Наслідки ракетного удару в Чугуєві. ФОТОрепортаж

Держслужба з надзвичайних ситуацій публікує кадри, зняті в Чугуєві на Харківщині, по якому окупанти завдали ракетного удару.

Фото опубліковані на сторінці ДСНС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці кадри, від яких холоне кров, зроблені іноземним фотографом Wolfgang Schwan. Із ризиком для власного життя, через об'єктив своєї фотокамери він показує війну такою, яка вона є. Без кремлівських наративів і без необхідності щось доводити", - йдеться у повідомленні.

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