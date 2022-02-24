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"Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета": у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж Війна в Україні

В Голосіївському районі збили російський безпілотник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko

"Київ Васильківська вулиця, 20.. Чи то безпілотника залишки, чи то крилатої ракети. У будь-якому випадку привіт від Путіна", - йдеться у повідомленні.

Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 01
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 02
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 03
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 04
Чи то залишки безпілотника, чи то крилата ракета: у Голосіївському районі Києва збили російський літальний апарат 05
Фото: телеграм

Як повідомляє "Наш Киев", у ДСНС повідомили, що від вибуху на вулиці Васильківської, 3 пострадали житлові будівлі, торгові майданчики та бігборд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві зафіксована повітряна загроза, - КМДА

Також відомо про ще один збитий безпілотник в Оболонському районі на вулиці Дніпроводській.
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Топ коментарі
+40
Кияни, переходьте терміново на українську мову. Досить набавились з "русским миром"
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24.02.2022 08:03
+19
Нехай кияни покажуть приклад. Інші також. Пишемо коментарі українською
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24.02.2022 08:06
+11
Тільки Кияни ??? А інши ???
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24.02.2022 08:04
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а может это ракета, которую пускали по беспилотнику?
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24.02.2022 08:02 Відповісти
Сруський мир прийшов
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24.02.2022 08:36 Відповісти
Часть ракеты
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24.02.2022 08:02 Відповісти
Відсік двигуна з соплом Що за "залізяка" - не знаю - я не ракетчик Але на російський "Калібр" чи на нашу зенітну С-125 не схоже
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24.02.2022 08:17 Відповісти
Похожа на с 200 зенитная
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24.02.2022 08:22 Відповісти
Я вже уточнив (звірився з Вікі) Глянь нижче!
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24.02.2022 08:38 Відповісти
Кияни, переходьте терміново на українську мову. Досить набавились з "русским миром"
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24.02.2022 08:03 Відповісти
Тільки Кияни ??? А інши ???
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24.02.2022 08:04 Відповісти
Нехай кияни покажуть приклад. Інші також. Пишемо коментарі українською
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24.02.2022 08:06 Відповісти
Сколько таким как ты платят в кремле что бы вы сеяли раздор среди украинцев? Может будете ещё указывать на каком языке нужно родину защищать или Господу молиться? У вас комплекс - второго сорта! Если и разделять , то на праведных и неправедных, на добро и зло. Все кто пытается разделить Украину на языки является пособником кремля
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14.03.2022 11:57 Відповісти
Владимир Романов 7294457f - "Иди ***** рашеншвайнен"!
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15.03.2022 13:03 Відповісти
Беспілотник Туполєва, ще радянський мотлох.
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24.02.2022 08:09 Відповісти
Розвідка з метою виявлення системи ПРО та ПВО?
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24.02.2022 08:30 Відповісти
Схоже на ракету Х-31.
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24.02.2022 08:11 Відповісти
Это ракета ПВО С-200 Ангара/Вега/Дубна ....
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Твой комент не читают и продолжают бред писать эксперт
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24.02.2022 08:24 Відповісти
Цікава штука - у нас на озброєнні таких нема! Зняті давно Вікіпедія пише що с-200 уже й утилізовані В БРСР таких комплексів теж нема Найближче - тільки в Росії Невже кацапня вирішила таким старим хламом "полякать"? Дивився ТТХ - макс дальність польоту - 300 км Від кордону з Брянщиною до Києва десь близько 200 км Запустили не для удару а для сіяння паніки у Києві!
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24.02.2022 08:36 Відповісти
Я бы с тобой согласился, если бы не смотрел на остатки с растояния пару метров. В ТТХ ракеты 5В28 написан диаметр второй ступени 750мм, что хорошо согласуется с моей старческой деменцией, я этот комплекс живьем видел 35 лет назад. Там были большие ракеты Но то, что напротив моего дома полдня лежало, изначально имело диаметр 300-400мм. Да и бабах был не такой уж сильный. В С-200 боевая часть была пару сотен килограмм, от их взрыва стекла бы во всех домах вокруг на сотню метров все не просто разбились, а повлетали бы в квартиры осколками. Но на самом деле даже в ближайшем доме почти все окна уцелели. По моему опыту общения со взрывчатыми материалами, взрыв был килограмм пять тротилового эквивалента.
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24.02.2022 12:41 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:16 Відповісти
Казала моя бабуся в далеких 60-х роках. Кацап -ВОРОГ. Знав все життя і дітей так виховував
Родичка звонила з росії, матюкається і проклинає фуйла
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24.02.2022 08:22 Відповісти
Самолет-мишень. Используется для тренировки расчетов ЗРК или для обнаружения расчетов по выстрелам этой мишени.
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24.02.2022 08:18 Відповісти
На такое даже жалко тратить ракету
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24.02.2022 08:19 Відповісти
Так вбий кацапа, щоб він,

А не ти на землі лежав,

Не в твоєму будинку щоб стогін,

А в його по мертвим стоял.

Так бажав він, його провина, -

Нехай горить його хата, а не твоя,

І нехай не твоя дружина,

А його нехай буде вдовою.

Хай ісплачется не твоя,

А його народивша мати,

Не твоя, а його родина

Даремно нехай буде чекати.

Так убий жеж хоч одного!

Так убий жеж його швидше!

СКІЛЬКІ РАЗІВ ПОБАЧИШ ЙОГО
СТІЛЬКИ РАЗІВ ЙОГО І УБИЙ!
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24.02.2022 15:01 Відповісти
Зад більш схожий на сопло турбореактивного двигуна. Це мабуть ракета мішень - рашковани пустили щоб вскрити нашу ПВО
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24.02.2022 16:20 Відповісти
 
 