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На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

На Сумщині до лікарні доставили перших поранених військовослужбовців Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Глухівська міська рада у фейсбуці.

Госпіталізували шістьох важкопоранених воїнів. Наразі їм потрібна кров.

"Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці", – йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили, що уже більше сотні глухівчан прийшли до лікарні, щоб здавати кров.

"Перші донори були через 10 хвилин після прохання", – зазначають у міськраді.

Зазначимо, раніше директор мережі плазмацентрів "Біофарми" повідомила, що запасів крові на випадок необхідності у країні достатньо.

На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 01
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 02
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 03
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 04
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 05
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 06
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 07
На Сумщині госпіталізували перших поранених українських бійців. Сотні громадян прийшли до лікарні, щоб здати кров 08
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Топ коментарі
+30
Уся Україна-це ЗСУ...
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24.02.2022 12:06
+25
Слава воинам ! Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 12:06
+21
кацапы будут разбиты,уничтожены и унижены
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24.02.2022 12:07
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Уся Україна-це ЗСУ...
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24.02.2022 12:06 Відповісти
ЗСУ це вся УКРАЇНА!
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24.02.2022 12:25 Відповісти
Це точно!
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24.02.2022 18:26 Відповісти
Слава воинам ! Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 12:06 Відповісти
кацапы будут разбиты,уничтожены и унижены
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24.02.2022 12:07 Відповісти
Наш народ кацапам не здолати!!!
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24.02.2022 12:07 Відповісти
Ось так в важкий час єднається Україна, такий народ не здоланний!
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24.02.2022 12:08 Відповісти
Глухів обороняється, згоріла заправка . а в Путивлі прорвались ...
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24.02.2022 12:12 Відповісти
дякую за інфу.Про Путівль мені теж казав колега,в нього там родичі.
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24.02.2022 12:52 Відповісти
Сотні громадян стоять в чергах до банкоматів, аптек і продуктових магазинів. А....... ще на заправки ГСМ....
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24.02.2022 12:20 Відповісти
Кацап здохни!!!!
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24.02.2022 12:26 Відповісти
Счас вам в Элисте родная российская власть ядерный взрыв устроит, вы б готовились.
Почему в Элисте?
А потому что как же иначе калмыцкий город ВДРУГ оказался в списке южно-российских городов, в которых закрыли аэропорты?
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24.02.2022 12:35 Відповісти
неее. ну за кремлевское ***** сдохнуть - это великая четь!!!!
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24.02.2022 12:37 Відповісти
В Сумах в чергах,в транспорті,знайомі- всі в один голос кажуть:Путін-це Гітлєр!....
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24.02.2022 13:00 Відповісти
а в Миколаїві - що воно собі гадало,бліцкріг?! а х" вам
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Одесса.Кровь можно сдать до 60 лет,не ходите напрасно.Желательно не употреблять с утра молочку и жирную пищу,у кого была "боткина"предупреждать.Слава Украине.
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24.02.2022 17:12 Відповісти
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24.02.2022 20:35 Відповісти
А хто в курсі, наші Глухів тримають? Є хто з Глухова?
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27.02.2022 11:09 Відповісти
 
 