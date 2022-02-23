Літак доставив допомогу від Латвії: боєприпаси та ПЗРК Stinger, - Резніков. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В Україну літаком прибула партія військової допомога з Латвії, у тому числі ПЗРК Stinger.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок – Stingers! Дякуємо, наші близькі друзі та партнериІ, Звичайно, персональна подяка Міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу та нашим посольствам!", - написав Резніков у фейсбуці.
"Увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборонних спроможностей України", - додав він.
"23 лютого, в Україну з Латвії доставлені зенітно-ракетні комплекси "Стінгер". Stinger — це випробувана в бою високоефективна і точна індивідуальна система протиповітряної оборони. Його використовують Національні Збройні Сили та багато наших союзників. Мета подарунка – посилення протиповітряної оборони Збройних сил України у разі ескалації російської військової агресії", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине!
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.
Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.
«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).
На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).
Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.
Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.
Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).
І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.
Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
Если бы не было этой оккупации со стороны варварского СССР все эти балтийские страны имели бы уровень процветания как в Финляндии и в Швеции.
Так что, балтийцы хорошо знают и понимают, что грозит Украине в случае московской агрессии.
Нагадую - у Юлії протези замість кульшових суглобів. Вона їде рятувати наших поранених.
Прошу допомогти.
https://www.facebook.com/julia.paevska
але ж так не хватає цього саме на фронті (скоріш їх туди везіть..а не на склади)...
(я це мав на увазі)
Prāta Vētra отменила концерты в России. Артис Пабрикс предложил им выступать в Косово
https://youtu.be/DnmDuF0G1CI?t=10
https://youtu.be/DnmDuF0G1CI?t=715