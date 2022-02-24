"Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російських містах відбуваються акції протесту проти вторгнення РФ в Україну. Здебільшого вони нечисленні, але в деяких містах, зокрема Москві та Петербурзі, вже сотні затриманих. Кремлівська влада заявляє, що росіянам не слід протестувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Вдень, 24 лютого, у різних містах Росії, зокрема Іркутську, Омську, Астрахані та Владивостоку були одиночні пікети. Надвечір протестувальники почали збиратися на стихійні мітинги.
Пікет біля приймальної адміністрації президента Росії у Москві
Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності, зокрема й кримінальної. Про негативні наслідки участі у неузгоджених акціях попередила і прокуратура Москви.
За даними проєкту "ОВД-Инфо" (внесений до реєстру організацій, що виконують функції іноземного агента), у 39 містах Росії затримали вже понад 400 учасників протестних акцій.
Близько 60 людей, за даними проєкту, було затримано лише на антивоєнній акції в Єкатеринбурзі.
Там кількадесят людей зібралися на стихійний мітинг навпроти адміністрації міста. Вони скандували "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин - выведи войска!". Деякі учасники акції принесли з собою плакати. Якийсь час їх не чіпали, але потім ОМОН почав розганяти та затримувати протестувальників, повідомляє видання Znak.com.
Собравшиеся на площади 1905 года в Екатеринбурге скандируют "Путин, выведи войска!"#UkraineWar pic.twitter.com/bOyDoedOPk— No Talking 🇺🇦 (@notalkingnews) February 24, 2022
Znak сообщает: в Екатеринбурге полицейские остановили машину и грубо задержали водителя, который сигналил в поддержку пикетчиков. По-белорусски работают ( pic.twitter.com/930usrJrk9— Dmitry Kolezev (@kolezev) February 24, 2022
У Москві на Пушкінській площі вдень затримували людей із плакатами, потім площу почали обносити парканом.
Близько сьомої вечора за московським часом, за оцінками кореспондента Бі-бі-сі, в районі Пушкінської площі та Новопушкінського скверу перебували близько 400 осіб.
Затримання протестувальниці в Петербурзі
"Я боюся виходити, але затримання чи смерть на війні речі незпівставні", - сказала кореспондентові Бі-бі-сі дівчина з плакатом "Нет войне
Друзья, я понимаю, конечно, по-человечески призывы к россиянам, которые "должны выйти на улицы и остановить Путина". Но правда в том, что даже армейские части крупной европейской страны пока с большим трудом его сдерживают. Не стоит слишком многого ждать от людей с плакатами.— Илья Яшин (@IlyaYashin) February 24, 2022
Поліцейські масово затримують людей біля будівлі "Известий", передає "Медиазона" (внесена до Реєстру ЗМІ, які виконують функції іноземного агента).".
Затримання і на вулиці Тверській, повідомляє проєкт Avtozak Live. За його даними, як мінімум один автозак із протестувальниками вже заповнився та поїхав.
Близько тисячі людей прямують Великою Нікітською вулицею у бік Кремля, передає кореспондент Бі-бі-сі.
Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют "Нет войне", идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4— bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022
Незважаючи на жорсткі затримання, група протестувальників лишається в районі Пушкінської.
У Петербурзі біля Гостиного двору протестувальники вишикувалися в ланцюг солідарності, поліція попереджає про "неприпустимість порушення закону".
Як передає кореспондент Бі-бі-сі, сотні людей, які скандують "Нет войне", заповнили Невський проспект уздовж усього Гостиного двору між двома станціями метро. Поліцейські жорстко затримують людей і вантажать в автобуси, вони вже переповнені всією довжиною вздовж Невського.
Поліція вилучила в когось із протестувальників гірлянду жовто-блакитних повітряних куль. Офіцер поліції у мегафон кричить про санітарні обмеження та заборону масових заходів.
"Арестуйте Путина, а не меня, блин!" — кричит задержанный в Петербурге.— Журнал Холод (@holodmedia) February 24, 2022
Видео: "Холод" pic.twitter.com/i8Huof0MaD
У Пермі, за даними "ОВД-Інфо", через антивоєнні акції затримали близько 50 людей.
Телеграм-канал "Апологія" повідомляє, що поліція затримала понад 20 учасників антивоєнних акцій у Тюмені.
Антивоєнний мітинг розпочався у Челябінську, затримано кількох людей.
У Новосибірську протестувальники організували ходу, двох людей затримали.
Тим часом голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що росіяни, які виступають проти війни в Україні, думають "о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое..."
Проти війни у четвер виступили багато знаменитостей, зокрема музиканти. Серед них - Юрій Шевчук та Борис Гребєнщиков. Лідер "Акваріума" назвав те, що відбувається, "справжнім безумством". "Люди, що розв'язали цю війну, збожеволіли. Вони ганьба Росії", - заявив Гребенщиков.
Будь ласка, зачекайте...
сегодня массовый митинг против войны
уничтожить путина могут только внутренние революционеры.
извне никто в россию не будет заходить, так как в россии есть ядерное оружие.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Дивлюсь на це як на "відмивання карми", хоча в ніяку карму не вірю, є закон-
що посієш, те і пожнеш. Тому як би мені все одно, кримнаш не потерплю навіть
від нобелівського лауреата
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60512185?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA