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Газпром (902) Німеччина (4521) реклама (156) футбол (1302)

Німецьке видання Bild замінило рекламу "Газпрому" на формі футболістів слоганом "Свободу Україні". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Таким чином видання висловило солідарність із Україною на фоні посилення російської агресії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "24 канал".

"Газпром" є генеральним спонсором футбольного клубу "Шальке". У виданні повідомили, що тепер замість реклами російського газового монополіста на формі футболістів буде напис "Свободу Україні".

"Важко прийняти, що ми маємо дивитися рекламу "Газпрому" по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. М'яч котиться, карбованець котиться - а тепер котяться і танки. Тріада жахів Диктатори використовують спорт як гарне тло для своїх брудних справ – і не тільки після Олімпіади в Пекіні. Футбольний світ не може залишатися байдужим, допоки Путін готує війну", – заявили в редакції Bild.

Німецьке видання Bild замінило рекламу Газпрому на формі футболістів слоганом Свободу Україні 01
Німецьке видання Bild замінило рекламу Газпрому на формі футболістів слоганом Свободу Україні 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+64
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23.02.2022 21:51
+53
⚡️Міністр закордонних справ України, пан Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням про «закриття повітряного простору над Україною». https://t.me/informnapalm/3443
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23.02.2022 21:51
+37
Воно то так,але краще пізно ніж ніколи.
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23.02.2022 22:03
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Запізно німці, запізно вам...
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23.02.2022 21:50 Відповісти
Воно то так,але краще пізно ніж ніколи.
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23.02.2022 22:03 Відповісти
слышь вы когда визы введете против кацапов или перестанете голосовть за кремлевские партии? кому вы предьявы кидаете? это вам ********
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23.02.2022 22:26 Відповісти
Прикуси своє "слиш". Ти от тут до чого?
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23.02.2022 22:29 Відповісти
а какое ты имеешь право предьявлять претензии чужой стране если вы сами не выполняете того что требует от других
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23.02.2022 22:31 Відповісти
Німеччина безпосередньо на рівні керівництва країн втручалася у політику України стосовно її політики деокупації своєї землі від загарбника. Висловлювались занепокоєння під будівництво газопровідів від мокшанців та постачання під мутними схемами на окуповані території санкційного обладнання та виробів подвійного призначення свого виробництва. Скільки вже часу Шредер на посаді у газпромі? А от тепер запізно.

Ще раз тебе ботощілинка під проксі питаю, ті тут якою радістю до України?

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23.02.2022 22:39 Відповісти
Пора пришла исключать Помойку изо всех чемпионтов, не только по футболу, но и по всем видам спорта. Олимпиады и т.д.
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23.02.2022 22:41 Відповісти
Круто!
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23.02.2022 21:50 Відповісти
Треба було ще додати "Смерть *****".
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23.02.2022 21:52 Відповісти
москалів на швабру!
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23.02.2022 21:56 Відповісти
⚡️Міністр закордонних справ України, пан Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням про «закриття повітряного простору над Україною». https://t.me/informnapalm/3443
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Просто цікаво - чому не Рєзніков?
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23.02.2022 21:56 Відповісти
Ну що може зробити адвокат? Базікати і захищати підсудних.
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23.02.2022 22:03 Відповісти
потому-что резник ************ дЕрмака - а Кулеба вроде более самостоятельный
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23.02.2022 22:28 Відповісти
НАТО откажет это понятно..а жаль..Если бы согласились то нашей Армии было бы на много легче..
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23.02.2022 22:48 Відповісти
Не факт. Над Косово небо вони не лише закрили, але й роздовбали своєю авіацією кацапських братушек сербів. Попри страшенний ґвалт самих кацапів. Зрозумійте, на Заході жителі ситих країн дуже чутливі до кадрів, де авіація фігачить по великих містах. Сирію тут згадувати недоречно. Бо у Сирії все-таки справді була громадянська війна, Асад був легітимним президентом і арабський світ Європу цікавить мало. А от коли серби застосували авіацію проти косоварів, то європейський обиватель вимагав від власних урядів це припинити. Але тут ще необхідно розуміти, що якраз кацапські літуни не є аж такою загрозою. З ними досить успішно може боротися наша ПВО. Вкрай небезпечними і руйнуючими є кацапські ракети. Бо засобів їх перехоплення в України немає. А установки можуть міститися на кацапські території. Звісно, що по них ніхто удари наносити не буде. І ось це погано.
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23.02.2022 23:06 Відповісти
Люто плюсую!...
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Засчитано...
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23.02.2022 21:51 Відповісти
а чи змінить сам клуб рекламу газпуку?
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Это другое!😁
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23.02.2022 21:52 Відповісти
Вот это правильно, парашу должны троллить везде и всюду!
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23.02.2022 21:51 Відповісти
а на спине слова песни о ***** ))
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23.02.2022 21:51 Відповісти
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23.02.2022 21:51 Відповісти
в эпицентре джавелинов жарятся буряты ))
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23.02.2022 21:53 Відповісти
Клас!
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23.02.2022 21:53 Відповісти
за Епіцентр не скажу , але в АТБ знижки..( не більше 6 одиниць в одні руки правда)
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23.02.2022 21:57 Відповісти
от не брешіть ! не більш ніж 5 одиниць ! )))))))))))
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23.02.2022 22:31 Відповісти
Батько наказав купляти......а Батько наш Банд....!))))
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Так , при одноразовій купівлі більше трьох - дисконтна знижка і безкоштовні курси по використанню )) Крім того як акція - до кожної ракети по два ошийники із цепом для кацапських рабів )) Питав чого не три - кажуть що як мінімум один бурят із екіпажу - жарений , не хочуть щоб утворився неліквід ))
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Джавелины будут продать с нагрузкой, сборник концертов 95 квартала
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23.02.2022 22:48 Відповісти
Навіть так... Ну пиво нічо так німецьке...
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23.02.2022 21:52 Відповісти
чеське краще
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23.02.2022 21:53 Відповісти
Спасибі і на цьому ...
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23.02.2022 21:54 Відповісти
не слава Україні а СВОБОДУ УКРАЇНІ...але всерівно дуже приємно!!!!Dankeschön!!!Endlich!!!
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Dankeschön будет только по факту оказания нам военной помощи, а пока пнх двуличные !
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23.02.2022 22:02 Відповісти
даун ватный Бильд всегда поддерживал Украину так что ПНХ троль кацапский
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23.02.2022 22:35 Відповісти
Ай, молодці!...
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Зброю давайте!
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23.02.2022 21:54 Відповісти
Обратите внимание, день независимости Украины 24 августа, день вторжения орков судя по всему -- 24 февраля, то есть упырь выбрал то же число как некая антидата, то есть дата демонтажа украинской независимости, с разницей в полгода. Итак - вторжение полномасштабное орков ожидается ночью 24 февраля
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23.02.2022 21:55 Відповісти
Там написано "Свободу Україні!".
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23.02.2022 21:56 Відповісти
Немчура, рисунки на футболках не убивают, а нам именно убивать надо !!!
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23.02.2022 22:00 Відповісти
А що на твою думку мало б зробити німецьке видання Bild? Ну та що б не пук в воду?
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23.02.2022 22:09 Відповісти
это тролли кацапские бесятся что их немецкая пресса насилует
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23.02.2022 22:39 Відповісти
крутіше ніж автосалон ру.лайна з рекламой і логотипами по 10м на Лісовій(((
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23.02.2022 22:06 Відповісти
freiheit вообще то это свобода, дятлы
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23.02.2022 22:08 Відповісти
Через 2-3 дні це може бути такою хернею ....малюночки вони змінюють.....вкотре згадую "Не дивіться наверх"
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23.02.2022 22:21 Відповісти
это ты херня кацапская
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23.02.2022 22:40 Відповісти
переобулись гниды
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23.02.2022 22:28 Відповісти
даук ватный Бильд всегда был против кацапов
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23.02.2022 22:41 Відповісти
гнида ты сам!!тебе как имногим 73%-м сейчас и сразу! севпоток не закрывали плохо,закрыли оказывается ещё хуже!!аха!! до боли знакомо: а маловато будет!!
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23.02.2022 23:33 Відповісти
Та пішов ти....його взагалі не треба було будувати..викохали монстра путлера разом з Меркель
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23.02.2022 23:44 Відповісти
Газмясу це не сподобається.
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23.02.2022 22:34 Відповісти
ГЛАВЫ ЛДНР ПОПРОСИЛИ ХУТИНА ПОМОЧЬ В ОТРАЖЕНИИ АГРЕССИИ ВСУ
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23.02.2022 22:52 Відповісти
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23.02.2022 23:05 Відповісти
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23.02.2022 23:28 Відповісти
Дюссельдорф штадтканцелярия нордрейнвестфалии
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23.02.2022 23:29 Відповісти
Give me the gun!
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24.02.2022 00:00 Відповісти
У немцев просто талант по выращиванию фюреров
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24.02.2022 00:05 Відповісти
Так освобождают. Все как заказывали
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24.02.2022 11:19 Відповісти
А что слабо ************ пизжоту вылучить из чемпионата?
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24.02.2022 23:30 Відповісти
 
 