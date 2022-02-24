"Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російських містах відбуваються акції протесту проти вторгнення РФ в Україну. Здебільшого вони нечисленні, але в деяких містах, зокрема Москві та Петербурзі, вже сотні затриманих. Кремлівська влада заявляє, що росіянам не слід протестувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Вдень, 24 лютого, у різних містах Росії, зокрема Іркутську, Омську, Астрахані та Владивостоку були одиночні пікети. Надвечір протестувальники почали збиратися на стихійні мітинги.

Пікет біля приймальної адміністрації президента Росії у Москві

Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності, зокрема й кримінальної. Про негативні наслідки участі у неузгоджених акціях попередила і прокуратура Москви.

За даними проєкту "ОВД-Инфо" (внесений до реєстру організацій, що виконують функції іноземного агента), у 39 містах Росії затримали вже понад 400 учасників протестних акцій.

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Близько 60 людей, за даними проєкту, було затримано лише на антивоєнній акції в Єкатеринбурзі.

Там кількадесят людей зібралися на стихійний мітинг навпроти адміністрації міста. Вони скандували "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Деякі учасники акції принесли з собою плакати. Якийсь час їх не чіпали, але потім ОМОН почав розганяти та затримувати протестувальників, повідомляє видання Znak.com.

Собравшиеся на площади 1905 года в Екатеринбурге скандируют "Путин, выведи войска!"#UkraineWar pic.twitter.com/bOyDoedOPk — No Talking 🇺🇦 (@notalkingnews) February 24, 2022

Znak сообщает: в Екатеринбурге полицейские остановили машину и грубо задержали водителя, который сигналил в поддержку пикетчиков. По-белорусски работают ( pic.twitter.com/930usrJrk9 — Dmitry Kolezev (@kolezev) February 24, 2022

У Москві на Пушкінській площі вдень затримували людей із плакатами, потім площу почали обносити парканом.

Близько сьомої вечора за московським часом, за оцінками кореспондента Бі-бі-сі, в районі Пушкінської площі та Новопушкінського скверу перебували близько 400 осіб.

Затримання протестувальниці в Петербурзі

"Я боюся виходити, але затримання чи смерть на війні речі незпівставні", - сказала кореспондентові Бі-бі-сі дівчина з плакатом "Нет войне

Друзья, я понимаю, конечно, по-человечески призывы к россиянам, которые "должны выйти на улицы и остановить Путина". Но правда в том, что даже армейские части крупной европейской страны пока с большим трудом его сдерживают. Не стоит слишком многого ждать от людей с плакатами. — Илья Яшин (@IlyaYashin) February 24, 2022

Поліцейські масово затримують людей біля будівлі "Известий", передає "Медиазона" (внесена до Реєстру ЗМІ, які виконують функції іноземного агента).".

Затримання і на вулиці Тверській, повідомляє проєкт Avtozak Live. За його даними, як мінімум один автозак із протестувальниками вже заповнився та поїхав.

Близько тисячі людей прямують Великою Нікітською вулицею у бік Кремля, передає кореспондент Бі-бі-сі.

Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют "Нет войне", идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4 — bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022

Незважаючи на жорсткі затримання, група протестувальників лишається в районі Пушкінської.

У Петербурзі біля Гостиного двору протестувальники вишикувалися в ланцюг солідарності, поліція попереджає про "неприпустимість порушення закону".

Як передає кореспондент Бі-бі-сі, сотні людей, які скандують "Нет войне", заповнили Невський проспект уздовж усього Гостиного двору між двома станціями метро. Поліцейські жорстко затримують людей і вантажать в автобуси, вони вже переповнені всією довжиною вздовж Невського.

Поліція вилучила в когось із протестувальників гірлянду жовто-блакитних повітряних куль. Офіцер поліції у мегафон кричить про санітарні обмеження та заборону масових заходів.

"Арестуйте Путина, а не меня, блин!" — кричит задержанный в Петербурге.



Видео: "Холод" pic.twitter.com/i8Huof0MaD — Журнал Холод (@holodmedia) February 24, 2022

У Пермі, за даними "ОВД-Інфо", через антивоєнні акції затримали близько 50 людей.

Телеграм-канал "Апологія" повідомляє, що поліція затримала понад 20 учасників антивоєнних акцій у Тюмені.

Антивоєнний мітинг розпочався у Челябінську, затримано кількох людей.

У Новосибірську протестувальники організували ходу, двох людей затримали.

Тим часом голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що росіяни, які виступають проти війни в Україні, думають "о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое..."

Проти війни у четвер виступили багато знаменитостей, зокрема музиканти. Серед них - Юрій Шевчук та Борис Гребєнщиков. Лідер "Акваріума" назвав те, що відбувається, "справжнім безумством". "Люди, що розв'язали цю війну, збожеволіли. Вони ганьба Росії", - заявив Гребенщиков.