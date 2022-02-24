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Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

22 людини загинуло внаслідок військового удару на військову частину у Липецькому, Подільського району Одеської області. УВАГА! Фото не рекомендується для перегляду особам, що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська ОДА у фейсбуці.

"18 загиблих в наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік , яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). На разі триває розбір завалів", - повідомили в ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі сталося ще кілька вибухів: Війська РФ б'ють по військових частинах

Пізніше в Одеській ОДА повідомили, що рятувальниками завершено розбір завалів. Внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району загинуло 22 особи (11 чоловіків та 11 жінок) .

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 чоловік, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні.

Роботи по виявленню загиблих і поранених завершено.

Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини 01
Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини 02
Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини 03
Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини 04
Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини 05
Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини 06

Війська РФ завдали удару по військовій частині у Липецькому: загинуло 22 людини 07
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Топ коментарі
+88
будьте прокляты, русские до 7-го колена, и чтоб ваши бабы только уродов рожали...
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24.02.2022 12:58
+76
Оскал русского мира....
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24.02.2022 12:54
+74
Бракує слів , від всього що творить кремлівський урод на нашій землі !
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24.02.2022 12:56
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Оскал русского мира....
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24.02.2022 12:54 Відповісти
рашкованские рукожопные кретины !!!

боевой состав и военная техника уже наверняка выведена в район рассредоточения за городом.
они лупят ракетами по пустым в.ч., в которых остались каптерщики и писаря: именно поэтому среди погибших столько женщин.

RIP военным !
Героям Слава !
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24.02.2022 13:08 Відповісти
Слава Україні!
Липецьк

місце віддалене, здали 100%

в Одесі ще куча залишків русскогомира
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Бракує слів , від всього що творить кремлівський урод на нашій землі !
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24.02.2022 12:56 Відповісти
походу Одесса - нерусский город.. да, мои маленькие малоросские фаны хйла..?
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24.02.2022 12:57 Відповісти
те що Одеса ватна - то був пропагандонській хід. Досить вже транслювати його
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24.02.2022 13:01 Відповісти
..дуже радий, що вата тане такими шаленими темпами.. от тільки "Севастополь з Донецьком" (моїм рідним Донецьком) не встигли порозумнішати..(
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24.02.2022 13:07 Відповісти
Похолу еврейский.
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24.02.2022 13:04 Відповісти
будьте прокляты, русские до 7-го колена, и чтоб ваши бабы только уродов рожали...
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24.02.2022 12:58 Відповісти
Вони вже давно тільки уроді рожають.
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24.02.2022 13:06 Відповісти
Круто
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24.02.2022 13:06 Відповісти
Вони і так одних виродків понароджували , хіба цього не видно ? Щоб вони всі безплідними стали , а всі какцапи - імпотентами !
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Будьте вы прокляты ,кацапы немытые!
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24.02.2022 12:58 Відповісти
В Харьковской обл. все нормально
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24.02.2022 13:08 Відповісти
Усі лапатнікі-вбивці разом з ****...м-горітимуть у пеклі...
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24.02.2022 12:58 Відповісти
Орки походу готують плацдарм щоб вдертися з Придністров'я. Інакше, навіщо їм бомбити села в тилу на краю географії далеко від заявлених цілей на Донбасі
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24.02.2022 12:59 Відповісти
Ofigetj, chto jeshco ljudi delajet v voinskih chastjah, oni zhe dovno dolzhni bitj gde to v neizvestnom meste
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Ну е- мое. Они до сих пор в части сидели все? Ну нужно же как то предвидеть бомбежку и рассредотачиваться маленькими групками по всем окрестностям. Наша сила только в мобильности и технологичности. А тактика Х***ла бить по скоплениям людей и желательно по наименее защищенным таким как детские садики, школы, больницы.
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Треш🤦
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24.02.2022 13:08 Відповісти
Судя по всему, это произошло рано утром.
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24.02.2022 16:09 Відповісти
5.30
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24.02.2022 16:29 Відповісти
russkije urody....
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24.02.2022 13:01 Відповісти
Це ще з самого ранку було( В 8 ранку вже була інформація про цю частину(
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24.02.2022 13:02 Відповісти
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24.02.2022 13:02 Відповісти
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24.02.2022 13:02 Відповісти
пленные твари полонені Військовослужбовці 91701 ямпільского мотострілкового полку
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24.02.2022 13:03 Відповісти
urod #2
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24.02.2022 13:08 Відповісти
не жалко этих отморозков, это пушечное мясо
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24.02.2022 13:09 Відповісти
urod #1
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24.02.2022 13:07 Відповісти
Повезло твари. Вообще-то их мочить надо. В сеть скидывать.Пусть мамаши плачут под кремлем.
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24.02.2022 13:10 Відповісти
Не по тому Липецьку били, ой, не по тому. Сподіваюся, той, інший, кацапський Липецьк буде теж знищений. Скоро.
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24.02.2022 13:02 Відповісти
Тепер у нас розвязані руки!
Пропоную зібрати дівізіон Вільхи і знищити кримській міст, як стратегічну артерію для наступу з Криму. Маємо право!
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24.02.2022 13:02 Відповісти
Дуже слушна пропозиція, міст має бути зірваний.
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Твари кацапские, гореть вам в аду!
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24.02.2022 13:03 Відповісти
Я никакой не специалист, мне непонятно: если уже несколько часов прицельно бьют по воинским частям, то нельзя ли их дислоцировать (просто-напросто сместить)?
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24.02.2022 13:03 Відповісти
вечная память погибшим!смерть российскому врагу!
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24.02.2022 13:04 Відповісти
Де москаль - там смерть!!!!!
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24.02.2022 13:06 Відповісти
Серп и молот - смерть и голод!
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24.02.2022 16:14 Відповісти
***...я думав по Ліпєцку
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24.02.2022 13:06 Відповісти
Х.уйло пакостит и нет прощение ни ему ни ватникам паРаши!!! Пол маской лицемерия "братья"!!!!!
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24.02.2022 13:07 Відповісти
Из Мозыря, с аэродрома Боков, вылетели 9 вертолетов МИ в направлении границы с Украиной, сообщает читатель.
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24.02.2022 13:08 Відповісти
Украінская пагранічная служба паведамляе, што расійскія войскі пайшлі на прарыў граніцы ў Кіеўскай вобласці

Вайсковая тэхніка зайшла праз пункт пропуску «Вільча» (пункт на мяжы з Беларуссю). Украінскія памежнікі і вайскойцы вядуць бой.

Аддзел пагранічнай службы «Млачыўка» на Жытоміршчыне быў абстраляны з «Градаў».
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24.02.2022 13:09 Відповісти
Давно известно. Дзянькуемо.
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24.02.2022 13:11 Відповісти
наши военные жалеют орков, подбивают только технику, а не рашистское пушечное мясо .. не надо их жалеть, оккупантов в Украину никто не звал
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24.02.2022 13:11 Відповісти
Где Стингеры?
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24.02.2022 13:23 Відповісти
Встаём ПЛЕЧОМ к ПЛЕЧУ ,нас не победить ,СЛАВА УКРАИНЕ !
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24.02.2022 13:12 Відповісти
Вы с ума сошли ? Зачем показывать тела ?
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24.02.2022 13:14 Відповісти
Чтобы напомнить, что такое "русский мир"
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24.02.2022 13:20 Відповісти
Щоби дійшло до тих, які голосують «па пріколу»…
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24.02.2022 14:04 Відповісти
Почему у них небыло Стингеров?
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24.02.2022 13:22 Відповісти
Звідкіля вони б'ють? З моря, чи з Придністров'я? Хоча, за теперішніх обставин, Придністров'я - цілком законна ціль.
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24.02.2022 13:25 Відповісти
Придністров'я треба було давно заблокувати наглухо, щоб ні туди, ні звідтіля нічого не в'ізджало й не виїзджало, ні ввозилося, ні вивозилося. Ні ЛЕП, ні газопроводів.
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24.02.2022 17:27 Відповісти
не брати кацапів в полон!!!!
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Глядя на карту, очевидно что по Одесской области стреляют с Приднестровья. Нужна полная блокада этого анклава вместе с Молдовой и поддержкой Румынии
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Це виборчий округ нардепа-мажоритарника Олексія Гончаренка
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24.02.2022 13:43 Відповісти
Боже бережи Україну і всіх захисників!!!!!!! Загинувшим Царство небесне, і вічна пам"ят!!!!!!!!
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24.02.2022 13:58 Відповісти
Суки кацапські…
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24.02.2022 14:03 Відповісти
Не треба показувати наших солдат у току виді. Це лише деморалізуe наш народ.
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24.02.2022 14:10 Відповісти
Царство небесное нашим защитникам. Но слышны лозунги не паникуйте все под контролем... Просто пи*дец.....
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24.02.2022 14:11 Відповісти
Старый хряк, бункерный параноик дед кабай прихваченный азиопской имперской проказой совсем слетел с катушек и пускает мордор в канализацию Истории.
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24.02.2022 15:52 Відповісти
Господи,упокій душі загиблих!!!!Будь прокляті путінські орки на віки вічних.
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24.02.2022 16:08 Відповісти
За це буде страшна помста проклятим окупантам! Герої не вмирають!
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24.02.2022 16:09 Відповісти
Будьте прокляті уйобкі рашенські до сьомого коліна.Я вас і на цьому і на тому світі давити у.
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24.02.2022 16:10 Відповісти
Усі лапатні вбивці на чолі з ****...м-горітимуть у пеклі...
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24.02.2022 16:10 Відповісти
Рашисты, путлеровцы убивают русскоговорящих в Украине! Бункерная крыса должна здохнуть!
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24.02.2022 16:11 Відповісти
Приберіть фото з вбитими !!!!
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24.02.2022 16:12 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим. Царство Небесне. Зневага і пекло кацапам!
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24.02.2022 16:13 Відповісти
Хто не загине на війні, буде сидіти у тюрьмі.
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24.02.2022 16:19 Відповісти
 
 