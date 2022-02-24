Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області. ФОТОрепортаж

Ворог атакує не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в тилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Відбувся обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння", - йдеться у повідомленні.











Також читайте: Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки