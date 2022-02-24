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В районі Глухова наші війська застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72, - радник командувача Сухопутних військ Шевцова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В районі Глухова військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72
Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В районі Глухова військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ. 15 танків Т-72, - радник командувача Сухопутних військ Альона Шевцова", - написав Геращенко.
Цю інформацію підтверджує і нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
"Сумський напрямок: Джавеліни знищили 15 ворожих танків", - написала вона у фейсбуці.
Топ коментарі
+112 Александр Чуднивец f1b95bc0
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POLSKA: TO DLA WAS ŚMIERĆ.
WASZA ROSSIJA TO TRUP.