У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

У німецькому Франкфурті відбувається акція на підтримку України та проти російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди з українською символікою вийшли в центр міста, щоб продемонструвати солідарність з нашою державою та засудити агресію РФ.









