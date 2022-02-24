Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 лютого о 08:23 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"До місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв.м. Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців", - йдеться у повідомленні.
О 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.
Будь ласка, зачекайте...
показувати всіх загиблих!
«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», - сказал Лукашенко, предлагая организовать переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В натуре ********, вот как Бог свят.
Они действительно считают, что если Бубочка зачитает давно подписанную капитуляцию (текст сочинен Ермаком в Буковеле), то это что-то изменит.
ВСУ подотрется этой "капитуляцией" - и всех делов.
Они ненормальные, как сказал Немцов.