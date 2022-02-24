УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16098 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
64 845 48
армія РФ (13463) війна (56332) Держприкордонслужба (4332) МВС (2877) Росія (47179)

Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог атакує не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в тилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Відбувся обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області 01
Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області 02
Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області 03
Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області 04
Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області 05

Також читайте: Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+51
Когда пойдем в контр-атаку, то на территории росии и беларуси нужно резать всех подряд, несмотря на пол и возраст!!!
показати весь коментар
24.02.2022 09:45
+26
Это те, которые орали про то, что самые миролюбивые...

Русский=*****. Априори.
показати весь коментар
24.02.2022 09:46
+16
Они просто не управляемыми ракетами стреляют, куда попадут им не важно, это же орки
показати весь коментар
24.02.2022 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они просто не управляемыми ракетами стреляют, куда попадут им не важно, это же орки
показати весь коментар
24.02.2022 09:45 Відповісти
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё. Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
показати весь коментар
24.02.2022 09:57 Відповісти
Когда пойдем в контр-атаку, то на территории росии и беларуси нужно резать всех подряд, несмотря на пол и возраст!!!
показати весь коментар
24.02.2022 09:45 Відповісти
Да , и бульбаши тоже отгребут , Лука поставил РБ в один ряд с агрессором РФ. Не обижайтесь , но ваших военньіх будут убивать . 🇺🇦
показати весь коментар
24.02.2022 09:58 Відповісти
**************- бульбашей отстреливать без сожаления.
показати весь коментар
24.02.2022 10:01 Відповісти
Что за чушь несешь.Спокойно,имоции в сторону.
показати весь коментар
24.02.2022 10:03 Відповісти
Это те, которые орали про то, что самые миролюбивые...

Русский=*****. Априори.
показати весь коментар
24.02.2022 09:46 Відповісти
МОЖ ХВАТИТ ****"ТЬ , ЭТО ТОК НА РУКУ КОЗЛОМОРДЫМ, СЕЙЧАС ТОК ВМЕСТЕ , НИКАКИХ РАЗНОГЛАСИ
показати весь коментар
24.02.2022 09:52 Відповісти
зараз працюєш на московію
показати весь коментар
24.02.2022 10:01 Відповісти
Я працюю тількі на Україну, ЗСУ та Тероборону.
показати весь коментар
02.04.2022 09:02 Відповісти
Зараз це недоречно. Розбір потрібно робити потім.
показати весь коментар
24.02.2022 10:18 Відповісти
Головне шоб потім не забули, як після 2014 року.
показати весь коментар
02.04.2022 09:01 Відповісти
Дипломатичні стосунки все ще існують? Не кажу вже про тотальну заборону перетину кордонів для громадян московщини та бєларуссіі?
показати весь коментар
24.02.2022 09:48 Відповісти
А можно уже сейчас бомбить рашу беспилотниками , чтобы их население было в панике ??
показати весь коментар
24.02.2022 09:48 Відповісти
ЧТОБ ОПРОВДАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ НА УКРАИНУ?
показати весь коментар
24.02.2022 09:53 Відповісти
ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
показати весь коментар
24.02.2022 11:49 Відповісти
все беспилотники в целости и сохранности, как и все до одного военные самолеты Украины

чего не скажешь про кацаполеты - такими темпами они у них закончатся через пару недель
показати весь коментар
24.02.2022 11:50 Відповісти
The Russian Army from Crimea has reportedly began to enter the Heniches'k district of Kherson Oblast of Ukraine.

Сообщается, что российская армия из Крыма начала входить в Генический район Херсонской области Украины.

https://twitter.com/Caucasuswar/status/1496751633388261378?cxt=HHwWhMC-kcbrw8UpAAAA
показати весь коментар
24.02.2022 09:50 Відповісти
Розбомбить міст кримський. По новостям бачила з криму шурує техніка перетинає кордон чому наші не іх не *******
показати весь коментар
24.02.2022 09:54 Відповісти
А это ты о чем? Поподробнее будь ласка.
показати весь коментар
24.02.2022 10:04 Відповісти
Точкой У можно достать, авиацией.
показати весь коментар
24.02.2022 10:03 Відповісти
Бомбить надо сейчас перешеек из Крыма, а не мост. А придурку Нелоху срочно менять голову ВР и самому подавать в отставку, этот дебил окончательно утопит страну.
показати весь коментар
24.02.2022 10:48 Відповісти
Смерть российско-фашистким оккупантам!
показати весь коментар
24.02.2022 09:56 Відповісти
А наш гидрант уже больше не хочет в глаза мистеру ****** посмотреть?
показати весь коментар
24.02.2022 10:02 Відповісти
Увага! Пропоную негайно закінчити срачі .Порохоботи ,Зеботи,і іншу риторику залишити на потім.Прийде час і будемо розбиратися хто правий а хто ні.Зараз в України один ворог.Розумію що емоції переповнюють .Але ми будемо розумними.Вірю в український народ.Вірю ЗСУ. До ПЕРЕМОГИ.
показати весь коментар
24.02.2022 10:11 Відповісти
тебе еще надо разбираться кто свернул финансирование ракетных программ с 2019 года?
показати весь коментар
24.02.2022 11:52 Відповісти
kak i v 1945(tom) nuzni 2 bombi , nadejus u ameriki oni esho ostalis v zapase !!! smertj orkam !!!
показати весь коментар
24.02.2022 10:17 Відповісти
Якраз Росія і погрожує всьому світу ядерною зброєю, якщо НАТО заступиться за Україну.
показати весь коментар
24.02.2022 10:40 Відповісти
«Хотят ли русские войны?», - спросили мы у Сатаны,
И нам ответил Сатана: «Где русский - там всегда война».
показати весь коментар
24.02.2022 10:21 Відповісти
россия должна полностью прекратить свое существование, вместе со всеми российскими телезрителями. Им не место в цивилизованном мире, там земля должна по всей территории несколько дней тлеть после полной зачистки мира от рф
показати весь коментар
24.02.2022 10:24 Відповісти
Лукашвондеру 3/14зда...
показати весь коментар
24.02.2022 10:31 Відповісти
Россияне, вы подлые МРАЗИ и убийцы, Путин - *****! РоSSия должна захлебнуться гробами!
показати весь коментар
24.02.2022 10:59 Відповісти
zalko cto y yukrainy nietu atomni bombi bylo xot sotnia
показати весь коментар
24.02.2022 20:29 Відповісти
 
 