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війна (56332) Київська область (3131) Нєбитов (168)

Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Поліція Київщини продовжує забезпечувати безпеку та правопорядок на території області

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, в ніч з 23 на 24 лютого на Київщині було пошкоджено ракетними пострілами понад 10 об’єктів, переважна більшість із яких – військові.

"По тривозі було піднято весь особовий склад, посилено блокпости на прикордонних територіях. Близько 4:30 до поліції надійшли перші повідомлення про ракетні обстріли на території області. За попередніми даними вибухи пролунали у Вільчі, Рагівці, Луговиках, Прип’яті, Борисполі, Нових Петрівцях, Броварах, Ольшаниці, Білій Церкві, Василькові, Плесецькому, Калинівці", - зазначив очільник поліції Київщини.

Нині поліція продовжує працювати в посиленому режимі. Буде збільшено кількість поліцейських патрулів для забезпечення безпеки на вулицях та допомоги громадянам.

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На території Київщини та всієї України введено військовий стан.

Поліція звертається до громадян: не наражайте себе на небезпеку. Тримайте при собі документи. Виконуйте усі розпорядження правоохоронців. У разі наявності інформації про підозрілих осіб, або військову техніку - повідомляйте правоохоронців.

Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 01
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 02
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 03
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 04
Ракетними обстрілами пошкоджено понад 10 об’єктів на Київщині, - Нєбитов 05
Фото: Нєбитов/фейсбук
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Топ коментарі
+7
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр, Кримом) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:46
+5
Рано делать выводы... то что ВСУ завалили 6 самолетов паРаши говорит о готовности давать отпор и нориальной работе ПВО. ВСУ респект, только бы им не мешали чиновники саботажники!!!
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24.02.2022 11:46
+4
Зеля же отменил ракетную программу. Єто и была бы наша ПВО.
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24.02.2022 11:44
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На фига показываете номерные знаки полиции? Блин! Думайте!!!!
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24.02.2022 11:35 Відповісти
Одне фото з вибухами і три з мусорами, Небітов піарится як завжди...Гидко дивитися..Номерні знаки це що секрет?
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24.02.2022 12:14 Відповісти
ППО не спрацювали, чи їх взагалі немає?
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24.02.2022 11:39 Відповісти
Зеля же отменил ракетную программу. Єто и была бы наша ПВО.
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24.02.2022 11:44 Відповісти
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр, Кримом) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 11:46 Відповісти
поздно уже, они вторглись
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24.02.2022 12:01 Відповісти
Заскочив з штабу сотні і сотні добровольців....отримують все що треба...
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24.02.2022 13:59 Відповісти
Рано делать выводы... то что ВСУ завалили 6 самолетов паРаши говорит о готовности давать отпор и нориальной работе ПВО. ВСУ респект, только бы им не мешали чиновники саботажники!!!
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24.02.2022 11:46 Відповісти
Вот говорил нафига вы выдаете даунбаситам и крысчанам украинские паспорта. Теперь какой смысл заглядывать в паспорт если он украинский?
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24.02.2022 11:52 Відповісти
Попросіть власника паспорта сказати " паляниця" - відразу все стане на свої місця ))
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24.02.2022 16:24 Відповісти
Почему бы не закрыть небо и сбивать всё что туда залетает?????
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24.02.2022 12:01 Відповісти
Небо не двері - та і у дверях іноді бувають протяги (((
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24.02.2022 16:24 Відповісти
Поки що це лише перші години вторгнення. Хоча наші командири і до цього мали би бути готові. Слабість ППО і ПРО прогнозована. Наземне вторгнення - тут їх сук завалимо штабелями. Росія в Україні "загрузне", як в Афганістані. Головне - не дати здійснити "бліц-кріг". І, щоб Зеленський не підписав капітуляцію - кацапи бомбьожками саме цього добиваються - "прінуждєнія к міру..."
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24.02.2022 12:09 Відповісти
 
 