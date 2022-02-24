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Опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють фейкові новини про Україну. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Канали в Telegram поширюють фейкову інформацію про війну, яку Росія почала проти України. Відповідним списком Telegram-каналів поділилася Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДССІ.

Канали, опубліковані ДССІ, активно поширюють дезінформацію і беруть участь у компаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Ознайомитися з переліком Telegram-каналів, які публікують фейкові новини, можна нижче.

Опубліковано список Telegram-каналів, які поширюють фейкові новини про Україну 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
Тільки що збили 8 літак під Гостомелем. Слава Україні!!!
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24.02.2022 15:00
+12
Всіх ригів і ОПЗЖ хто вилетів з України назад в Україну не пускати, далі слідство по
державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
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24.02.2022 15:04
+12
зараз владі терміново потрібно закрими ЗМІ ворога - корреспондент.нет і страна.уа, які маскуються під українські.

корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.

а страна.уа - фінансується медведчуком.
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24.02.2022 15:05
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А коли вже шаріку пузіко вскриють?
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24.02.2022 14:59 Відповісти
Тільки що збили 8 літак під Гостомелем. Слава Україні!!!
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24.02.2022 15:00 Відповісти
Из Херсона новости неважные
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24.02.2022 15:01 Відповісти
Ти не з каналу Шарія випадково ?
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24.02.2022 15:03 Відповісти
Каховську гес захопили. Дай бог ненадовго. Може нато таки допоможе авіацією вночі
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Звідки інфа? Тільки що повідомили, що атака відбита.
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24.02.2022 15:10 Відповісти
Слава нашим героям !
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24.02.2022 15:03 Відповісти
Для початку заарештувати всіх колоборантів імена багатьох відомі.
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24.02.2022 15:01 Відповісти
туди же военный обозреватель и мировые конфликты
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24.02.2022 15:01 Відповісти
чого "срани" тут немає?
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24.02.2022 15:02 Відповісти
Готують рушники і коровай печуть! Суки!
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24.02.2022 15:34 Відповісти
Туди ж ТТ інфо і Вести.
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24.02.2022 15:03 Відповісти
мужиків, яких у дирі напередодні зігнали до воєнкоматів, касаби женуть на мінні поля поперед себе
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Всіх ригів і ОПЗЖ хто вилетів з України назад в Україну не пускати, далі слідство по
державній зраді і конфіскація майна разом с паспортом
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24.02.2022 15:04 Відповісти
зараз владі терміново потрібно закрими ЗМІ ворога - корреспондент.нет і страна.уа, які маскуються під українські.

корреспондент колись купив курченко, який раз працює на росію.

а страна.уа - фінансується медведчуком.
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24.02.2022 15:05 Відповісти
****** одесса и Одесса как она есть туда же. Помониторьте, их вносят в топ серарских сайтов! Специально там сижу, мрак!
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24.02.2022 15:09 Відповісти
в телеграмі майже одні діти, я вже не пам'ятаю коли там був,
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25.02.2022 00:52 Відповісти
да кто в этих помойках роется ? телеграм создан фсбшниками пусть они его читают . Цензор читаем .
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25.02.2022 01:55 Відповісти
Телегу ФСБ так и не открыли. Насколько помню, то Дуров в 2013-2014 не давал данных из ВК для ФСБ, потому на след утро проснулся держателем акций ВК с минимумом. После чего и пропитлял из РФ, а там уже и телега без ключей была создана. А так - да, в телеге какой-то "шок-контент" в основном подвисает, интересного ничего, одни срачи в комментах и никаких ответов на вопросы о ситуации в том или ином городе.
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25.02.2022 13:47 Відповісти
Не забувайте в списку каналів 2 ПЕТУШАРІЯ. Після війни потрібно законодавчо заборонити партії ОПздеже, петушарія. Досить терпіти кремлівське лайно. ВСІХ хто був причетний до партії ПОЖИТЄВВО позбавити права обіймати державні посади або працювати на державних, комунальних підприємствах. Окремо перевірити професійну придатність ЇХ діточок. Здадуть екзамени - нехай будуть, ні гнати нахер разом з воровайками з сракоблоку
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26.02.2022 18:15 Відповісти
Походу Гастомель превращается в Склад Алюминия...
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27.02.2022 00:17 Відповісти
 
 