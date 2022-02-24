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Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

24 лютого о 08:23 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"До місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв.м. Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців", - йдеться у повідомленні.

О 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по передмістю Харкова некерованими ракетами "Смерч": інформація про жертви уточнюється. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 03

Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
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24.02.2022 11:11
+27
це требав показувати по телевізору. і всьому світу показувати.

показувати всіх загиблих!
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24.02.2022 11:10
+19
мрази кацапские,потом рассказывают что это украинские военные обстреливают мирных жителей,гореть в аду вам твари !
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24.02.2022 11:12
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це требав показувати по телевізору. і всьому світу показувати.

показувати всіх загиблих!
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24.02.2022 11:10 Відповісти
Усі лапнті покидьки-вбивці разом з ****...м горітимуть у пеклі...
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Гніди кацапські
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24.02.2022 11:11 Відповісти
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24.02.2022 11:11 Відповісти
мрази кацапские,потом рассказывают что это украинские военные обстреливают мирных жителей,гореть в аду вам твари !
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24.02.2022 11:12 Відповісти
Смерч такая дрянь, от которой спастись практически невозможно. На высоте 10-20 метров он раскрывает кассеты. Гори в аду путлер!
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24.02.2022 11:12 Відповісти
Вы не поверите моя "мать" и "сестра" радуется происходящему в Украини. Всегда когда приежал в деревню между нами были скандалы.
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24.02.2022 11:13 Відповісти
ТВАРИНИ!!!!!!!!!!
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24.02.2022 11:15 Відповісти
Борімося хлопці і скоро ********** відчепиться, бо якщо піднімемо руки, не буде ні мови, ні віри, ні армії, ні державності, ні прав, ні свободи. Буде бидло для тоталітарного режиму кремля.
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24.02.2022 11:16 Відповісти
В Луцьку підтвердили інформацію про бомбардування Луцького аеродрому. Внаслідок атаки пошкоджена злітна смуга та вежа військового зв'язку на території аеродрому. Фейком виявилась інформація про бомбардування телевежі.
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24.02.2022 11:16 Відповісти
А це вже дуже близько до кордонів НАТО.
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24.02.2022 11:18 Відповісти
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:19 Відповісти
Фашисти, нацисти і терористи 21 століття - болотна росія, дитина Золотої Орди, яка себе назвала Росією.
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24.02.2022 11:20 Відповісти
*****, ватники и тут будутрассказывать, что это ВСУ стреляют по мирному населению или дойдет до ****** тупорылых наконец-то???
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24.02.2022 11:20 Відповісти
Чугуев обстреляли неуправляемыми ракетами "Смерч", есть доказательства, и это военное преступление не имеющее срока давности. по иронии судьбы, там больше всего любителей "русского мира", вот он им и прислал весточку от себя.
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24.02.2022 11:22 Відповісти
Не исключено, что в результате ударов российских фашистов будут выведены из строя объекты энергоснабжения. Поэтому крайне необходимо, чтобы местные власти по городам и селам предусмотрели резервные источники питания (в первую очередь для систем связи, жизнеобеспечения, работы органов местного самоуправления и пр.), например, автономные электростанции для их использования на время проведения ремонтных работ.
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24.02.2022 11:24 Відповісти
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24.02.2022 11:25 Відповісти
Гореть вам в аду проклятые кацапы!!!!
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24.02.2022 11:25 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры между Украиной и Россией в Минске, сообщает БелТа.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», - сказал Лукашенко, предлагая организовать переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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24.02.2022 11:27 Відповісти
Нет, они точно ********.
В натуре ********, вот как Бог свят.

Они действительно считают, что если Бубочка зачитает давно подписанную капитуляцию (текст сочинен Ермаком в Буковеле), то это что-то изменит.

ВСУ подотрется этой "капитуляцией" - и всех делов.

Они ненормальные, как сказал Немцов.
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24.02.2022 11:32 Відповісти
 
 