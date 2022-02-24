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У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У німецькому Франкфурті відбувається акція на підтримку України та проти російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди з українською символікою вийшли в центр міста, щоб продемонструвати солідарність з нашою державою та засудити агресію РФ.

У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ 01
У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ 02
У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ 03
У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ 04
У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ 05У Франкфурті відбувається масова акція на підтримку України та проти агресії РФ 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Канада припиняє весь імпорт із Росії

Канада негайно скасовує усі чинні дозволи на імпорт російських товарів та не видаватиме нових, повідомляє Укрінформ.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, Канада також запровадить особисті санкції проти 58 росіян, в тому числі міністрів оборони, фінансів та юстиції.
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24.02.2022 21:18
+9
Допоможе.

4 країни блокують відключення СВІФТ. Їхніх політиків треба дотиснути.

Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр.

Якщо Італію та Німеччину дотиснуть, то буде гаряче.
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24.02.2022 21:24
+6
Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр

********* треба знати в лице
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24.02.2022 21:27
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Канада припиняє весь імпорт із Росії

Канада негайно скасовує усі чинні дозволи на імпорт російських товарів та не видаватиме нових, повідомляє Укрінформ.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, Канада також запровадить особисті санкції проти 58 росіян, в тому числі міністрів оборони, фінансів та юстиції.
показати весь коментар
24.02.2022 21:18 Відповісти
Дякуємо за підтримку! Бо козломорді вже хочуть підірвати АЕС на Україні.
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24.02.2022 21:20 Відповісти
Скажіть мені Що це Допоможе?!Воно ж Там в Кремлі Больне,ему це до одного місця.
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24.02.2022 21:21 Відповісти
Нет, не поможет. Просто приятно.
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24.02.2022 21:24 Відповісти
Допоможе.

4 країни блокують відключення СВІФТ. Їхніх політиків треба дотиснути.

Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр.

Якщо Італію та Німеччину дотиснуть, то буде гаряче.
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24.02.2022 21:24 Відповісти
Германия, Италия потому что напичканы купленными политиками. Угорщина изза чистого ******* со своими тупыми западенскими венграми. Кипр, наверное, изза засилия русских киприотов убежавших туда еще в 90-х. И теперь обеспечивающих Кипру туристов.
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24.02.2022 21:28 Відповісти
Ничего Кипр от войны с Турцией не усвоил.
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Зато другим кацапам не до одного места. Одичалое стадо должно поднять бунт.
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24.02.2022 21:24 Відповісти
Н поднимут, на то оно и стадо холопов. И приближенные табакеркой по башке не дадут, видел как на цырлах стояли и обсирались на заседании совбеза? Только масштабная утилизация украинскими бойцами на удобрения тушек лишнехромосомных поможет.
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24.02.2022 23:36 Відповісти
Якби ж це дійшло до хворого на голову.
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24.02.2022 21:26 Відповісти
До нього не дійде. Це має дійти до абрамовичів, вексельбергів та інших наближених до (печеристого) тіла олігархів, які втрачають мільярди і можливості - щоб вони із розумінням переглянулися і зупинили поєхавшого царька. Не обов'язково при цьому навіть затівати вбивство - достатньо оголосити його психічнохворим, себто недієздатним. Якщо не помиляюся, навіть у конституції РФ для цього випадку передбачено негайне відсторонення президента від влади.
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24.02.2022 21:42 Відповісти
Угорщина, Італія, Німеччина та Кіпр

********* треба знати в лице
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24.02.2022 21:27 Відповісти
Козломорді кажуть що їх санкції не хвилюють і їхня економока сіл#нєє всєх санкцій
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24.02.2022 21:31 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:37 Відповісти
******* с своим гимном во всех ветках, пшл в спам ска
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24.02.2022 23:36 Відповісти
Это очень важно! Спасибо.
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24.02.2022 21:43 Відповісти
Немецкий народ поддерживает Украину, а шлюха путлера шольц, против.
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24.02.2022 22:00 Відповісти
парламент от ангелины еще тот, отрабатывает епт
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24.02.2022 23:37 Відповісти
немчура под ****** лежит.
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24.02.2022 23:29 Відповісти
Франек, это ******* что вы поддерживаете на фоне поединия сосиджей под пиффко. Но если бы Еврофайтеры слегка прикрыли нас с воздуха, мы бы тоже попили пивка вместе...
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24.02.2022 23:31 Відповісти
 
 