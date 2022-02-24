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обстріл (21024) Донецька область (5684) Кириленко Павло (866)

Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Російські війська здійснюють обстріл селища Нью-Йорк Бахмутського району з мінометів та великокаліберних кулеметів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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"На цей час (12:00) окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк з мінометів та великокаліберних кулеметів", - написав Кириленко у Facebook.

Також він повідомив, що російські війська з "Градів" обстріляли Новоселівку Другу Мирненської військово-цивільної адміністрації, унаслідок чого два будинки зруйновані, ще вісім пошкоджені.

"Поцілили росіяни і в будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління "КП "Компанія "Вода Донбасу" у селищі Новолуганському та у трубу газопостачання. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1961 року народження, його доставлено до Бахмутської лікарні", - додав Кириленко.

Наразі Новолуганське частково є без водо- та газопостачання.

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Крім того, наразі підтверджено інформацію про двох загиблих у селищі Покровському Маріупольського району. Там же пошкоджено житловий будинок.

Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 01
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 02
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 03
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 04
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів, - голова Донецької обладміністрації Кириленко 05
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Топ коментарі
+5
А когда их применять? Орки вырвались за Днепр на оперативный простор и в тыл нашей армии на востоке. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов. Асфальтом оказалось защищаться не возможно. Зелю мало расстрелять за измену.
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24.02.2022 14:01
+2
Я так посмотрю,до задницы те Байрактары,что покупались.Ниодин сегодня по кацапам не работал.А мишений,хоть задом жуй.
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24.02.2022 13:52
+1
Не нужно спешить - они сегодня их ждут, а у нас их мало.
Пусть обустроят где=то лагерь, привал. Вот тогда незаметно и ударить.
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24.02.2022 13:56
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Я так посмотрю,до задницы те Байрактары,что покупались.Ниодин сегодня по кацапам не работал.А мишений,хоть задом жуй.
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Не нужно спешить - они сегодня их ждут, а у нас их мало.
Пусть обустроят где=то лагерь, привал. Вот тогда незаметно и ударить.
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24.02.2022 13:56 Відповісти
А когда их применять? Орки вырвались за Днепр на оперативный простор и в тыл нашей армии на востоке. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов. Асфальтом оказалось защищаться не возможно. Зелю мало расстрелять за измену.
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24.02.2022 14:01 Відповісти
Призвіще своє скажи, чмо підолслане, щоб паніку сіяти.
Паніка буде у вас, коли почнете кричати:" стойте!, не стреляйте! мышебратья!"
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24.02.2022 14:26 Відповісти
Идиот, я просто говорю ПРАВДУ. Горькую, но правду о том, чего ждать людям. Люди должны получать достоверную информацию и быть готовы.

https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
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24.02.2022 14:32 Відповісти
Призвіще своє скажи, чи стрьомно? У мене своє -по паспорту.
І я нічого не боюся -у 85-86му відбоявся.
Шкода, здоров'я підводить -роки.
Але твоїх мишебратьєв буду бити і з вікна, якщо в моє місто доповзуть.
Бензин є, шкляні пляшки теж.
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24.02.2022 14:55 Відповісти
Попустись. И сбереги свою злость на орков. Я тебе не враг. Я просто даю правдивую инфу о реальной ситуации. Видео подтверждений валом в сети.
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24.02.2022 15:51 Відповісти
А призвіще своє ховаєш = от і вся правда.
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24.02.2022 16:28 Відповісти
Я могу назвать любое. Как и за Сергеем Осадчим может скрываться Вася Иванов. или Дима Тупиков. И что это меняет?
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24.02.2022 20:23 Відповісти
Ну накінець то зіткнулися з НАТО віч на віч!!
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24.02.2022 13:57 Відповісти
это название им особо ненавистно)
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24.02.2022 14:02 Відповісти
Байден! Нью-Йорк обстреливают! Е@ани Минитменом по Мацкве!
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24.02.2022 14:03 Відповісти
А що там з Каховською ГЕС, може місцеві щось знають?
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24.02.2022 14:17 Відповісти
https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
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24.02.2022 14:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UMlcW0Htzhg
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24.02.2022 14:37 Відповісти
Бачив це, але не знайшов жодного офіційного підтвердження. Тому і питав у людей звідти.
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24.02.2022 14:47 Відповісти
 
 