Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
22 людини загинуло внаслідок військового удару на військову частину у Липецькому, Подільського району Одеської області. УВАГА! Фото не рекомендується для перегляду особам, що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська ОДА у фейсбуці.
"18 загиблих в наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік , яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). На разі триває розбір завалів", - повідомили в ОДА.
Пізніше в Одеській ОДА повідомили, що рятувальниками завершено розбір завалів. Внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району загинуло 22 особи (11 чоловіків та 11 жінок) .
Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні.
Роботи по виявленню загиблих і поранених завершено.
Будь ласка, зачекайте...
боевой состав и военная техника уже наверняка выведена в район рассредоточения за городом.
они лупят ракетами по пустым в.ч., в которых остались каптерщики и писаря: именно поэтому среди погибших столько женщин.
RIP военным !
Героям Слава !
Липецьк
місце віддалене, здали 100%
в Одесі ще куча залишків русскогомира
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