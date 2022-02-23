Німецьке видання Bild замінило рекламу "Газпрому" на формі футболістів слоганом "Свободу Україні". ФОТО

Таким чином видання висловило солідарність із Україною на фоні посилення російської агресії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "24 канал".

"Газпром" є генеральним спонсором футбольного клубу "Шальке". У виданні повідомили, що тепер замість реклами російського газового монополіста на формі футболістів буде напис "Свободу Україні".

"Важко прийняти, що ми маємо дивитися рекламу "Газпрому" по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. М'яч котиться, карбованець котиться - а тепер котяться і танки. Тріада жахів Диктатори використовують спорт як гарне тло для своїх брудних справ – і не тільки після Олімпіади в Пекіні. Футбольний світ не може залишатися байдужим, допоки Путін готує війну", – заявили в редакції Bild.



