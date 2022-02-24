На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні
На Сумщині до лікарні доставили перших поранених військовослужбовців Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Глухівська міська рада у фейсбуці.
Госпіталізували шістьох важкопоранених воїнів. Наразі їм потрібна кров.
"Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці", – йдеться у повідомленні.
Згодом повідомили, що уже більше сотні глухівчан прийшли до лікарні, щоб здавати кров.
"Перші донори були через 10 хвилин після прохання", – зазначають у міськраді.
Зазначимо, раніше директор мережі плазмацентрів "Біофарми" повідомила, що запасів крові на випадок необхідності у країні достатньо.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 12:06
+25 AlexBrentano
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+21 Андрей Саган
показати весь коментар24.02.2022 12:07
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Почему в Элисте?
А потому что как же иначе калмыцкий город ВДРУГ оказался в списке южно-российских городов, в которых закрыли аэропорты?