю, що більшість там не захоче в днр, в мене родичка переїхала з днр в Краматорськ і більше не хоче в диру, хоча спочатку було навпаки
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23.02.2022 20:37 Відповісти
Дякую, брати та сестри! Слава Украiнi! Героям слава! Смерть ворогам!
Не хочуть люди жить в ордле парашi. Та мати за президента плешивого старого iдiота!
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23.02.2022 20:30 Відповісти
Такие митинги нужны по всей Украине, чтоб в рф видели наш настрой!
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23.02.2022 20:30 Відповісти
Їм пох
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23.02.2022 20:59 Відповісти
Їбаште хлопці!
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23.02.2022 20:30 Відповісти
Не вірю цим ватошним містам,там прапор знизу триколорний!
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23.02.2022 21:06 Відповісти
 
 