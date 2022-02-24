Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог атакує не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в тилу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Відбувся обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+51 Підлога Маккартні
показати весь коментар24.02.2022 09:45
+26 Vitaliy Burg
показати весь коментар24.02.2022 09:46
+16 Aleksey NotBad
показати весь коментар24.02.2022 09:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Русский=*****. Априори.
чего не скажешь про кацаполеты - такими темпами они у них закончатся через пару недель
Сообщается, что российская армия из Крыма начала входить в Генический район Херсонской области Украины.
https://twitter.com/Caucasuswar/status/1496751633388261378?cxt=HHwWhMC-kcbrw8UpAAAA
И нам ответил Сатана: «Где русский - там всегда война».