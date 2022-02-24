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Наслідки ракетного удару в Чугуєві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Держслужба з надзвичайних ситуацій публікує кадри, зняті в Чугуєві на Харківщині, по якому окупанти завдали ракетного удару.

Фото опубліковані на сторінці ДСНС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці кадри, від яких холоне кров, зроблені іноземним фотографом Wolfgang Schwan. Із ризиком для власного життя, через об'єктив своєї фотокамери він показує війну такою, яка вона є. Без кремлівських наративів і без необхідності щось доводити", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Активні бойові дії ведуться фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ, - глава ХОДА Синєгубов. ВIДЕО

Наслідки ракетного удару в Чугуєві 01
Наслідки ракетного удару в Чугуєві 02
Наслідки ракетного удару в Чугуєві 03
Наслідки ракетного удару в Чугуєві 04
Наслідки ракетного удару в Чугуєві 05
Наслідки ракетного удару в Чугуєві 06
Наслідки ракетного удару в Чугуєві 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+54
До речі, окупанти не вибирають - чи хтось із мешканців їх підтримував, чи навпаки - гатять по хатах бо вони окупанти !!!!
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24.02.2022 19:45
+40
ТВАРИ.
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24.02.2022 19:45
+33
Немцам отправить. Они гнусные сильно любят газпром, и блокируют все санкции.

Каски нам передали... уроды подлые.

Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
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24.02.2022 19:48
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До речі, окупанти не вибирають - чи хтось із мешканців їх підтримував, чи навпаки - гатять по хатах бо вони окупанти !!!!
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24.02.2022 19:45 Відповісти
В Чечні в 1995 році Грознийй стерли з лиця землі разом з власними громадянами. Декілька років жив з евакуйованою з Грозного бабусею дружини в одній квартирі в Україні.
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24.02.2022 20:03 Відповісти
И никаких санкций против России не было. русские каратели еще село Самашки в Чечне стерли с лица земли вместе с мирными жителями-реакции мирового сообщества тоже не было
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24.02.2022 21:21 Відповісти
Да, сейчас, не взирая на кадыровскую марионетку, ситуация для него в Украине проигранная.
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24.02.2022 21:23 Відповісти
потом десятилетие про "вырезанных русских" в грозном рассказывали
надо же как то объяснить
куда все русские пропали которые остались в грозном
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26.02.2022 14:03 Відповісти
"Русский мир" у всій красі. Тепер українці і внукам і правнукам закажуть дружити з кацапами
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24.02.2022 20:33 Відповісти
Ты вате ничего не обьясниш. Вата она потому и вата, что вместо мозгов-вата
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24.02.2022 21:19 Відповісти
ТВАРИ.
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24.02.2022 19:45 Відповісти
росіяни - тварини
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24.02.2022 19:46 Відповісти
сволота лаптєнога ..Ви здохните всі хто ступив на нашу землю ,з сємечками , або без семочєк в кармані
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24.02.2022 19:46 Відповісти
"Поляк" Генадій, судячи з твоєї риторики - ти класичний хахол-підкацапник. Тому заткни пельку і чекай, що тобі твій пан скаже.
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24.02.2022 19:56 Відповісти
Тобі, дебілу, нема про що поговорити? Хто про що, а соєвий про барбарис.
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24.02.2022 19:57 Відповісти
Фашистські ублюдки. Ви гірші за гітлера.
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24.02.2022 19:48 Відповісти
ТОЧКА НЕПОВЕРНЕННЯ ! "БРАТИ" СУЧІ ДІТИ,ЗДОХНЕТЕ ВСІ
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24.02.2022 19:48 Відповісти
Немцам отправить. Они гнусные сильно любят газпром, и блокируют все санкции.

Каски нам передали... уроды подлые.

Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
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24.02.2022 19:48 Відповісти
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24.02.2022 19:53 Відповісти
Бачите цю ***** - знищуйте!

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24.02.2022 19:48 Відповісти
і тих, хто її наносить..
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26.02.2022 13:26 Відповісти
Кацапы стёрли Сирию и Чечню с лица земли . Пора вокруг Украины собирать всех , кто готов дать бой кацапам - и турков, и сирийцев, и грузин, и чеченцев
Интернациональныебатальоны
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24.02.2022 19:50 Відповісти
грузинский баталион есть уже у вас. довно уже воюет. 21 человек погибших за время войни
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25.02.2022 12:33 Відповісти
зверье...
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24.02.2022 19:51 Відповісти
Русско - фашистский мир пришел, открывайте двери - окна !
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24.02.2022 19:52 Відповісти
Мені цікаво, коли Піски та Авдієвку розхерачили, то половина співчуваючих спокійно займалася власними справами. А коли ближче прилетіло, почали скиглити.
ЖріТЄ!
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24.02.2022 19:59 Відповісти
Дебіл? ЗСУ стріляли у відповідь. Це твої сєпари викликали вогонь на себе з житлових будинків.
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24.02.2022 20:18 Відповісти
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24.02.2022 20:02 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:06 Відповісти
Треба стирати їх з лиця землі так же. Там, у них. Дійде до цього
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24.02.2022 20:56 Відповісти
Это безумие. Мне очень стыдно за россию. Плешивый сошёл с ума, но почему военные выполняют его преступные приказы, что же они творят! Простите, простите, простите нас, мы простые люди тоже в шоке от всего и против войны!
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25.02.2022 00:59 Відповісти
так по всей стране 8 лет про "биндер на майдане" рассказывали
думаю военных в первую очередь промывали
не зря же у них замполит или кто там, вернулся в армию
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26.02.2022 14:05 Відповісти
Вот пляти ордынские... Бомбить жилые районы с гражданским население - это уже верх подлости.
Желаю тем, кто отдавал и исполнял эти приказы, жить долго, но в мучениях. С полным параличем и немотой, чтобы не могли не только что-то сделать, но даже и попросить о чём-то.
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25.02.2022 02:32 Відповісти
Uvy, v Gaage povisnut bystro.
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25.02.2022 08:00 Відповісти
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25.02.2022 03:39 Відповісти
від скривавленої жіночки з посмішкою на обличчі сльози на очах, тварюки!
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25.02.2022 12:45 Відповісти
европа активи путлера заморозила. буде з чого відшкодовувати..
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26.02.2022 13:22 Відповісти
 
 