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Опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють фейкові новини про Україну. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Канали в Telegram поширюють фейкову інформацію про війну, яку Росія почала проти України. Відповідним списком Telegram-каналів поділилася Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДССІ.
Канали, опубліковані ДССІ, активно поширюють дезінформацію і беруть участь у компаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Ознайомитися з переліком Telegram-каналів, які публікують фейкові новини, можна нижче.
Топ коментарі
+49 Юрий Хорошунов
показати весь коментар24.02.2022 15:00
+12 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар24.02.2022 15:04
+12 Аркадий Вольнов
показати весь коментар24.02.2022 15:05
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державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.
а страна.уа - фінансується медведчуком.