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У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У німецькому Франкфурті відбувається акція на підтримку України та проти російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Люди з українською символікою вийшли в центр міста, щоб продемонструвати солідарність з нашою державою та засудити агресію РФ.
Топ коментарі
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********* треба знати в лице
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