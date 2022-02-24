УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9614 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
37 050 32
акція (1103) війна (56365) мітинг (731) протест (2249) Росія (47196)

"Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російських містах відбуваються акції протесту проти вторгнення РФ в Україну. Здебільшого вони нечисленні, але в деяких містах, зокрема Москві та Петербурзі, вже сотні затриманих. Кремлівська влада заявляє, що росіянам не слід протестувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Вдень, 24 лютого, у різних містах Росії, зокрема Іркутську, Омську, Астрахані та Владивостоку були одиночні пікети. Надвечір протестувальники почали збиратися на стихійні мітинги.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 01

Пікет біля приймальної адміністрації президента Росії у Москві

Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності, зокрема й кримінальної. Про негативні наслідки участі у неузгоджених акціях попередила і прокуратура Москви.

За даними проєкту "ОВД-Инфо" (внесений до реєстру організацій, що виконують функції іноземного агента), у 39 містах Росії затримали вже понад 400 учасників протестних акцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав росіян виходити на вулиці: "Вы наступаете на независимую страну"

Близько 60 людей, за даними проєкту, було затримано лише на антивоєнній акції в Єкатеринбурзі.

Там кількадесят людей зібралися на стихійний мітинг навпроти адміністрації міста. Вони скандували "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Деякі учасники акції принесли з собою плакати. Якийсь час їх не чіпали, але потім ОМОН почав розганяти та затримувати протестувальників, повідомляє видання Znak.com.

У Москві на Пушкінській площі вдень затримували людей із плакатами, потім площу почали обносити парканом.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 02

Близько сьомої вечора за московським часом, за оцінками кореспондента Бі-бі-сі, в районі Пушкінської площі та Новопушкінського скверу перебували близько 400 осіб.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 03

Затримання протестувальниці в Петербурзі

"Я боюся виходити, але затримання чи смерть на війні речі незпівставні", - сказала кореспондентові Бі-бі-сі дівчина з плакатом "Нет войне

Поліцейські масово затримують людей біля будівлі "Известий", передає "Медиазона" (внесена до Реєстру ЗМІ, які виконують функції іноземного агента).".

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 04

Затримання  і на вулиці Тверській, повідомляє проєкт Avtozak Live. За його даними, як мінімум один автозак із протестувальниками вже заповнився та поїхав.

Близько тисячі людей прямують Великою Нікітською вулицею у бік Кремля, передає кореспондент Бі-бі-сі.

Незважаючи на жорсткі затримання, група протестувальників лишається в районі Пушкінської.

Путин - выведи войска!, Арестуйте Путина, а не меня!, - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих 05

У Петербурзі біля Гостиного двору протестувальники вишикувалися в ланцюг солідарності, поліція попереджає про "неприпустимість порушення закону".

Як передає кореспондент Бі-бі-сі, сотні людей, які скандують "Нет войне", заповнили Невський проспект уздовж усього Гостиного двору між двома станціями метро. Поліцейські жорстко затримують людей і вантажать в автобуси, вони вже переповнені всією довжиною вздовж Невського.

Поліція вилучила в когось із протестувальників гірлянду жовто-блакитних повітряних куль. Офіцер поліції у мегафон кричить про санітарні обмеження та заборону масових заходів.

У Пермі, за даними "ОВД-Інфо", через антивоєнні акції затримали близько 50 людей.

Телеграм-канал "Апологія" повідомляє, що поліція затримала понад 20 учасників антивоєнних акцій у Тюмені.

Антивоєнний мітинг розпочався у Челябінську, затримано кількох людей.

У Новосибірську протестувальники організували ходу, двох людей затримали.

Тим часом голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що росіяни, які виступають проти війни в Україні, думають "о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое..."

Проти війни у четвер виступили багато знаменитостей, зокрема музиканти. Серед них - Юрій Шевчук та Борис Гребєнщиков. Лідер "Акваріума" назвав те, що відбувається, "справжнім безумством". "Люди, що розв'язали цю війну, збожеволіли. Вони ганьба Росії", - заявив Гребенщиков.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Что-то мне подсказывает, что это украинцы живущие в рашке, руским на это насрать, они переживают только за свои зарплаты.
показати весь коментар
24.02.2022 20:04
+18
Респект этим людям, да их мало, да они изгои, в этой войне, НО они те - с которыми мы попытаемся разговаривать (потом, когда все это кацапское безумие, закончится). Например есть такая Лия Ахеджакова.... Это крохотная женщина с титановым стержнем внутри. Таких мало.
показати весь коментар
24.02.2022 20:23
+12
Хороший кацап - це мертвий кацап.
показати весь коментар
24.02.2022 20:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то мне подсказывает, что это украинцы живущие в рашке, руским на это насрать, они переживают только за свои зарплаты.
показати весь коментар
24.02.2022 20:04 Відповісти
нет,сын общается с парнем из Новосибирска
сегодня массовый митинг против войны
показати весь коментар
24.02.2022 21:27 Відповісти
Хороший кацап - це мертвий кацап.
показати весь коментар
24.02.2022 20:07 Відповісти
Сама поняла что ляпнула?
показати весь коментар
25.02.2022 02:38 Відповісти
не понимаю поста яшина.

уничтожить путина могут только внутренние революционеры.

извне никто в россию не будет заходить, так как в россии есть ядерное оружие.
показати весь коментар
24.02.2022 20:07 Відповісти
уничтожить путина могут только внешние олигархи, и это факт!
показати весь коментар
24.02.2022 20:52 Відповісти
если ***** прищимет яйца хоть одному из них, давление ***** оч резко потеряет связь с реальностью
показати весь коментар
24.02.2022 20:55 Відповісти
да, так он пытается оправдать бессилие и апатию россиян... а вернее их страх за свою шкуру! а здесь бомбят города, в Украине! Гибнут мирные жители, ДЕТИ! Гибнут герои Украины, солдаты ВСУ!!!
показати весь коментар
01.03.2022 06:44 Відповісти
я бы, на месте запада, сделал в росси полную нищету. в россии возможны только голодные бунты. и тогда они его сбросят.
показати весь коментар
24.02.2022 20:08 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показати весь коментар
24.02.2022 20:10 Відповісти
Респект этим людям, да их мало, да они изгои, в этой войне, НО они те - с которыми мы попытаемся разговаривать (потом, когда все это кацапское безумие, закончится). Например есть такая Лия Ахеджакова.... Это крохотная женщина с титановым стержнем внутри. Таких мало.
показати весь коментар
24.02.2022 20:23 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 20:27 Відповісти
и сколько таких?горстка?а 99 процентов биомусор.кстати,в Израиле кацапов как грязи и я у них враг народа.
показати весь коментар
24.02.2022 20:31 Відповісти
мда..а что вы ожидали от росиян?
показати весь коментар
24.02.2022 20:31 Відповісти
Вот она,демократия.
показати весь коментар
24.02.2022 20:31 Відповісти
В этой новости только малая часть материала, что можно насерфить в интернете. Народу там действительно много как для мордора. И если учесть, что в парашии запрещены несанкционированные митинги, то я считаю этот успех.
показати весь коментар
24.02.2022 20:32 Відповісти
Против войны в четверг выступили многие знаменитости: Ургант, Галкин, Лолита, Меладзе, Варнава, Лобода, Лазарев.... список растёт, терпилы просыпаются.

показати весь коментар
24.02.2022 20:44 Відповісти
да? и как они выступили? они сказали что не надо войны, дорой наш ВВП... так ***** не остановить!!! оно само не остановится!!!
показати весь коментар
01.03.2022 06:45 Відповісти
К сожалению артисты сами по себе мало что решают - нужны миллионы людей на улицах, как это было дважды за короткий срок в Египте. Эти два египетских "майдана" нужно подробно изучить протесующим во всём Мире. На сегодняшний день это была самаяэффективная и бескровная модель свержения преступной власти.
показати весь коментар
06.03.2022 19:15 Відповісти
Спасибо вам, смелые люди! Берегите себя!
показати весь коментар
24.02.2022 20:44 Відповісти
Ну що сказати - завдяки таки вам Пукін і залишився при владі і з явився Кримнаш.
Дивлюсь на це як на "відмивання карми", хоча в ніяку карму не вірю, є закон-
що посієш, те і пожнеш. Тому як би мені все одно, кримнаш не потерплю навіть
від нобелівського лауреата
показати весь коментар
24.02.2022 20:55 Відповісти
Россия, протесты, фото с сайтаBBC:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60512185?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
показати весь коментар
24.02.2022 21:10 Відповісти
Шість здорових мужиків проти однієї бабці ! Їм би орати землю навколо москвИ. А не байдики бити на вулицях та стареньких.
показати весь коментар
27.02.2022 09:11 Відповісти
это ****** в балаклавах
показати весь коментар
01.03.2022 06:46 Відповісти
Настане час,прийде прозріння,але Московії не буде на карті світу,в кацапів інший менталітет,вони бояться битися за свою свободу,скоро ми їх навчимо,Ми вистоїмо вони рухнуть.
показати весь коментар
24.02.2022 21:20 Відповісти
Без брусчатки й коктейлів молотова ці протести ***** до сраки.
показати весь коментар
25.02.2022 11:49 Відповісти
там что то потяжеле понадобится, чтобы его из бункера выковырять
показати весь коментар
01.03.2022 06:47 Відповісти
Шість здорових мужиків проти однієї бабці ! Їм би орати землю навколо москвИ. А не байдики бити на вулицях та стареньких.
показати весь коментар
27.02.2022 09:12 Відповісти
 
 