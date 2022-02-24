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Наслідки ракетного удару в Чугуєві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держслужба з надзвичайних ситуацій публікує кадри, зняті в Чугуєві на Харківщині, по якому окупанти завдали ракетного удару.
Фото опубліковані на сторінці ДСНС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ці кадри, від яких холоне кров, зроблені іноземним фотографом Wolfgang Schwan. Із ризиком для власного життя, через об'єктив своєї фотокамери він показує війну такою, яка вона є. Без кремлівських наративів і без необхідності щось доводити", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+54 Ksenia VB
показати весь коментар24.02.2022 19:45
+40 Александр Иванов 29ff5b68
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+33 HellriserUA Gamer
показати весь коментар24.02.2022 19:48
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надо же как то объяснить
куда все русские пропали которые остались в грозном
Каски нам передали... уроды подлые.
Сочувствие пострадавшим. Вечная память погибшим сегодня...
Интернациональныебатальоны
ЖріТЄ!
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
думаю военных в первую очередь промывали
не зря же у них замполит или кто там, вернулся в армию
Желаю тем, кто отдавал и исполнял эти приказы, жить долго, но в мучениях. С полным параличем и немотой, чтобы не могли не только что-то сделать, но даже и попросить о чём-то.